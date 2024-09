Panini S.p.A. presenta una nuova soluzione che arricchisce la famiglia BioCred a Identity Week America

Il focus è sull’autenticazione biometrica, basata su impronte digitali, e sulla mobilità, progettate per migliorare considerevolmente il servizio clienti e combattere le frodi di identità.

TORINO, Italia, e MIAMISBURG, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Panini S.p.A., leader globale nella tecnologia dei pagamenti e nelle soluzioni di identità, è felice di annunciare una nuova soluzione che andrà ad arricchire la suite BioCred. In particolare, BioCred è ora disponibile anche su infrastruttura cloud, dando vita al nuovo BioCred CloudServ, che rappresenta il primo passo verso una soluzione hardware-agnostic, ovvero totalmente indipendente dall’hardware. A partire da oggi, BioCred CloudServ è accessibile tramite il dispositivo mobile BioCred SecureTab, l’ultima aggiunta alla famiglia di dispositivi BioCred di Panini, creando un flusso perfettamente integrato e offrendo una soluzione completa e sicura per l’identità.





Questa soluzione “chiavi in mano”, che sarà presentata per la prima volta a Identity Week America, include il metodo brevettato Panini BioCred in una piattaforma unica, integrata e facile da usare, capace di garantire un livello di sicurezza senza precedenti e l’accesso a una vasta gamma di applicazioni, dalla scansione biometrica delle impronte digitali e le capacità di firma elettronica alla verifica dei documenti. Attraverso una partnership con un leader del settore della verifica dell’identità (IDV), la soluzione di Panini può fornire la validazione di documenti d’identità, patente di guida e passaporto.

Con crittografia avanzata, BioCred CloudServ garantisce una maggiore protezione dei dati, mantenendo le informazioni sensibili sicure e accessibili solo al personale autorizzato. Ciò non solo alleggerisce il carico di lavoro del dipartimento IT, ma riduce anche i costi legati alla manutenzione e agli aggiornamenti.

BioCred SecureTab combina le funzionalità sopra elencate in un dispositivo compatto, facile da usare, perfettamente adatto alle esigenze delle imprese moderne, che ricercano la comodità della mobilità.

Inoltre, proprio grazie all’integrazione tra software e device fisico, si elimina la necessità di installazione presso la postazione dell’operatore e di configurazioni IT complesse.

“La nostra missione con BioCred è migliorare la sicurezza semplificando al contempo l’esperienza dell’utente”, ha dichiarato Richard Kane, CEO di Panini. “Tenendo a mente le necessità dei nostri clienti, abbiamo sviluppato una soluzione versatile che risponde alle esigenze in evoluzione delle organizzazioni che cercano sicurezza senza compromettere la comodità o l’efficienza. Siamo davvero entusiasti di presentare questa evoluzione a Identity Week America, dove l’innovazione incontra la praticità.”

Incorporare BioCred SecureTab nel proprio flusso di lavoro offre numerosi vantaggi che superano quelli delle soluzioni desktop tradizionali. La portabilità di un tablet consente mobilità, permettendo ai team di offrire servizi garantendo la massima sicurezza anche quando in presso vari punti di contatto, che includono sportelli di vendita, postazioni di cassa o altre aree di interazione con i clienti. L’interfaccia touchscreen intuitiva di Biocred SecureTab semplifica le interazioni con gli utenti, permettendo agli operatori di navigare e svolgere compiti in modo efficiente, riducendo molto il tempo speso per imparare a utilizzare il device in favore di un aumento della produttività.

Ideale per vari settori, questa nuova soluzione che arricchisce la suite BioCred di Panini è perfetta soprattutto per ambiti come i servizi finanziari, la sanità e l’ospitalità. Essa consente, infatti, la sicurezza della verifica dell’identità nelle filiali e in altri ambienti rivolti al pubblico, per esempio facilitando i processi di check-in nelle strutture atte all’accoglienza di ospiti, come gli hotel. Inoltre, si garantisce la piena conformità a standard come Know Your Customer (KYC) nel settore finanziario e Know Your Patient (KYP) in ambito sanitario.

Il lancio della nuova soluzione BioCred avverrà a Identity Week America, dove i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni dal vivo delle sue funzionalità presso lo stand di Panini.

Identity Week America si terrà al Walter E. Washington Convention Center a Washington, DC, USA, dall’11 al 12 settembre 2024. Panini sarà presente allo stand 928.

Informazioni su Panini

Panini aiuta i propri clienti a gestire in modo sicuro informazioni di grande valore e a prevenire le frodi grazie a soluzioni innovative. Da oltre 75 anni, siamo all’avanguardia nel mercato globale dell’elaborazione dei pagamenti, aiutando i nostri clienti a sfruttare i cambiamenti del settore e vantando la più grande base installata al mondo di sistemi di scansione degli assegni.

Sfruttando la nostra esperienza nella tecnologia di imaging e la nostra profonda conoscenza dei processi KYC, serviamo vari settori, migliorando i loro processi di autenticazione e verifica dell’identità dei clienti.

Con le nostre soluzioni di Identità Sicura, continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio, offrendo sicurezza robusta e affidabile per il dinamico panorama aziendale odierno e un’esperienza ottimale per utenti e clienti.

