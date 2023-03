Per Mary Kay, è una missione prioritaria: abbiamo accelerato i nostri sforzi di innovazione digitale per realizzare il pieno potenziale delle donne imprenditrici

Dichiarazione di Deborah Gibbins, Direttrice operativa di Mary Kay nella Giornata internazionale della donna 2023

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Di seguito è riportata una dichiarazione di Deborah Gibbins, Direttrice operativa, Mary Kay Inc., in occasione della Giornata internazionale della donna 2023.





Il 37% delle donne di tutto il mondo non ha accesso a Internet. Lo so, anch’io ho dovuto rileggerlo due volte.1

Il 37%! È un numero sconcertante. Sembra impossibile. Nel nostro mondo sempre acceso, sempre connesso, come è possibile che più di un terzo di tutte le donne del mondo rimanga “sconnesso”? Questa sconvolgente realtà, e le sue conseguenze, informano il tema della Giornata internazionale della donna di quest’anno: “ DigitALL: Innovation and technology for gender equality” (DigitALL: innovazione e tecnologia per la parità di genere)

Come Direttrice operativa presso Mary Kay, conosco il ruolo della tecnologia in tutti gli aspetti dell’attività – soprattutto dell’attività imprenditoriale. Per ottimizzare le opportunità offerte dalla tecnologia, le conoscenze digitali sono un requisito essenziale per consentire alle imprenditrici di partecipare completamente alla nostra economia globale. Queste conoscenze sono anche indispensabili al coinvolgimento civile e sociale.

Le basi della Quarta rivoluzione industriale sono digitali e vengono gettate proprio ora. Per tutte noi, questa rivoluzione è una straordinaria occasione di utilizzo della tecnologia e dell’innovazione per promuovere l’imprenditoria femminile e la parità dei generi. Il momento di garantire alle donne i vantaggi di questa trasformazione digitale è adesso.

L’economia digitale non aspetterà nessuno. L’esclusione delle donne dal mondo digitale ha sottratto 1.000 miliardi di dollari dal prodotto interno lordo dei paesi a reddito medio-basso nell’ultimo decennio.2 Ancora una volta, il cambiamento non sta avvenendo con sufficiente rapidità per le donne.

Ma possiamo rimediare a questa situazione. Anzi, dobbiamo rimediare a questa situazione.

Per raggiungere il proprio pieno potenziale, le imprenditrici di tutto il mondo non solo devono avere accesso agli strumenti digitali che prendiamo per scontati, ma devono anche avere le competenze e la formazione adeguate per utilizzarle in maniera efficiente.

Ecco perché chiudere il divario tra i generi sta così a cuore a noi di Mary Kay, una società fondata da una donna per le donne.

La nostra fondatrice, Mary Kay Ash, era mossa dalla visione di offrire alle donne opportunità imprenditoriali ineguagliate per la crescita e il successo personale. Questo oggi ha un significato diverso rispetto a quello che aveva negli anni ‘60, ma lo spirito rimane lo stesso. Come azienda che sviluppa l’imprenditorialità, il nostro obiettivo è promuovere l’imprenditoria femminile e affrontare le barriere che ostacolano la fondazione e la crescita delle loro attività. La digitalizzazione è una di queste opportunità.

Noi di Mary Kay siamo determinate a mettere le imprenditrici al centro della trasformazione digitale.

Abbiamo accelerato i nostri sforzi di innovazione digitale – tra cui rivoluzionare la capacità degli Independent Beauty Consultants (IBC), i consulenti di bellezza indipendenti, di Mary Kay di realizzare il loro pieno potenziale attraverso il miglioramento delle competenze digitali, lo sviluppo e l’implementazione di strumenti digitali innovativi, dalle nostre premiate app con realtà aumentata (AR), al connettere le IBC con le loro clienti con modalità più efficaci e fluide. Stiamo migliorando l’esperienza non solo per il personale commerciale indipendente, ma anche per i loro clienti in tutti il mondo.

Ecco alcuni degli ultimi esempi del nostro impegno per l’emancipazione del personale commerciale indipendente di Mary Kay per sfruttare la potenza del digitale:

In Europa, la nostra premiata “Link & Learn” è una piattaforma educativa integrata che comprende un solido programma di apprendimento al quale le IBC possono accedere ovunque e in qualsiasi momento. Questo sistema di apprendimento interattivo, autogestito, aiuta le consulenti a realizzare i propri sogni attraverso un curriculum di competenze che offre contenuti rilevanti, guidati da esperti, mettendole in contatto con una comunità di consulenti con idee simili. Comprende contenuti incentrati sulle aree chiave di competenze che sono essenziali al successo in ogni fase della carriera professionale. Grazie a questi contenuti, le consulenti si concentrano in maniera strategica su argomenti chiave e acquisiscono competenze come Selling Skills, Business Skills, Product Knowledge e Understanding the Mary Kay Way (Competenze di vendita, Competenze commerciali, Conoscenza dei prodotti e Comprensione del metodo Mary Kay). Mary Kay ha ricevuto numerosi riconoscimenti per questa piattaforma formativa, tra cui un’ambita postazione d’oro nella categoria Education agli “2019 Spring Omni Awards.” Nel 2021 Mary Kay Poland ha ricevuto il premio “Innovative Company” per il programma da parte della rivista Home & Market, e nel 2018 è stata premiata con un “Technology Excellence Award” dal Brandon Hall Group.

è una piattaforma educativa integrata che comprende un solido programma di apprendimento al quale le IBC possono accedere ovunque e in qualsiasi momento. Questo sistema di apprendimento interattivo, autogestito, aiuta le consulenti a realizzare i propri sogni attraverso un curriculum di competenze che offre contenuti rilevanti, guidati da esperti, mettendole in contatto con una comunità di consulenti con idee simili. Comprende contenuti incentrati sulle aree chiave di competenze che sono essenziali al successo in ogni fase della carriera professionale. Grazie a questi contenuti, le consulenti si concentrano in maniera strategica su argomenti chiave e acquisiscono competenze come Selling Skills, Business Skills, Product Knowledge e Understanding the Mary Kay Way (Competenze di vendita, Competenze commerciali, Conoscenza dei prodotti e Comprensione del metodo Mary Kay). Mary Kay ha ricevuto numerosi riconoscimenti per questa piattaforma formativa, tra cui un’ambita postazione d’oro nella categoria Education agli “2019 Spring Omni Awards.” Nel 2021 Mary Kay Poland ha ricevuto il premio “Innovative Company” per il programma da parte della rivista Home & Market, e nel 2018 è stata premiata con un “Technology Excellence Award” dal Brandon Hall Group. La piattaforma InTouch® è una piattaforma mobile unica e completa che offre a milioni di IBC in tutto il mondo accesso 24 al giorno a informazioni e servizi per gestire in maniera efficiente la loro attività Mary Kay. La piattaforma include molte opzioni per migliorare le conoscenze del settore cosmetico attraverso formazione sui prodotti, competenze commerciali di base attraverso strumenti di marketing e di vendita e una rete professionale. Con questa app, le IBC potranno accedere a informazioni sugli ingredienti dei prodotti e a materiali da condividere con le loro clienti o utilizzare come rapidi contenuti di riferimento.

è una piattaforma mobile unica e completa che offre a milioni di IBC in tutto il mondo accesso 24 al giorno a informazioni e servizi per gestire in maniera efficiente la loro attività Mary Kay. La piattaforma include molte opzioni per migliorare le conoscenze del settore cosmetico attraverso formazione sui prodotti, competenze commerciali di base attraverso strumenti di marketing e di vendita e una rete professionale. Con questa app, le IBC potranno accedere a informazioni sugli ingredienti dei prodotti e a materiali da condividere con le loro clienti o utilizzare come rapidi contenuti di riferimento. Anche la piattaforma Salesforce.com è stata recentemente implementata nei nostri mercati Mary Kay attraverso il sito Mary Kay InTouch, consentendo un utilizzo più fluido della tecnologia digitale nelle attività quotidiane, tra cui fare gli ordini. Le IBC ricevono supporto 24/7 dai loro team Mary Kay locali e risparmiano tempo per concentrarsi su attività che aumentano il valore della loro impresa.

è stata recentemente implementata nei nostri mercati Mary Kay attraverso il sito Mary Kay InTouch, consentendo un utilizzo più fluido della tecnologia digitale nelle attività quotidiane, tra cui fare gli ordini. Le IBC ricevono supporto 24/7 dai loro team Mary Kay locali e risparmiano tempo per concentrarsi su attività che aumentano il valore della loro impresa. Mary Kay Mirror Me™ è la nostra app di trucco in tempo reale che utilizza la realtà aumentata per applicare le tendenze di makeup e i prodotti cosmetici per l’applicazione nella vita reale. Una volta trovato il look perfetto, le clienti possono aggiungere prodotti al carrello e connettersi con un IBC. Mirror Me™ è disponibile in Nord America, Europa e America Latina.

è la nostra app di trucco in tempo reale che utilizza la realtà aumentata per applicare le tendenze di makeup e i prodotti cosmetici per l’applicazione nella vita reale. Una volta trovato il look perfetto, le clienti possono aggiungere prodotti al carrello e connettersi con un IBC. è disponibile in Nord America, Europa e America Latina. Mary Kay® Skin Analyzer è uno strumento che abbina cura della pelle e tecnologia per un utilizzo immediato. Aiuta i clienti a capire le caratteristiche uniche della loro pelle e a creare una routine di cura della pelle personalizzata. È disponibile in Nord America, Asia-Pacifico e America Latina.

è uno strumento che abbina cura della pelle e tecnologia per un utilizzo immediato. Aiuta i clienti a capire le caratteristiche uniche della loro pelle e a creare una routine di cura della pelle personalizzata. È disponibile in Nord America, Asia-Pacifico e America Latina. Infine, con il nuovo Mary Kay Interactive Catalog, i cataloghi Mary Kay prendono vita con la possibilità di ordinare prodotti facilmente, immagini GIF, video, liste dei desideri condivisibili, makeover istantanei in realtà aumentata e molto di più. Il catalogo è disponibile in Nord America, Europa e America Latina.

Crediamo anche in collaborazioni digitali per aiutare le imprenditrici a sfruttare il potere del digitale in tutto il mondo. A tal fine, abbiamo unito le forze con:

E questo è solo l’inizio. La rivoluzione digitale è in corso. Non perdiamo questa occasione d’oro per consentire a donne e ragazze di rappresentare l’imprenditorialità femminile nell’era digitale!

Profilo di Mary Kay

Una delle prime persone a rompere il soffitto di cristallo, Mary Kay Ash ha creato la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963 con un obiettivo: arricchire la vita delle donne. Questo sogno si è trasformato in una società multimiliardaria, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori e collaboratrici che operano autonomamente in più di 35 Paesi. Impresa che opera per sviluppare l’imprenditorialità, Mary Kay si impegna ad aiutare le donne a valorizzare le loro capacità attraverso programmi di istruzione e mentoring, sostegno, networking e innovazione. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza, realizzando prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e integratori alimentari all’avanguardia. Mary Kay crede che arricchire vite oggi garantisca un domani sostenibile, stringendo accordi con aziende e organizzazioni di tutto il mondo il cui focus è promuovere l’eccellenza negli affari, sostenere la ricerca sul cancro, favorire l’uguaglianza di genere, proteggere le donne sopravvissute ad abusi domestici, abbellire le comunità con cui interagisce e incoraggiare i bambini a perseguire i loro sogni. Per saperne di più visita marykayglobal.com, trovaci su Facebook, Instagram, e LinkedIn o seguici su Twitter.

1 ITU (2022). Facts and Figures 2022 – The gender digital divide (itu.int)

2 UN Women. Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Mary Kay Inc.

media@mkcorp.com

+1-972-687-5332