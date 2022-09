PCT International assume un CFO dinamico

Per una nuova era di crescita e investimenti

TEMPE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–La continua ascesa di PCT International nel mercato della banda larga e delle telecomunicazioni ha ricevuto una nuova accelerazione grazie all’assunzione di Simit Shah in qualità di Chief Financial Officer. Con 20 anni di esperienza nella tesoreria nazionale e globale, nei mercati dei capitali e nella finanza aziendale, Shah è entusiasta di mostrare al mercato la forza di PCT.

Shah influenzerà la valutazione e la strutturazione delle strategie di finanziamento, sfruttando la sua esperienza per guidare la trasformazione del business grazie ai suoi ruoli precedenti. Shah ha conseguito una laurea in Chimica presso la Villanova University e un M.B.A presso la Ross School of Business della University of Michigan. “ L’impegno profuso da 25 anni da PCT nel campo dell’innovazione ha facilitato la mia scelta di entrare a far parte del suo solido team a Tempe”, ha dichiarato Shah.

Nei suoi incarichi precedenti, Shah aveva negoziato, strutturato e gestito con successo diverse strutture e strategie di finanziamento, tra cui il ruolo di membro integrante del team che ha trasformato la più grande società di formazione proprietaria quotata in borsa in un’entità privata detenuta da un consorzio di società di private equity. La comprovata esperienza di Shah nel fornire assistenza alle aziende che stanno attraversando un periodo di trasformazione si rivelerà fondamentale nei prossimi anni. È un CFO di riferimento, di grande energia e competente in tutte le aree necessarie per raggiungere il successo.

PCT ha intenzione di posizionarsi come attore chiave nel settore delle telecomunicazioni a livello mondiale, introducendo nuovi prodotti per i principali operatori sia a livello nazionale che internazionale. Il fondatore e presidente di PCT, Steve Youtsey, ha dichiarato: “ Simit ha le carte in regola e l’esperienza necessaria per sostenere le nostre esigenze di crescita. Sono entusiasta di quello che ci riserva il futuro, la nostra esperienza unica nel “last mile” offre a PCT un vantaggio per la prossima generazione di soluzioni di connettività in fibra ottica e a banda larga”, ha aggiunto Youtsey.

PCT International, Inc. è un’azienda privata che opera in un segmento importante dell’infrastruttura globale delle telecomunicazioni. Dalla sua costituzione, a PCT sono stati concessi o registrati 170 brevetti innovativi per la banda larga. PCT ha prodotto oltre 1.000.000 di chilometri di cavi coassiali con le sue tecnologie proprietarie. Inoltre, PCT ha venduto oltre quattro miliardi di connettori per cavi in tutto il mondo. Da 25 anni, il cavo coassiale e i connettori brevettati da PCT sono installati in milioni di case e aziende in tutto il mondo. Per saperne di più, visitare il sito, http://www.pctinternational.com/our-company/.

