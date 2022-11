Prescinto sbarca nel mercato europeo e si allea con SunSolarWind per ottimizzarne il portafoglio dell’energia solare

Grazie a questo accordo con l’azienda di Salonicco, in rapida crescita, Prescinto allarga all’Europa il suo portafoglio internazionale in espansione.

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Prescinto Technologies (“Prescinto”), piattaforma SaaS globale leader nella gestione delle performance degli asset per l’energia pulita, e SunSolarWind IKE (“SunSolarWind”), sviluppatore di progetti per l’energia eolica e solare con sede a Salonicco, che vanta un portafoglio in rapida espansione di oltre 100 progetti in tutta la Grecia, oggi annunciano un partenariato che prevede l’utilizzo della soluzione APM di altissima gamma di Prescinto basata sull’IA per il monitoraggio, l’analisi e l’ottimizzazione delle performance dei 70 MW degli asset fotovoltaici di SunSolarWind. Quest’alleanza razionalizzerà le operazioni e la manutenzione per SunSolarWind e ne migliorerà la generazione di asset solari grazie a dati accurati e in tempo reale e a informazioni pratiche. L’accordo segna inoltre l’ingresso di Prescinto nel mercato europeo dopo l’annuncio del suo recente debutto nel mercato nordamericano.

Tra le aziende elleniche a più rapida crescita, SunSolarWind è un leader nello sviluppo delle rinnovabili e propone pacchetti completi per la realizzazione e la gestione di progetti per l’energia eolica e fotovoltaica per conto di clienti e partner. Utilizzando il software proprietario di Prescinto basato sull’intelligenza artificiale, l’azienda potrà accedere a una tecnologia di monitoraggio e a modelli di dati pre-definiti, il tutto di livello avanzato, per identificare e classificare in tempo reale le sottoperformance. La piattaforma rappresenterà un punto di verifica unico sui dati degli impianti solari di SunSolarWind, ricavando informazioni aggiornate al minuto e gestendo in modo efficiente le attività quotidiane del team di assistenza in loco grazie ai moduli dei prodotti Monitor, Analyze e Operate targati Prescinto. Grazie all’intelligence basata sui dati, queste soluzioni consentono una gestione informata degli asset e la massimizzazione del valore delle risorse per la generazione di energia pulita di SunSolarWind.

In un mercato energetico sempre più competitivo, la tecnologia digitale gioca un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione di operazioni e performance. SunSolarWind ha scelto Prescinto come partner per la trasformazione digitale dopo una rigorosa valutazione di varie altre soluzioni. Il software APM di Prescinto, inoltre, è frutto di una progettazione esclusiva che ne consente l’adattamento efficiente alle esigenze dei clienti, oltre che ai requisiti specifici di SunSolarWind.

“Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con SunSolarWind per comprenderne i colli di bottiglia e implementare le soluzioni appropriate in grado di migliorare la generazione di energia e di razionalizzarne le attività”, è stato il commento di Puneet Singh Jaggi, fondatore e CEO di Prescinto. “Si tratta della prima di una serie di partnership future nel mercato europeo. Siamo entusiasti di far parte del percorso di trasformazione digitale di SunSolarWind e di poter aiutare quest’azienda a sfruttare l’intero potenziale dei suoi asset per l’energia pulita”.

“Con la crescita esponenziale di SunSolarWind negli asset gestiti, il nostro team ora è in grado di concentrarsi maggiormente sul miglioramento delle performance degli asset, con una notevole riduzione di tempo e impegno”, ha dichiarato Konstantinos Fountas, Partner di SunSolarWind. “Le avanzate capacità di analisi della piattaforma targata Prescinto aiutano a identificare e programmare azioni correttive e a ridurre i tempi di fermo dei dispositivi. Il prodotto di Prescinto, e in particolare il suo sistema computerizzato di gestione della manutenzione computerizzata, rappresenta la soluzione ideale per un’azienda come la nostra”.

Con questo debutto nel mercato europeo, grazie al primo cliente con sede in Grecia, Prescinto si prepara a crescere ulteriormente e ad avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo prefissato: affermarsi a livello globale come piattaforma preferita di gestione degli asset nel settore dei progetti per le rinnovabili.

Informazioni su Prescinto Technologies

Prescinto Technologies è una piattaforma SaaS leader mondiale nella gestione delle performance degli asset per l’energia pulita specializzata nell’accumulo energia, del solare e dell’eolico, appositamente creata da esperti del settore per migliorare la generazione di asset e velocizzare il passaggio alle energie verdi. Prescinto fornisce in tempo reale informazioni, analisi e supporto all’automazione per ottimizzare le performance degli asset per le rinnovabili. Grazie a un team di veterani del settore e a un portafoglio di oltre 13 GW in 14 paesi, Prescinto è il partner di fiducia dei clienti internazionali che si impegnano nella transizione verso l’energia pulita. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.prescinto.ai.

Informazioni su SunSolarWind

Sun Solar Wind Ike è un’azienda a rapida crescita nel campo delle applicazioni energetiche ambientali, composta da personale certificato che vanta un’ottima formazione. L’azienda offre pacchetti completi per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici e progetti energetici per conto dei clienti o dei partner-installatori. Con oltre 70 MWp di asset gestiti in Grecia, SunSolarWind è tra le società elleniche in maggiore espansione nel campo delle rinnovabili. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.sunsolarwind.gr.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Kenny Gayles



Antenna per Prescinto



Prescinto@antennagroup.com