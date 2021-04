Panasonic, nuova leadership per la Mobile Solutions europea

Panasonic ha annunciato la nomina di Daichi Kato come Head of Mobile Solutions Business Division Europe.

Il suo obiettivo sarà quello di costruire sulla base dei 25 anni di storia di Panasonic Toughbook, leader europeo nella produzione di dispositivi mobili rugged, con un maggiore focus sull’innovazione di prodotto e sull’eccellenza delle operazioni, grazie a una comprensione ancora più profonda delle necessità dei clienti.

Daichi Kato ha commentato che i clienti Panasonic del mondo enterprise, del settore pubblico, del manufacturing e della logistica sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche che li aiutino a trasformare la loro operatività, in un momento in cui affrontano molteplici sfide: cambiamenti nei comportamenti dei consumatori, nuovi modelli di business disruptive, carenza di manodopera e investimenti limitati. Secondo il manager, ascoltando e collaborando da vicino con queste aziende, e traendo spunto dalla expertise di Panasonic e da quella dei suoi partner, la società si concentrerà sull’offrire soluzioni mobile complete ed end-to-end per rispondere a tali bisogni.

Da quasi 20 anni in Panasonic con ruoli dirigenziali, Daichi Kato ha una lunga esperienza nel business-to-business a livello internazionale, avendo lavorato in Giappone e in America ed Europa per oltre metà della propria carriera. In Panasonic ha ricoperto posizioni per la divisione Mobile Solutions Business in ambito manufacturing, operations e sales.

Daichi Kato ha fatto il suo ingresso in Panasonic nel 2002, dopo studi internazionali. Ha un Master’s Degree in Business Administration (MBA) alla HEC di Parigi, e ha seguito programmi di formazione executive presso la London Imperial College Business School e la National University of Singapore Business School.

A proposito della sua nomina, Hiroyuki Nishiuma, Managing Director of Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), ha commentato affermando che Daichi comprende perfettamente le sfide che le aziende si trovano a affrontare in questi momenti di rapido cambiamento. Il suo triplice approccio, fatto di ascolto del cliente, innovazione di prodotto ed eccellenza nelle operazioni, farà sì che la forza lavoro mobile possa continuare anche in futuro ad affidarsi a Panasonic per facilità d’uso e incremento della produttività.