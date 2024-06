Philips Speech e Sembly AI presentano i nuovi registratori audio all’avanguardia con la soluzione AI per le riunioni

Registratori audio di alta qualità con tecnologia AI per la registrazione automatica e la trascrizione automatica, con riassunti, le azioni decise e i punti salienti

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Philips Speech by Speech Processing Solutions, azienda leader a livello mondiale nell’innovazione nella tecnologia vocale, ha annunciato l’espansione della sua collaborazione con Sembly AI, ampliando la sua gamma di registratori audio con altri tre nuovi prodotti. Ogni nuovo registratore è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori ed è dotato di voucher Sembly per consentire agli utenti di sperimentare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Sembly con una versione di prova gratuita.









Eccellente registrazione audio abbinata alla tecnologia AI

“Siamo lieti di annunciare che la nostra partnership con Sembly AI apre nuove opportunità di mercato combinando il meglio di entrambi i mondi. Fornendo registratori audio di alta gamma abbinati a un assistente per riunioni con intelligenza artificiale AI, siamo in grado di offrire trascrizioni automatiche, riepiloghi ed elenchi di azioni per ogni registrazione, che si tratti di una lezione o di una riunione”, spiega il Dr. Thomas Brauner, CEO di Speech Processing Solutions. “Le nostre soluzioni innovative consentono ai professionisti impegnati di risparmiare tempo e condurre le riunioni in modo più efficiente che mai”, aggiunge.

I nuovi DVT4115 e DVT6115 Philips VoiceTracer Audio Recorder, progettati per gli studenti, vantano 3 Microfoni alta fedeltà per la registrazione a lunga distanza, ideali per catturare lezioni e interviste. Sembly può quindi trascrivere e fare il riassunto di queste registrazioni. Il nuovo Philips VoiceTracer DVT8115, dotato di microfono a 360°, è perfetto per registrare i verbali delle riunioni. Con la funzione di condivisione di Sembly, è facile distribuire prontamente gli estratti delle riunioni e le azioni da svolgere ai membri del team. Questi dispositivi fanno parte di una più ampia gamma di prodotti Philips, progettati per soddisfare le diverse esigenze di registrazione.

Sembly AI offre molto di più di semplici verbali di riunione

La startup tecnologica Sembly AI, fondata nel 2019, è cresciuta per offrire un’ampia gamma di funzionalità, tra cui la trascrizione automatica con la separazione dei relatori, le note delle riunioni, i riepiloghi e i punti di azione. Una delle innovazioni più recenti è che Sembly AI può ora offrire anche approfondimenti professionali dell’IA in riunioni e conversazioni, consentendo una collaborazione efficiente e un processo decisionale semplificato.

“La nostra più recente tecnologia AI si integra perfettamente con i prodotti Philips, aggiungendo valore sia ai clienti in ufficio sia a quelli che in viaggio. Sembly AI ora offre molto di più di semplici verbali di riunione e, siamo costantemente impegnati ad offrire nuovi servizi di intelligenza artificiale nei prossimi mesi”, spiega Gil Makleff, CEO e co-fondatore di Sembly AI. “Siamo orgogliosi di collaborare con Philips per migliorare l’esperienza del cliente, consentendo agli utenti di sfruttare appieno il potenziale delle loro registrazioni audio e massimizzare la produttività”, aggiunge.

Questi nuovi dispositivi si aggiungono all’attuale portafoglio di registratori audio e microfoni per conferenze di Philips, tutti compatibili con il software di Sembly AI. Per scoprire l’intera gamma di prodotti Philips & Sembly, visita: www.voicetracer.com

Informazioni su Speech Processing Solutions (SPS):

Speech Processing Solutions (SPS), leader mondiale nelle soluzioni di dettatura professionale, è attiva in 50+ paesi, con oltre 4 milioni di utenti e una rete mondiale di 1.000+ partner. Leader del settore, sviluppa e commercializza soluzioni di dettatura e trascrizione con dispositivi pluripremiati per la produzione di documenti automatizzata con il riconoscimento vocale, a marchio Philips. La missione di SPS è quella di consentire ad ogni utente di essere più produttivo semplificando il proprio lavoro con soluzioni intelligenti basate sulla voce. Con sede a Vienna, in Austria, SPS ha uffici in Australia, Canada, Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Informazioni su Sembly AI

Sembly AI è un’azienda tecnologica di analisi vocale e delle conversazioni, focalizzata sull’ elaborazione del linguaggio naturale negli ambienti professionali. I prodotti di Sembly possono semplificare la vita lavorativa delle aziende, fornendo al contempo potenti strumenti di analisi per aiutare i team a lavorare con più efficacia. Sembly AI è stata fondata dal CEO Gil Makleff e dal CPO Artem Koren nel 2019. Gil Makleff è stato CEO di UMT Consulting Group, che è stata acquisita da Ernst & Young. Artem Koren è stato Senior Manager presso Ernst & Young e CTO presso Visual Trading Systems.

