Procore acquisterà Levelset per semplificare le attività di gestione diritti di ritenzione nell’edilizia

CARPINTERIA, California–(BUSINESS WIRE)–Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), fornitore di spicco di software di gestione per l’edilizia, ha firmato un accordo definitivo per l’acquisizione di Levelset. Questa acquisizione aggiunge la gestione dei diritti di ritenzione alla piattaforma Procore, consentendole di gestire complesse attività in ambito conformità e di migliorare le procedure di pagamento nell’edilizia. Presenta anche opportunità future di crescita per Procore, tra cui la capitalizzazione delle risorse dati complementari delle due aziende.





Il fondatore e CEO di Procore, Tooey Courtemanche, ha affermato: “Il lavoro nell’edilizia è parecchio difficile, farsi pagare non deve esserlo. Levelset aiuta gli operatori edili a farsi pagare più velocemente e la loro offerta sarà l’integrazione perfetta alla piattaforma Procore. Inoltre, questa acquisizione darà a Procore accesso ai dati del settore, tra cui i pagamenti e l’attività di compliance, permettendole di fornire ai clienti una preziosa comprensione del rischio e di sviluppare prodotti finanziari innovativi.”

Nell’edilizia i rischi e la difficoltà di trasferire il denaro tra i soggetti interessati tiene bloccate ogni anno grandi somme di capitale d’esercizio essenziale. Questo è causa di penuria di liquidità tra gli imprenditori edili, aumentandone il capitale d’esercizio e le spese di reperimento fondi sul mercato obbligazionario, con ricadute negative sull’occupazione. Le onerose attività di compliance contribuiscono alla mediana del tempo d’incasso crediti di 90 giorni e 74 giorni di credito dai fornitori, il più lento fra tutti i settori presi in esame nel mondo.

Negli Stati Uniti i diritti di ritenzione sono essenziali per queste attività di compliance. I soggetti interessati nel campo edile riservano abbondante tempo ed energie alla gestione dei diritti di ritenzione, da quelli a valle per la conservazione dei diritti di ritenzione e la necessità di rispettare le sfumature del diritto sui vincoli che cambia da stato a stato, a quelli a monte in cui ottengono costantemente deroghe al vincolo nel punto di pagamento per assicurare che i progetti siano liberi e privi di impedimenti. Difficoltà e tortuosità simili in ambito pagamenti esistono anche a livello globale.

Il CEO di Levelset, Scott Wolfe, ha dichiarato: “La nostra soluzione accorcia i tempi di pagamento, limitando le sofferenze. Oltre 250.000 utenti hanno adottato Levelset su oltre 6,5 milioni di progetti edili. Questa attività genera dati di pagamento e relazione di grande affidabilità. Insieme a Procore possiamo far sì che i pagamenti nel settore siano più rapidi, con migliore visibilità e scambio di documentazione.” Levelset è partner Procore App Marketplace da aprile 2018. Oggi oltre 3.300 clienti usano la sua soluzione per la gestione dei diritti di ritenzione per svolgere attività di compliance.

Dettagli sull’acquisizione

Procore ha convenuto di acquistare Levelset per circa 500 milioni di USD, suddivisi in 425 milioni di mezzi liquidi, con i consueti adattamenti per tenere conto del capitale d’esercizio, delle spese dell’operazione, della liquidità e indebitamento, e circa 75 milioni di USD in azioni ordinarie Procore. La chiusura dell’operazione è prevista per il quarto trimestre di quest’anno, previo adempimento delle consuete condizioni di chiusura.

D.A. Davidson funge da consulente finanziario particolare e Jones Walker LLP da consulente legale per Levelset. Cooley LLP è il consulente legale per Procore.

Altri dettagli e informazioni sui termini e condizioni dell’acquisto saranno forniti nel rapporto attuale sul modello 8-K che Procore depositerà presso la Securities and Exchange Commission.

Informazioni sulla teleconferenza

Procore terrà una teleconferenza oggi, 22 settembre, alle 14:00 del fuso della costa del Pacifico/17:00 del fuso della costa atlantica, per trattare dell’acquisto. Un webcast in diretta della teleconferenza ed eventuali registrazioni della stessa saranno disponibili su investors.procore.com. Alla teleconferenza si può partecipare anche componendo il numero 877-284-6233 (USA) oppure 873-415-0281 (internazionale), e digitando l’identificativo della conferenza: 2838218.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene enunciati che guardano al futuro nell’intento della sezione 27A del Securities Act del 1933 e successive modificazioni, o del Securities Act e sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modificazioni, o dell’Exchange Act, su Procore e il suo settore, che comportano elevati rischi e incertezze. Tutti gli enunciati, esclusi quelli che riguardano fatti realmente accaduti contenuti in questo comunicato stampa sono a titolo di previsione dei risultati operativi futuri di Procore e di posizione finanziaria, strategia commerciale e piani, crescita sul mercato e tendenze e obiettivi di operazioni future. Gli enunciati previsionali in genere contemplano eventi futuri o il rendimento finanziario o operativo futuro di Procore. In alcuni casi questi enunciati sono riconoscibili perché contengono parole come “anticipare”, “ritenere”, “contemplare”, “continuare”, “può”, “stimare”, “attendere”, “intendere”, “forse”, “piano”, “potenziale”, “prevedere”, “proiettare”, “deve”, “mirare a”, “sarà” o “sarebbe”, anche al negativo, o termini ed espressioni simili che riguardano previsioni, strategia, piani o intenzioni di Procore. Rischi e incertezze importanti che possono fare scostare in modo significativo i risultati e le condizioni finanziarie effettivi di Procore da quelli indicati negli enunciati previsionali comprendono, tra vari altri, i seguenti: (i) rischi associati (a) alla possibilità che le condizioni conclusive dell’operazione con Levelset non siano adempiute o condonate in modo tempestivo o in assoluto, tra cui anche un veto delle autorità, un ritardo o rifiuto di concessione di approvazione regolamentare, (b) al mancato compimento o ricevimento dei vantaggi previsti dall’operazione, anche per incapacità di Procore di integrare appieno Levelset nella propria attività, (c) al deviare dell’attenzione della dirigenza dalle operazioni economiche in corso, (d) all’avvio o al risultato di eventuali procedure legali eventualmente istituite contro Procore o Levelset in relazione all’operazione proposta e (f) ai risultati dell’operazione sull’attività economica combinata, compresi costi operativi, perdita di clientela, o cattivo andamento dell’attività; (ii) a cambiamenti di normative vigenti sul modello aziendale di Procore o Levelset; (iii) a cambiamenti nelle condizioni di mercato o del settore, nell’ambiente normativo e nella ricettività della tecnologia e dei servizi di Procore o di Levelset; (iv) ai risultati di contenzioso o di un incidente di sicurezza; (v) alla perdita di uno o più clienti o partner chiave di Procore o di Levelset; (vi) all’impatto del COVID-19 sull’attività e sui risultati delle operazioni di Procore o di Levelset; (vii) a cambiamenti nella capacità di Procore o Levelset di assumere e trattenere elementi qualificati facenti parte del team; e (viii) ai rischi descritti nei documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission in varie occasioni, tra cui i rischi descritti sotto l’intestazione “Fattori di rischio” nel prospetto informativo datato 19 maggio 2021 e nel suo rapporto trimestrale sul modello 10-Q, da leggere unitamente ai risultati finanziari e agli enunciati previsionali. Inoltre, Procore opera in un ambiente altamente competitivo e in rapida evoluzione. Nuovi rischi e incertezze emergono di tanto in tanto e non è possibile che Procore sia in grado di prevedere tutti i rischi e le incertezze che potrebbero avere una ricaduta sugli enunciati previsionali contenuti nel presente comunicato stampa. I risultati, gli eventi e le circostanze presentati negli enunciati previsionali possono essere non raggiunti o non verificarsi e i risultati effettivi, i fatti, o le circostanze possono scostarsi notevolmente da quelli descritti negli enunciati previsionali.

Tutti gli enunciati previsionali di questo comunicato stampa riguardano solo i fatti alla data in cui gli enunciati sono stati realizzati. Procore non si assume obblighi di aggiornare gli enunciati previsionali contenuti nel presente comunicato stampa per riflettere eventi o circostanze successivi alla data di rilascio o per riflettere nuove informazioni o il verificarsi di fatti imprevisti, salvo quanto richiesto dalla legge. Può darsi che Procore non realizzi i suoi piani, le intenzioni o aspettative indicate negli enunciati previsionali, nei quali non si deve riporre indebita fiducia. Gli enunciati previsionali di Procore non rispecchiano l’impatto potenziale di eventuali future acquisizioni, fusioni, vendite, joint venture o investimenti.

Informazioni su Procore

Procore è uno tra i maggiori fornitori di software gestionale per l’edilizia. Sulla piattaforma Procore è stato gestito oltre 1 milione di progetti e più di 1 trilione di USD in volume di costruzioni. La nostra piattaforma connette ogni parte interessata di un progetto alle soluzioni realizzate appositamente per l’edilizia: per il proprietario, l’imprenditore edile e l’imprenditore specializzato. Il mercato di Procore ha una grande varietà di soluzioni partner che si integrano in modo fluido nella sua piattaforma, offrendo ai professionisti dell’edilizia la libertà di connettersi con ciò che risulta loro più funzionale. Procore ha quartier generale a Carpinteria, in California, e uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitate Procore.com.

Informazioni su Levelset

Levelset è una società di software per l’edilizia che aiuta il settore a semplificare i requisiti di conformità e le procedure di pagamento, ridurre i rischi finanziari e migliorare i flussi di cassa. Ne risultano pagamenti più rapidi, accesso affidabile al capitale e meno sorprese. La sede di Levelset è a New Orleans, in Louisiana, con uffici a Austin (Texas) e al Cairo (Egitto), con circa 300 addetti. Per maggiori informazioni visitate Levelset.com.

