P&G Beauty annuncia BeautySPHERE, un’esperienza virtuale immersiva che unisce innovazione e bellezza responsabile al CES 2022

L’innovativa esperienza digitale, da oggi disponibile in tutto il mondo, combina una narrazione digitale immersiva, stimolanti tavole rotonde in diretta streaming e attività ludiche per rendere concreto l’impatto di una bellezza responsabile sul mondo reale.





CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–P&G Beauty ha debuttato oggi al Consumer Electronics Show (CES) nel mondo virtuale della narrazione digitale con BeautySPHERE. Primo passo per l’ingresso nel metaverso, BeautySPHERE consente ai visitatori di interagire virtualmente con il portafoglio di marchi di P&G Beauty attraverso contenuti reali e simulati.

“BeautySPHERE si ispira al nostro costante impegno di trovare modi nuovi e sorprendenti per connettere i consumatori ai nostri marchi, prodotti e valori” ha dichiarato Alex Keith, amministratore delegato di P&G Beauty.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

