Per le piccole imprese italiane, investire in un ERP non è più un lusso

Nel panorama delle piccole e piccolissime imprese italiane, l’adozione di sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) è spesso limitata. Secondo dati ISTAT, solo il 30-40% delle PMI utilizza sistemi gestionali integrati, con una percentuale che scende al di sotto del 20% tra le microimprese. Questa reticenza è spesso dovuta alla percezione di costi elevati e alla complessità dei tradizionali sistemi ERP.

Per rispondere a queste esigenze, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha lanciato Genya per le microimprese, una soluzione gestionale cloud progettata specificamente per il mercato italiano delle piccole aziende. Questo strumento semplifica i processi aziendali, offrendo funzionalità che spaziano dalla contabilità alla gestione del ciclo attivo e passivo, dalla fatturazione elettronica alla gestione documentale, fino alla redazione di bilanci e dichiarativi, anche per realtà multi-azienda.

Perché le Piccolissime Imprese Beneficiano di un ERP come Genya?

Le piccolissime imprese spesso lavorano con risorse limitate e un numero ridotto di dipendenti. La digitalizzazione dei processi può portare a notevoli vantaggi in termini di efficienza e competitività. Un ERP come Genya offre numerosi benefici.

Ad esempio è del tutto evidente che l’automazione è in diretta relazione con il risparmio di tempo

Nelle piccole aziende spesso si perdono ore nella gestione manuale di fatture, documenti e report contabili. Genya per le piccole imprese automatizza molte di queste operazioni, riducendo il rischio di errori e consentendo ai titolari di dedicarsi a attività strategiche.

Se un gestionale consente risparmi di tempo è naturale che questo impatti anche su una positiva riduzione dei costi operativi.

A differenza degli ERP tradizionali, che richiedono un’infrastruttura costosa, Genya per le piccole imprese è una soluzione cloud basata su Microsoft Azure. Questo significa nessun investimento iniziale in hardware e ridotti costi di manutenzione, un vantaggio cruciale per le piccole realtà con budget limitati.

Sicurezza garantita e zero formazione per l’utilizzo

Essendo una soluzione cloud, Genya per le piccole imprese permette di lavorare ovunque e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, offre elevati standard di sicurezza, proteggendo i dati aziendali da perdite o attacchi informatici. Per quanto riguarda poi l’usabilità la nuova soluzione di Wolters Kluwer ha raggiunto vette importanti tanto da essere praticamente auto-esplicativa e non aver alcun impatto sulla formazione.

L’interfaccia di Genya per le piccole imprese è intuitiva e user-friendly, eliminando la necessità di lunghi percorsi di formazione per i dipendenti. Questo è un aspetto fondamentale per le microimprese, dove spesso è il titolare che si occupa direttamente della gestione aziendale.

Uno strumento in condivisione con il commercialista

Uno dei punti di forza di Genya per le piccole imprese è la possibilità di collaborare direttamente con il proprio commercialista, semplificando il flusso di lavoro e garantendo una gestione fiscale più fluida e trasparente. In definitiva la nuova soluzione è una concreta risposta alla necessità di digitalizzazione spesso manifestata dalle piccole e piccolissime imprese e rappresenta una grande opportunità di crescita per le micro aziende che decidono di adottare strumenti digitali.

Un ERP come Genya può trasformare la gestione di una piccola impresa, aumentando la produttività, riducendo gli errori e migliorando la collaborazione interna ed esterna. La digitalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità per rimanere competitivi in un mercato sempre più dinamico.

Leggi tutti i nostri articoli su Wolters Kluwer