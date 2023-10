Philips Speech e Sembly AI lanciano SmartMeeting Concentratevi sulle riunioni. PHILIPS prende appunti per voi!

La partnership presenta un’innovazione tecnologica per le riunioni guidata dall’Intelligenza Artificiale.

Con audio HD cristallino e video 4K ad alta definizione, i verbali delle riunioni sono automatizzati!

Oggi Speech Processing Solutions, leader mondiale nelle soluzioni professionali speech-to-text vendute con il marchio Philips, in collaborazione con Sembly AI, azienda di tecnologia di analisi vocale e di conversazione, ha lanciato SmartMeeting. Una nuova tecnologia per le riunioni, guidata dall'intelligenza artificiale che favorisce la collaborazione e la produttività con appunti autogenerati, progettata per l'ufficio e lo smart working moderno si adatta perfettamente alle esigenze del lavoro ibrido. In un'epoca in cui si apprezzano la libertà e la flessibilità, il nuovo prodotto SmartMeeting trasforma le riunioni aziendali in efficienti appunti.









Realizzazione dei risultati

Il cambiamento delle modalità di lavoro degli ultimi anni ha portato ad aumentare il numero delle riunioni ed alla loro frequenza. Queste sfide richiedono che le organizzazioni intraprendano un cambiamento in cui la tecnologia consenta di avere un report della riunione automatico.

SmartMeeting ridefinisce le riunioni delle aziende moderne aumentando la collaborazione e la partecipazione dei team. Utilizzando l’intelligenza artificiale conversazionale di Sembly AI e la tecnologia microfonica e video di alta qualità di Philips, SmartMeeting registra accuratamente l’audio. Riassume ed analizza automaticamente gli argomenti della riunione, fa la trascrizione, rilevando gli elementi chiave, le azioni da intraprendere successivamente da parte del team, per fornire riassunti di alta qualità leggibili a colpo d’occhio e, approfondimenti personalizzati con l’integrazione in tutte le piattaforme disponibile per le riunioni.

“È difficile essere ovunque allo stesso tempo, nonostante la connettività guidata dalla tecnologia”, ha dichiarato Gil Makleff, cofondatore e amministratore delegato di Sembly AI. “Il valore commerciale di SmartMeeting è la risposta ad una cultura basata sulla forza lavoro distribuita e la capacità di ottenere approfondimenti accurati e basati sull’AI senza partecipare alle riunioni. La tecnologia supporta gli obiettivi delle aziende moderne di condividere i dati, incoraggiare la collaborazione tra team e ottenere risultati efficaci dalle riunioni in ambienti sempre più ibridi o remoti”.

Umanizzare il lavoro ibrido

Con 18 ore trascorse in riunione a settimana, secondo una ricerca dell’Università del North Carolina, i datori di lavoro e i dipendenti sono desiderosi di bilanciare la produttività con l’umanità. Il posto di lavoro aziendale o personale rimarrà di natura ibrida e richiederà modi più efficienti di lavorare, collaborare e comunicare.

SmartMeeting ripristina il ritmo degli ecosistemi lavorativi introducendo una tecnologia AI matura nella cultura delle riunioni, favorendo la flessibilità del coinvolgimento nelle riunioni e la produzione di report di alta qualità per aumentare la velocità di condivisione delle informazioni, con una maggiore responsabilità e un minor numero di partecipanti alle riunioni.

Tanto tempo risparmiato

Per chi desidera un lavoro più agile, SmartMeeting offre un’elevata collaborazione e un maggiore coinvolgimento senza dover partecipare a una riunione. L’agente virtuale SmartMeeting si unisce a qualsiasi riunione alla quale viene invitato, si presenta e registra la chiamata. Dopo la riunione, sono disponibili verbali di riunione condivisibili e automatizzati, con una trascrizione di alta precisione e un riepilogo intelligente. La presenza dell’agente SmartMeeting migliora la gestione delle attività e della business intelligence, oltre a influire sul flusso sicuro di informazioni tra i team per migliorare la gestione delle attività, la collaborazione, l’analisi degli argomenti e la produttività.

“SmartMeeting combina i migliori video 4k e audio HD con la tecnologia AI conversazionale, consentendo agli utenti di registrare tutte le conversazioni dei presenti alla riunione e di beneficiare di un assistente intelligente. In questo modo, gli utenti si concentrano maggiormente sulla riunione perché l’applicazione prende gli appunti per loro!”, ha dichiarato il Dr. Thomas Brauner, CEO di Speech Processing Solutions.

Caratteristiche principali di SmartMeeting:

Registrazione audio automatica – per aiutare a concentrarsi e a partecipare attivamente alla conversazione durante le riunioni.

– per aiutare a concentrarsi e a partecipare attivamente alla conversazione durante le riunioni. Riepilogo intelligente istantaneo : tiene traccia del sommario, degli argomenti, dei punti importanti e delle azioni da intraprendere in una lettura completa della riunione.

: tiene traccia del sommario, degli argomenti, dei punti importanti e delle azioni da intraprendere in una lettura completa della riunione. Punti d’azione automatizzati per le riunioni: un driver di efficienza che fa risparmiare tempo e che fornisce brevi riepiloghi condivisibili di ciò che è accaduto durante la riunione.

un driver di efficienza che fa risparmiare tempo e che fornisce brevi riepiloghi condivisibili di ciò che è accaduto durante la riunione. Identificazione dello speaker – identifica chi parla e cosa ha detto nelle riunioni.

identifica chi parla e cosa ha detto nelle riunioni. Integrazione multipiattaforma: perfetta integrazione con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex.

perfetta integrazione con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex. Telecamera 4K ad alta definizione: video nitidi con rappresentazione accurata dei colori, inquadratura automatica

video nitidi con rappresentazione accurata dei colori, inquadratura automatica Microfono ad array a 360° – tecnologia microfonica a cancellazione del rumore per registrazioni chiare, essenziale per trascrizioni accurate

Prezzi e disponibilità di SmartMeeting



SmartMeeting è compatibile con tutte le piattaforme di conferenza e consente un flusso di informazioni sicuro. Attualmente è disponibile presso i rivenditori autorizzati: Voisis, SICON, MES. SmartMeeting HD Audio and Video Conferencing Solution (PSE0550) al prezzo di listino di 499,99 euro. Per saperne di più su SmartMeeting, visitate qui.

Informazioni su Speech Processing Solutions



Speech Processing Solutions (SPS) è un’azienda tecnologica internazionale e leader mondiale nelle soluzioni di dettatura. Più di quattro milioni di utenti in tutto il mondo lavorano con le soluzioni speech-to-text sviluppate da SPS e vendute con il marchio Philips. Queste soluzioni includono software per il flusso di lavoro basato sul web e su desktop, nonché dispositivi di dettatura. Queste soluzioni intelligenti fanno risparmiare tempo agli utenti e permettono loro di concentrarsi sulle loro attività principali, rendendo la loro attività più efficiente, incentrata sul cliente e redditizia. Con sede centrale a Vienna, in Austria, SPS ha uffici regionali negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio e Austria, oltre a una rete di oltre 1000 partner di distribuzione e implementazione in tutto il mondo.

Informazioni su Sembly AI



Sembly AI è una società di tecnologia per l’analisi della voce e delle conversazioni che si occupa di portare la potenza dell’elaborazione del linguaggio naturale negli ambienti di riunione professionali. I prodotti di Sembly sono in grado di semplificare la vita lavorativa dei team, fornendo al contempo potenti analisi per aiutare i team a partecipare di meno e a fare di più. Sembly AI è stata fondata dal CEO Gil Makleff e dal CPO Artem Koren nel 2019. Gil Makleff è stato CEO di UMT Consulting Group, acquisito da Ernst & Young. Artem Koren è stato Senior Manager presso Ernst & Young e CTO presso Visual Trading Systems.

Contacts

Per ulteriori informazioni sulla stampa, contattare:



Speech Processing Solutions

Massimo Sangiovanni



Responsabile marketing & vendite Italia



E-mail: massimo.sangiovanni@speech.com

Telefono: 348 1212050