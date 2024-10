Presentazione dell’aspiraliquidi e aspirapolvere Mova M10: potente, conveniente e pulizia senza sforzo a 399€

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Mova, un marchio innovativo di smart home supportato da Dreame, è entusiasta di annunciare il lancio del suo ultimo prodotto: l’aspiraliquidi e aspirapolvere Mova M10. Progettato per rendere la pulizia domestica più semplice ed efficiente, il Mova M10 combina potenti funzionalità innovative con un prezzo eccezionale, al valore di soli 399€. La sua tecnologia avanzata gli consente di affrontare diversi tipi di disordini domestici, semplificando la cura della casa come mai prima d’ora.









Pulizia senza sforzo per tutte le superfici

Il Mova M10 è progettato per garantire flessibilità e controllo, consentendo di aggirare facilmente mobili e altri ostacoli. Con un peso in movimento di 0,9 kg e una flessibilità di rotazione a 90° gradi, gli utenti possono raggiungere facilmente ogni angolo, mentre la nuova soluzione advanced Tangle-Free™ previene grovigli di capelli e detriti. La sua intensa aspirazione di 18 kPa, potenziata da un motore aggiornato e una pressione di 20N, garantisce una pulizia accurata su una varietà di superfici, lasciando meno striature e garantendo risultati impeccabili.

Auto-pulizia completa

La manutenzione è ora più semplice che mai, grazie alla funzione di auto-pulizia a percorso completo del Mova M10. Dotato di un lavaggio con spazzola ad acqua calda a 75°C e un’asciugatura delicata ad aria calda in 5 minuti, il Mova M10 si pulisce da solo, assicurando che ogni utilizzo sia fresco come il primo. Il lavaggio con spazzole a doppia rotazione offre una potenza di pulizia profonda aggiuntiva, ideale per famiglie e per chi cerca una soluzione di pulizia affidabile e di facile manutenzione.

Esperienza elevata con funzionalità smart

Con la separazione dei rifiuti solidi e liquidi e un’autonomia prolungata di 40 minuti, il Mova M10 è progettato per gestire efficientemente sia i rifiuti umidi che quelli asciutti. La funzione di rilevamento intelligente e regolazione dell’aspirazione ottimizza le prestazioni di pulizia, regolando automaticamente la potenza in base al tipo di sporco. Gli utenti ricevono aggiornamenti in tempo reale attraverso il display a LED con indicazioni vocali, trasformando la pulizia da un noioso lavoro di casa a un’esperienza piacevole e scorrevole.

Disponibilità

L’aspiraliquidi e aspirapolvere Mova M10 combina funzionalità all’avanguardia con un prezzo accessibile, rappresentando una scelta ideale per chi cerca sia prestazioni che valore. Incorpora il miglior design funzionale con una tecnologia di pulizia avanzata, perfetta per chiunque desideri elevare la propria routine di cura della casa. Il Mova M10 è disponibile ora per l’acquisto sul sito ufficiale di Mova. Al prezzo di 399€, scopri oggi una pulizia potente e accessibile con l’ultima offerta di Mova.

Informazioni su Mova:

Mova, supportato da Dreame Technology, è un marchio innovativo in cui gli elettrodomestici si incontrano con le tecnologie smart. Il nostro obiettivo è esplorare nuove possibilità e ampliare le tecnologie per rivoluzionare la vita dei consumatori. I prodotti Mova sono progettati per adattarsi alle esigenze individuali, migliorando gli stili di vita intelligenti degli utenti. Vogliamo offrire esperienze di vita diversificate a tutti, incoraggiando le persone a scoprire e abbracciare il proprio stile di vita unico.

