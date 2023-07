Prospective raccoglie 6 milioni di dollari di seed per accedere, analizzare e visualizzare grandi insiemi di dati in tempo reale

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Prospective, uno strumento interattivo di analisi e visualizzazione dei dati per grandi insiemi di dati in streaming, ha annunciato oggi di aver raccolto 6 milioni di dollari. Il Seed round è stato guidato da Point72 Ventures con la partecipazione di Silicon Badia, Irregular Expressions, Essence Ventures, Giant Machines e REFASHIOND Ventures.





Tradizionalmente, le organizzazioni hanno faticato ad accedere e analizzare in modo efficiente i dati necessari per i loro casi d’uso, a causa delle limitazioni nella potenza di elaborazione facilmente accessibile e della difficoltà di pubblicare gli approfondimenti. Riconoscendo questo problema, Prospective ha creato uno strumento interattivo per facilitare l’accesso, l’analisi e la condivisione dei dati. Con Prospective, gli utenti ottengono un accesso intuitivo ed efficiente a insiemi di dati sia di grandi dimensioni che in streaming, consentendo loro di ottenere intuizioni preziose in tempo reale, direttamente attraverso un’interfaccia web browser di facile utilizzo.

Prospective è stato progettato per gestire attività che richiedono elevate prestazioni, precisione e granularità. Semplificando i processi di recupero dei dati e di operatività, Prospective consente a costruttori, consumatori e analisti di ricavare informazioni utili che prima erano inaccessibili. Con l’aumento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), il divario tra i risultati dei modelli e la comprensione umana si sta ampliando. Prospective contribuisce a colmare questo divario consentendo ai clienti di ricavare e trasmettere le intuizioni in modo intuitivo.

Prospective è stata fondata da Andrew Stein ed Eric Schmalzbauer ed è la versione Enterprise del popolare progetto open-source di dati e analisi Perspective. Parallelamente all’annuncio del round di finanziamento Seed, Prospective sta lanciando una beta privata per un numero limitato di aziende. I team interessati possono iscriversi alla lista d’attesa all’indirizzo https://prospective.co/.

“Sia a livello tecnologico che aziendale, l’accesso, l’analisi, la visualizzazione e la condivisione dei dati sono eccessivamente complessi, dispendiosi in termini di tempo e di costi, sia all’interno di un’organizzazione che con partner e clienti esterni”, afferma Eric Schmalzbauer, CEO e co-fondatore di Prospective. “L’evoluzione verso l’accesso ai dati in tempo reale, sia per la fidelizzazione dei clienti che per l’osservabilità o l’analisi delle transazioni, rappresenta una sfida per tutti i tipi di team e aziende”.

“Vediamo un nuovo ed entusiasmante spazio che colma il crescente divario tra lo stack di dati aziendali e gli strumenti di visualizzazione che sbloccano il valore e gli insight. Le aziende generano un numero sempre maggiore di dimensioni di dati, compresi quelli in streaming e in tempo reale, ma gli utenti non tecnici e i data scientist spesso non hanno gli strumenti per trarre vantaggio da tali dati”, ha dichiarato Noah Carr, Partner di Point72 Ventures. “Riteniamo che il team che sta dietro a Prospective abbia una profonda esperienza sia nel campo dei dati che in quello delle infrastrutture e vediamo l’opportunità di costruire sul successo della forte comunità open source di Perspective”.

Prospective cerca di eliminare l’attrito tra i dati e le decisioni. Permettiamo a costruttori, consumatori e analisti di grandi insiemi di dati in streaming di fornire e agire sulle intuizioni senza la necessità di comprenderne la complessità. Prospective consente ai curiosi di trasformare i dati in pixel, ovunque essi si trovino.

