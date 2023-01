Primetals Technologies si affida a Fabasoft Approve per la gestione sicura dei dati “Made in Europe”

Il costruttore di impianti siderurgici attivo a livello mondiale digitalizza lo scambio di documentazione as-built con i clienti

LINZ, Austria–(BUSINESS WIRE)–Primetals Technologies si affida ad Approve su Fabasoft PROCECO per la comunicazione tracciabile con clienti e produttori. Nei grandi progetti che durano fino a tre anni, è necessario scambiare in modo sicuro fino a 50.000 documenti appartenenti alla documentazione dell’impianto (documentazione as-built).

Approve supporta la “gestione delle trasmissioni” del gruppo, ovvero la comunicazione relativa al contratto che riguarda il coordinamento dei documenti tecnici tra la direzione del progetto e i suoi partner. La connessione diretta dei dati a SAP P&E (Projects & Engineering Support) sostituisce le fasi di trasmissione in più fasi tramite unità interne ed evita il lavoro manuale. “Con Approve abbiamo scoperto una piattaforma all’avanguardia e altamente personalizzabile per lo scambio di documenti tecnici con i nostri clienti, fornitori e membri interni del progetto”, spiega Gerhard Guger, Head of Project Coordination Casting & ESP di Primetals Technologies. Per ogni pacchetto di spedizione, una rappresentazione strutturata del contenuto complesso è disponibile per gli utenti direttamente nell’ambiente cloud-based.

Archiviazione sicura dei dati e compliance

Il pioniere delle attrezzature per impianti attribuisce grande importanza alla sicurezza dei dati quando si tratta di dati aziendali sensibili e di know-how protetto. Con l’archiviazione dei dati in Austria e una base tecnologica altamente sicura e certificata, il software soddisfa pienamente questi requisiti. “Come portale clienti sicuro, Approve offre al project management un ambiente trasparente ed estremamente facile da usare per il trasferimento di documenti sensibili. La visione strutturata dei documenti di progetto e una funzione di ricerca intelligente facilitano il lavoro con grandi volumi di documenti e garantiscono la tracciabilità per tutta la durata del progetto”, aggiunge Andreas Dangl, amministratore delegato di Fabasoft Approve.

Informazioni più dettagliate in questo contesto sono disponibili nel caso di studio ” Trasferimento efficiente della documentazione as-built”

Informazioni su Fabasoft Approve

Fabasoft Approve GmbH è un fornitore europeo di software per la gestione dei dati tecnici e dei documenti nel settore industriale. Grazie alla semplice adattabilità tramite no-code/low-code, i requisiti specifici dei clienti possono essere implementati in pochissimo tempo. L’azienda di digitalizzazione si concentra sui casi d’uso della gestione della qualità, della documentazione tecnica e della gestione delle trasmissioni. I processi interaziendali collegano i partner di progetto interni ed esterni su una piattaforma comune e mappano digitalmente l’intero ciclo di vita delle informazioni per i prodotti industriali. Numerose grandi aziende internazionali si affidano al prodotto cloud-based Approve on Fabasoft PROCECO come “unica fonte di verità” nella loro strategia di digitalizzazione.

Informazioni su Primetals Technologies

Con sede a Londra, Primetals Technologies è un pioniere tecnologico e un’azienda leader a livello mondiale nei settori dell’ingegneria, della costruzione di impianti e dei servizi per il ciclo di vita dell’industria metallurgica. La joint venture tra Mitsubishi Heavy Industries e i suoi partner impiega circa 7.000 persone in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Fabasoft Approve Press Room, www.fabasoft.com/approve, o seguiteci su LinkedIn e Twitter @Fabasoft.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Fabasoft Approve



Sandra Hofmann



Tel.: +43-732-606162-0



E-mail: sandra.hofmann@fabasoft.com