PPRO offre ai fornitori di servizi di pagamento in tutto il mondo l’integrazione con la PayPal Commerce Platform

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–PPRO annuncia oggi la propria integrazione con la PayPal Commerce Platform.

Ciò consoliderà ulteriormente la leadership settoriale di PPRO quale uno dei fornitori preferenziali di infrastrutture per pagamenti locali per fornitori di servizi di pagamento (payment service provider, PSP), banche e gateway.

L’integrazione di PPRO consentirà ai suoi clienti di abbreviare in misura considerevole i tempi richiesti dall’integrazione delle soluzioni PayPal Commerce Platform d otando inoltre i clienti dell’accesso a PayPal Wallet. Questo sviluppo offrirà ai clienti di PPRO l’opportunità di consentire ai commercianti con cui collaborano di accedere agli oltre 403 milioni di titolari di account PayPal attivi in ​​200 mercati diversi.

Claire Gates, Direttrice commerciale presso PPRO, ha dichiarato: “La notizia rilasciata quest’oggi rappresenta un importante passo avanti nel duraturo rapporto di collaborazione tra PPRO e PayPal. I vantaggi che i partner potranno derivare dall’uso della piattaforma di PPRO sono chiari: con noi risparmiano tempo e denaro, nonché possono usufruire di integrazioni di metodi di pagamento che favoriscono elevati tassi di conversione. Con l’aggiunta della PayPal Commerce Platform – e la facoltà di offerta di PayPal Wallet – la nostra soluzione non mancherà di destare l’interesse di tutti gli operatori del settore e-commerce a livello globale.”

Collaborando con PPRO i fornitori di servizi di pagamento, le banche, le piattaforme e le aziende dotate di piattaforme di pagamento potranno accedere non solo alla PayPal Commerce Platform, ma anche a un’ampia gamma di metodi di pagamento locali (local payment method, LPM) su scala globale. Le competenze di PPRO in materia di pagamenti globali, la sua piattaforma progettata all’insegna di prestazioni elevate e innovazione, il valore generato dalla sua rete di LPM e PSP sono tutti accessibile attraverso un singolo contratto e una singola integrazione. Questa semplicità permette di eliminare le complessità associate ai pagamenti locali e accelerare i tempi di commercializzazione aiutando i commercianti ad aumentare il loro fatturato.

PPRO e PayPal terranno una presentazione in diretta streaming alle 11.30 (CEST) del 7 ottobre 2021 sulla loro partnership e su come aziende in tutto il mondo potrebbero raggiungere tassi di conversione elevati offrendo i metodi di pagamento che i clienti conoscono e di cui si fidano.

PPRO si è affermata come uno dei fornitori di infrastrutture per pagamenti locali più fidati nell’area dei pagamenti transfrontalieri che contribuisce alla crescita internazionale di fornitori di servizi di pagamento, banche, gateway e aziende dotate di piattaforme di pagamento.

La notizia relativa all’integrazione con la PayPal Commerce Platform segue l’annuncio rilasciato da PPRO all’inizio di quest’anno in merito alla raccolta di 180 milioni di dollari con cui la società ha raggiunto un valore complessivo di più di 1 miliardo di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

