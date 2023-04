Per il 52% dei consumatori, le informazioni sulla sostenibilità dei loro acquisti sono indispensabili. È ciò che emerge dall’evento virtuale di Clarity AI

L’87% dei partecipanti al sondaggio ritiene che le informazioni sulla sostenibilità degli acquisti saranno indispensabili prima del 2030, mentre il 44% di essi le reputa indispensabili entro il 2025

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Clarity AI, la principale piattaforma tecnologica per la sostenibilità, ha ospitato un evento virtuale il 28 marzo 2023, che ha riunito oltre 900 registranti dai marchi di consumo e delle piattaforme di ecommerce più importanti al mondo. All’evento hanno partecipato dirigenti relatori provenienti da Klarna, Clarity AI, Greenbiz e Lyst, che hanno affrontato diversi argomenti attinenti alla sostenibilità nei prodotti di consumo.

L’evento ha attratto marchi e aziende tra i più noti al mondo, tra cui Danone, Citi, Bridgestone, Procter & Gamble, Amazon, eBay, Target, Wayfair, Kimberly-Clark, Panasonic, Estee Lauder e AT&T.

L’evento ha compreso anche un sondaggio tra i partecipanti, che ha rivelato informazioni sugli orientamenti dei consumatori nei confronti della sostenibilità. Oltre la metà degli intervistati (52%) ha affermato di ritenere che per i propri clienti i dati sulla sostenibilità siano indispensabili al momento di decidere su un acquisto. Inoltre, il 44% degli intervistati ha affermato di ritenere che queste informazioni diventeranno obbligatorie entro il 2025, con quella cifra che raggiungerà l’87% entro il 2030.

Alla domanda su quale parametro di sostenibilità fosse più importante per i loro clienti, sono emerse tre categorie – alimentari e bevande, abbigliamento ed elettronica, che hanno costituito il 65% delle risposte. Di queste, le emissioni di carbonio si sono rivelate essere il parametro più critico, con il 60% degli intervistati che ha affermato che i clienti volevano vedere questi dati. Anche la creazione di rifiuti è stato un aspetto preoccupante, con il 27% degli intervistati che lo ha identificato come una priorità.

“Siamo stati entusiasti di ospitare un evento così informativo e stimolante. I risultati del sondaggio rivelano che la sostenibilità sta diventando una considerazione sempre più importante per i consumatori, e questa potenza analitica necessaria per creare conoscenze sulla sostenibilità dei marchi e dei loro prodotti è di dimensioni talmente ampie che l’unica soluzione possibile per affrontarlo è una tecnologia avanzata, come l’apprendimento automatico”, ha dichiarato Chris Ciompi, Chief Marketing Officer at Clarity AI. “Siamo entusiasti di essere all’avanguardia di questo settore e di aiutare le aziende a utilizzare queste tecnologie avanzate per meglio comprendere e soddisfare queste aspettative dei consumatori in continua evoluzione”.

