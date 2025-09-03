Proteintech lancia "Able" AI, uno strumento unico nel suo genere per accelerare la scoperta scientifica

ROSEMONT, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Proteintech, leader globale nelle soluzioni di anticorpi e di scienze della vita, ha annunciato oggi il lancio di Able AI, uno strumento di intelligenza artificiale unico nel suo genere ora disponibile su ptglab.com.

Individuare gli anticorpi più adatti in un ampio pool di prodotti potenziali è una sfida. Able aiuta gli scienziati a individuare l'anticorpo corretto in base alle loro esigenze di ricerca, offrendo al contempo tutte le informazioni pertinenti e la conoscenza scientifica associata. Inoltre, offre una guida dettagliata alle procedure sperimentali specifiche del prodotto, riducendo notevolmente il tempo dedicato alla pianificazione e alla selezione dei prodotti.

Questo lancio segue la presentazione di Proteintech della soluzione 3D Epitope Mapping all'inizio di quest'anno, che ha consentito ai ricercatori di migliorare la capacità di visualizzare i siti di legame degli anticorpi attraverso modelli sperimentali e basati sull'intelligenza artificiale. Questa capacità riduce le ipotesi e il procedere per tentativi, consentendo agli scienziati di progettare meglio gli esperimenti e di sviluppare prodotti con maggiore precisione.

"Able rappresenta la prossima fase della nostra missione volta a sostenere gli scienziati", ha dichiarato il dott. Jason Li, CEO di Proteintech. " Partendo dal successo della nostra piattaforma 3D Epitope Mapping, Able offre consigli su misura sui prodotti e un supporto di progettazione sperimentale, consentendo ai ricercatori di concentrarsi maggiormente sulle loro scoperte innovative. Proteintech desidera oltrepassare i confini nell'ambito dei reagenti per raggiungere una scienza e un servizio migliori per ogni cliente."

Able è disponibile subito e gratuitamente su ptglab.com oppure direttamente su www.ptglab.com/Able.

Informazioni su Proteintech

Proteintech Group Inc., fondata nel 2001, è una delle aziende leader nella produzione di anticorpi, proteine, nanocorpi e immunodosaggi. Proteintech possiede il portafoglio proprietario più completo di anticorpi autoprodotti, che coprono i 2/3 del proteoma umano. Con oltre 300.000 prodotti citati, Proteintech offre anticorpi e immunodosaggi in ogni area della ricerca; produce inoltre le citochine, fattori di crescita e altre proteine ​​espresse dall'uomo, bioattive e di grado cGMP. I suoi stabilimenti hanno ottenuto le certificazioni ISO13485 e ISO9001.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ptglab.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Katie Bellows

katie@ptglab.com

telefono: 312-455-8498