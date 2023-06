Powens amplia la propria attivita’ in Europa per stimolare la rivoluzione Open Finance in Italia

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Powens, l’innovativa piattaforma di Open Finance, arriva in Italia. Aiuterà il settore finanziario italiano ad abbracciare la trasformazione digitale e a fornire esperienze all’avanguardia alla clientela.





Al giorno d’oggi, i consumatori si aspettano che tutto o quasi venga gestito digitalmente. L’aspettativa infatti, sia che si tratti di aprire un conto corrente o di richiedere una linea di credito, e’ di essere in grado di passare dal “punto A al punto B” nel minor numero di clic possibile, possibilmente tramite un dispositivo mobile. Purtroppo, molte istituzioni finanziarie non offrono ancora ai loro clienti il tipo di esperienza digitale attesa. Fortunatamente, nel nostro Paese questa situazione sta per cambiare.

Da oggi Powens, leader europeo dell’Open Finance, porta in Italia tutta la sua esperienza nel settore e la sua suite completa di soluzioni innovative, consentendo a banche ed istituti finanziari di sfruttare il potenziale dell’Open Finance per creare un’esperienza utente che aumenti il coinvolgimento, la conversione e la fidelizzazione.

L’Italia ai blocchi di partenza per sfruttare il potenziale di Open Finance

Negli ultimi anni, il panorama finanziario italiano ha vissuto una vera e propria rinascita, guidata da una combinazione di opportuni cambiamenti normativi, un ecosistema fintech forte e in rapida crescita e una maggiore domanda da parte dei consumatori di servizi finanziari digitali, innovativi, snelli ed efficaci. Se a ciò si aggiunge che la popolazione del Paese è particolarmente attenta alle nuove tecnologie, questo è lo scenario perfetto perche’ l’Open Finance possa lasciare il segno.

Il potenziale di crescita dell’Open Finance in Italia è stato recentemente evidenziato dal The Global Open Finance Report. Nello studio, CBI e PwC hanno rilevato che il numero complessivo di utenti unici dei servizi di aggregazione dei conti correnti (AIS) che si avvalgono di Open Finance è cresciuto del 64% da giugno 2021 e di ben il 564% da giugno 2020. Facendo un ulteriore passo avanti, i servizi di aggregazione dei conti sono stati storicamente utilizzati più frequentemente da consumatori con due conti correnti; tuttavia, da giugno 2021, il maggior potenziale di crescita (+28%) deriva in particolare dai soggetti che intendono aggregare più di tre conti correnti, a testimonianza del desiderio dei consumatori anche piu’ sofisticati di semplificare e snellire la propria vita finanziaria.

Questi numeri dimostrano un ulteriore aspetto: anche per banche e istituzioni finanziarie italiane è giunto il momento di trarre il massimo vantaggio dalla rivoluzione dell’Open Finance, sulla scia della significativa trasformazione digitale avvenuta in molti dei principali mercati finanziari europei. Stabilendo una solida presenza in Italia, Powens ha l’opportunità unica di avvalersi di una già solida infrastruttura digitale e di poter costruire partnership con i principali istituti finanziari del Paese, supportandoli non solo nell’implementazione di esperienze di nuova generazione per i clienti, ma anche nel colmare il divario nell’Open Finance che attualmente esiste tra l’Italia e le altre principali economie europee.

L’espansione della presenza europea di Powens in Italia è un passo in avanti per aiutare il settore dei servizi finanziari del Paese a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori italiani e per rafforzare l’impegno di sempre nel valorizzare il potenziale e la sfida tecnologica di Open Finance in tutti gli angoli d’Europa e oltre. Il progetto è già in atto con una selezione di clienti locali che sono pronti a diventare i pionieri dell’Open Finance in Italia. Nelle prossime settimane verranno condivise alcune di queste prime esperienze di successo.

Powens: il leader europeo dell’Open Finance

Sebbene per qualcuno l’Open Finance possa sembrare un concetto relativamente nuovo nel settore dei servizi finanziari, ormai da un decennio Powens è alla guida dello sviluppo del settore in Europa.

La consolidata esperienza tecnica e normativa di Powens ha portato alla creazione di soluzioni di Open Finance di nuova generazione, pienamente conformi alle normative, che semplificano, automatizzano e migliorano processi critici come l’onboarding dei clienti, la verifica della loro identità, le valutazioni di merito creditizio in tempo reale e l’avvio di pagamenti istantanei, riducendo al contempo in modo significativo possibili errori ed il rischio di frode.

“In poco più di 10 anni, non solo abbiamo affermato Powens come leader europeo dell’Open Finance, ma abbiamo anche stimolato un confronto sulla capacità dell’Open Finance di supportare la trasformazione digitale nel settore dei servizi finanziari”, afferma Bertrand Jeannet, CEO di Powens. “Il nostro obiettivo è continuare a aumentare la nostra presenza, in modo da poter offrire alle istituzioni finanziarie di tutti i Paesi europei – e non solo – un modo semplice ed efficace per beneficiare di tutto ciò che l’Open Finance ha da offrire”.

Ma la creazione di soluzioni Open Finance all’avanguardia è solo una parte del progetto. Powens si è guadagnata una posizione di leadership in tutta Europa anche facendosi portavoce delle istanze dei propri clienti presso gli enti normativi europei. Powens,infatti, mantiene una stretta collaborazione ed un fitto dialogo con i propri clienti non solo per analizzare le condizioni del settore ed influenzare le decisioni normative, ma anche per anticipare la continua evoluzione del mercato e stimolare i propri processi interni di innovazione.

Per questi motivi, Powens è ben posizionata per aiutare anche le istituzioni finanziarie italiane a precorrere la rivoluzione dell’Open Finance. “La costante crescita nell’adozione delle tecnologie legate ad Open Finance sta trasformando radicalmente il panorama finanziario italiano, stimolando una rapida innovazione digitale, aumentando la concorrenza e persino motivando banche e fintech a collaborare per sviluppare servizi finanziari personalizzati, pagamenti semplificati, misure di sicurezza migliorate e molto altro”, spiega Daniele Zini, Business Development Director di Powens. “Ma c’è ancora molto spazio per la crescita e Powens è pronta a guidare l’Italia verso il futuro dell’Open Finance”.

I leader europei nel settore finanziario e tecnologico si affidano a Powens

Il portafoglio clienti di Powens consta di oltre 260 banche e istituti finanziari di tutta Europa, oltre a società tecnologiche innovative e primari sviluppatori di software.

Sebbene ogni cliente utilizzi una soluzione Open Finance appositamente studiata per rispondere alle specifiche esigenze dei propri utenti finali, c’è comunque un filo conduttore tra tutti: Powens ha permesso loro di abbracciare la trasformazione digitale e di creare percorsi automatizzati, efficienti e fluidi per i gli utenti, che ne supportano significativamente la crescita.

Dall’aggregazione di più fonti di dati finanziari alla verifica dell’identità dei clienti, fino alla semplificazione dei pagamenti, la piattaforma Open Finance integrata di Powens può aiutare le banche e le istituzioni finanziarie italiane a competere a livello globale in termini di soddisfazione dei clienti.

Siete pronti a scoprire quanto sia facile proiettare la Vostra impresa nel futuro dell’Open Finance?

Prenotate una simulazione personalizzata per saperne di più sulla innovativa piattaforma Open Finance di Powens.

Contattateci

A proposito di Powens

Powens è stata fondata nel 2012 a Parigi,, come uno dei primi pionieri dell’Open Finance in Europa. Oggi, l’innovativa piattaforma Open Finance consente ad oltre 260 aziende leader nel settore dei servizi finanziari di automatizzare i processi, migliorare la gestione del rischio, ridurre i tempi decisionali e arricchire le informazioni sulla clientela.

La solida tecnologia di Powens non solo consente di accedere a dati finanziari dettagliati, affidabili e completi – conti correnti e di risparmio, prestiti, investimenti e attività – in modo completamente conforme alle normative, ma fornisce anche soluzioni per semplificare l’onboarding dei clienti, supportare i processi decisionali sul merito creditizio ed automatizzare la fatturazione e i pagamenti.

L’azienda, originariamente fondata come Budget Insight, è stata rinominata “Powens” nel 2022 per aprire la strada alla sua ambiziosa strategia di crescita internazionale. La società è un titolare di licenza per i servizi di aggregazione di conti e l’avvio di pagamenti autorizzata ad operare in tutta l’UE.

Contacts

Contatto Powens con la stampa

Cécile Abescat – Responsabile marketing e comunicazioni



cecile.abescat@powens.com / +33 6 82 27 61 90