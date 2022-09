Procore crea un nuovo hub EMEA a Dublino, mentre continua la crescita regionale in Europa, Medio Oriente e Africa

Procore il nuovo hub EMEA supporterà gli uffici regionali della società per connettere tutti gli operatori del settore delle costruzioni su una piattaforma globale

L’hub creerà centinaia di posti di lavoro nell’ambito di un significativo investimento a Dublino.

Procore nomina un responsabile dell’hub EMEA per guidare il nuovo ufficio

DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR), fornitore leader mondiale di software per la gestione delle costruzioni, ha annunciato oggi l’apertura del suo nuovo hub EMEA a Dublino, in Irlanda. Questa mossa dimostra il continuo impegno di Procore nella regione e il desiderio di supportare la sua base di clienti in espansione, nell’ambito della sua missione di collegare tutti gli operatori del settore edile su una piattaforma globale.

L’hub EMEA, all’interno dell’edificio South Point di Dublino, in Harmony Row, occupa l’attico al terzo piano e si estende per 15.000 metri quadrati. Formulato per contribuire alla crescita di Procore e per supportare meglio i clienti della regione, l’hub avrà l’obiettivo di creare centinaia di posti di lavoro a Dublino nei prossimi anni e l’azienda assumerà ruoli nelle vendite, nel successo dei clienti e nell’assistenza ai clienti, per citarne alcuni.

Per guidare questo nuovo ufficio, Procore ha nominato Ciaran Cushley responsabile dell’hub EMEA. Con un’esperienza consolidata nella creazione e nella guida di team ad alte prestazioni in Europa e in Nord America per aziende come DocuSign, Cushley porta in azienda oltre 18 anni di esperienza.

“In questo momento di grande entusiasmo per Procore, è un privilegio guidare il nuovo hub, che rappresenta la nostra ambizione di crescita continua nell’area EMEA. L’hub non solo consoliderà la nostra presenza nella regione, ma consentirà ai clienti di continuare a collegare in modo efficiente le persone, i sistemi e i dati su un’unica piattaforma, permettendo loro di sfruttare appieno i vantaggi della tecnologia per l’edilizia”, ha commentato Ciaran Cushley, Head of EMEA Hub in Procore.

Brandon Oliveri-O’Connor, VP of EMEA in Procore ha aggiunto, “Negli ultimi 20 anni, Procore ha lavorato per mettere in contatto tutti gli operatori del settore edile su una piattaforma globale. . Procore con la sua crescente presenza in Europa, Medio Oriente e Africa testimonia il nostro obiettivo a lungo termine di essere la piattaforma unica che supporta i professionisti dell’edilizia in tutto il mondo”.

Procore assumerà per varie posizioni nel suo nuovo hub EMEA. Tutte le attuali posizioni aperte sono disponibili su: https://www.procore.com/jobs/openings

Informazioni su Procore

Procore è un fornitore leader a livello mondiale di software per la gestione delle costruzioni. Oltre 1 milione di progetti e più di 1.000 miliardi di dollari di volume di costruzioni sono stati eseguiti sulla piattaforma di Procore. La nostra piattaforma collega tutti gli stakeholder del progetto alle soluzioni che abbiamo costruito appositamente per il settore edile: per il proprietario, l’appaltatore generale e l’appaltatore specializzato. L’App Marketplace di Procore offre una moltitudine di soluzioni di partner che si integrano perfettamente con la nostra piattaforma, dando ai professionisti dell’edilizia la libertà di connettersi con ciò che funziona meglio per loro. Con sede centrale a Carpinteria, in California, Procore ha uffici negli Stati Uniti, in Canada e in tutto il mondo.

