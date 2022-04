PlaceSense e Reno annunciano un accordo con un rivenditore a valore aggiunto per portare in Italia la GPS Location Intelligence

MILANO–(BUSINESS WIRE)–PlaceSense, il fornitore principale di informazioni su base geografica in Europa, ha annunciato una collaborazione con Reno, il primo consulente immobiliare commerciale in Italia. L’iniziativa vedrà Reno fornire la piattaforma di location performance intelligence di PlaceSense per consentire alle aziende di scegliere, operare e commercializzare le migliori location in Italia.

Reno sfrutterà le sue ampie conoscenze locali, la sua esperienza e la sua reputazione di eccellenza per realizzare la potente soluzione di intelligence basata sulla geolocalizzazione GPS completa e multilivello di PlaceSense alle organizzazioni che operano nei settori dell’immobiliare retail e commerciale in Italia.

“In un mercato in continua evoluzione, con diversi trend di mobilità, PlaceSense ci permetterà di fornire ai nostri clienti i dati dinamici e solidi di cui hanno bisogno per potenziare il loro processo decisionale”, afferma Gian Enrico Buso, amministratore delegato di Reno. “Abbiamo passato molto tempo a cercare la giusta soluzione di dati, compresi i dati di telecomunicazione GSM, ma niente può eguagliare la precisione del GPS. Siamo davvero entusiasti perché questo rappresenta un grande cambiamento rispetto a ciò che è disponibile sul mercato e fornirà ai nostri clienti un valore significativo e immediato”.

I dati di PlaceSense offrono alle aziende informazioni approfondite nel mondo fisico con la comprensione delle persone che interagiscono con le location, mentre soddisfano i massimi requisiti di privacy. Questo consente ai decisori di utilizzare dati per scegliere ottime location, realizzare valutazioni immobiliari, assortire gli inquilini, stabilire punti di riferimento contro i concorrenti, misurare le attività di marketing e pubblicità e molto altro ancora.

“Questa entusiasmante collaborazione mette i nostri dati accurati e dinamici nelle mani della più importante società di consulenza per fornire conoscenze basate sulla localizzazione GPS alle aziende retail e immobiliari in Italia”, afferma Avi Hadas, COO e Co-Fondatore di PlaceSense. “La principale società di consulenza sugli inquilini ha scelto la principale piattaforma di dati basati sulla localizzazione in Europa per avere un grande impatto sul mercato in Italia. Per la prima volta le aziende saranno in grado di trarre vantaggio dal mix di dati dettagliati GPS sulle presenze e sul bacino d’utenza di PlaceSense, nonché dell’interpretazione di Reno e della sua esperienza ineguagliata nel mercato locale”.

-FINE-

Informazioni su PlaceSense

PlaceSense, una piattaforma di location performance intelligence leader sul mercato, consente alle aziende leader del settore immobiliare aziendale e retail di scegliere, operare e commercializzare ottime location. Utilizzando la sua tecnologia proprietaria, la piattaforma PlaceSense genera approfondimenti su qualsiasi location analizzando attentamente le persone che la visitano, mantenendo l’identità degli individui privata e sicura. Sostenuta da Nielsen e E.ON, PlaceSense viene utilizzata dalle più importanti organizzazioni, come Cushman & Wakefield, Drees & Sommer e Union Investment. Per maggiori informazioni, visitare placesense.ai.

Informazioni su Reno

Dal 1989, Reno Your Retail Partners ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato immobiliare commerciale, sia per quanto riguarda i centri commerciali sia per i centri urbani, della distribuzione, della produzione e del mercato finanziario, contribuendo al successo di molte catene nazionali e internazionali, dalle categorie merceologiche tradizionali (ristorazione, abbigliamento, ecc.), ai nuovi mercati. Reno Your Retail Partners analizza dall’interno l’intero mercato del Retail Real Estate e offre le soluzioni più adatte alle attività dei suoi clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

