Personal Intelligence Network: PIN AI si lancia per proteggere i dati personali dalle Big Tech e creare un’IA privata fedele solo a te

La piattaforma e l’app sbloccano il potere di piccoli set di dati personali su qualsiasi dispositivo mobile, aprendo la strada a un mondo connesso in cui l’IA Personale garantisce privacy, trasparenza e controllo agli utenti

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--PIN AI (Personal Intelligence Network) annuncia oggi il suo lancio ufficiale con la missione di ridefinire il modo in cui le persone gestiscono, proteggono e traggono beneficio dai propri dati personali. Fondata da ex studenti di Columbia, MIT e Stanford, PIN AI punta a promuovere l’adozione affidabile dell’IA attraverso un’infrastruttura trasparente e in linea con le preferenze dell’utente. Dando priorità alle esigenze individuali e rifiutando la centralizzazione dei dati, PIN AI garantisce che l’IA serva gli utenti—e non gli interessi delle Big Tech. Sostenuta da investitori di primo piano come a16z Crypto (CSX), Hack VC, Sequoia Capital U.S. Scout e da importanti fondatori nel settore blockchain come Illia Polosukhin, la presidente della SOL foundation Lily Liu, il fondatore di SUI Evan Cheng e il cofondatore di Polygon Sandeep Nailwal, PIN AI introduce una rete per il calcolo decentralizzato e l’Edge AI, rendendo l’integrazione dell’IA Personale scalabile su larga scala.

La piattaforma crea una versatile “banca dati” incentrata sull’utente, risolvendo una sfida cruciale per gli sviluppatori che faticano ad accedere a dati contestuali di alta qualità in ecosistemi di IA chiusi. Democratizzando i monopoli dei dati, PIN AI trasforma questa dinamica, consentendo agli utenti di controllare i propri dati personali e offrendo agli sviluppatori l’accesso a insight in vari ambiti—come shopping, investimenti e social media—altrimenti inaccessibili.

Con il rapido progresso dell’IA grazie ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e ai framework per agenti, la crescente consapevolezza dello sfruttamento dei dati da parte delle Big Tech e l’aumento della domanda di soluzioni decentralizzate, PIN AI si lancia per cogliere queste tendenze e dare potere agli individui.

“Nei nostri telefoni risiede la parte più sensibile della nostra vita,” afferma Davide Crapis, Co-Fondatore di PIN AI. “Presto, tutti avranno un’IA Personale per soddisfare le proprie esigenze—ma volete davvero che quell’IA riferisca ogni vostra mossa a poche aziende potenti? Crediamo in un’alternativa migliore. In un futuro, le Big Tech possiedono tutti i vostri dati personali e l’IA Personale serve i loro interessi aziendali. In un altro futuro, siete voi a possedere i vostri dati, controllando chi vi accede e traendone beneficio diretto. PIN AI sta costruendo gli strumenti per creare un’IA fedele solo all’utente.”

Al centro di questa trasformazione c’è la nuova app mobile di PIN AI, che offre un’infrastruttura sicura mantenendo i dati dell’utente sui dispositivi personali, invece di archiviarli in server centralizzati. Gli utenti possono collegare varie fonti di dati—come Gmail, social media e altre app web2 (ad esempio storici di trading finanziario, dating e chat)—per addestrare la propria IA Personale, consentendole di comprenderli meglio e servire al meglio i loro interessi.

“In realtà, l’unico vero detentore della sovranità sui dati dell’utente è l’utente stesso,” dichiara Ben Wu, Co-Fondatore di PIN AI. “Ecco perché costruiamo un’IA Personale che sia dalla parte dell’utente, indipendentemente dagli ecosistemi delle Big Tech. Permettendo alle persone di far valere la propria cronologia dati, sfruttando dati contestuali specifici e implementando modelli di intelligenza robusti sui dispositivi, possiamo sbloccare una nuova generazione di agenti di IA Personale.”

L’app di PIN AI si basa su un protocollo arricchito da funzionalità innovative come il Guardian of Data, alias “God Model”. Questa funzione valuta il livello di conoscenza che l’IA Personale ha dell’utente, offrendo la possibilità di monitorarne i progressi e migliorarne l’accuratezza, mentre funzioni come “Ask PIN AI” semplificano operazioni quotidiane—dall’acquisto di regali alla pianificazione di viaggi, fino alla gestione del capitale di trading—in modo personalizzato.

PIN AI sfrutta tecnologie all’avanguardia per creare un ecosistema di IA sicuro e decentralizzato, basato su protocolli blockchain. Attraverso un progetto open-source, gli utenti possono collegare i propri dati a PIN AI grazie a connettori intuitivi per app come Gmail e altri social media. Il processo di autenticazione è fluido: le credenziali sono conservate in un Trusted Execution Environment (TEE), dove ogni elaborazione avviene su dati crittografati. I protocolli blockchain garantiscono la massima sicurezza—nessuno, nemmeno PIN AI, può accedere alle chiavi di crittografia.

La blockchain fornisce anche la base per la trasparenza finanziaria, in quanto le operazioni chiave vengono testate e autenticate on-chain. Salvando i dati dell’utente sui dispositivi personali invece di registrarli sulla blockchain, PIN AI ottimizza l’equilibrio tra decentralizzazione ed efficienza. Il registro on-chain consente inoltre a PIN AI di collegarsi a nuovi protocolli man mano che si sviluppano, creando un ecosistema aperto e interoperabile.

“A differenza dei monopoli Big Tech che detengono i dati e ostacolano la concorrenza, PIN AI offre agli utenti la possibilità di proteggere e controllare i propri dati,” sottolinea Bill Sun, Co-Fondatore di PIN AI. “È un’alternativa rivoluzionaria alle pratiche sfruttatrici che dominano l’attuale panorama dell’IA, rappresentato dalle Big Tech e dai nuovi monopolizzatori nativi dell’IA. Stiamo gettando le basi per l’economia degli agenti, in cui la vostra IA Personale interagisce con l’ecosistema degli agenti IA esterni, collegando le intenzioni individuali a un intero mondo di servizi.”

Informazioni su PIN AI

PIN AI dà potere all’utente di controllare i propri dati personali, permettendogli di proteggerli, possederli e trarne vantaggio, costruendo un’IA privata locale fedele solo all’utente e non alle Big Tech. Combinando la sicurezza della blockchain con l’innovazione incentrata sull’utente, PIN AI crea un ecosistema trasparente e affidabile per un’IA Personale che si evolve continuamente e migliora la propria conoscenza dell’utente in diversi ambiti. Unitevi a noi per costruire un futuro in cui l’IA lavora veramente per voi—scaricate l’app oggi stesso e riprendete il controllo dei vostri dati su https://www.pinai.io/?name=SignUps

news@begood.pr