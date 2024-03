PAN Finance nomina Libertex “Broker mondiale di CFD dell’anno”

LIMASSOL, Cipro–(BUSINESS WIRE)–In chiusura del primo trimestre del 2024, Libertex è lieta di annunciare il suo primo riconoscimento per il nuovo anno! La rinomata rivista finanziaria internazionale PAN Finance ha attribuito a Libertex il titolo di “Broker mondiale di CFD dell’anno” per il 2024 a seguito di un rigoroso processo di valutazione condotto dai team di esperti editorialisti e ricercatori della rivista.









PAN Finance è una fonte attendibile di analisi finanziaria globale con un vastissimo pubblico di lettori in 150 paesi. Il suo ecosistema comprende una rivista trimestrale, inchieste speciali, un sito web di notizie e vari canali sui social media. Come organizzazione, PAN Finance si impegna a fornire notizie concise, acute e aggiornate per un pubblico internazionale di specialisti che coprono l’intero settore finanziario. Il programma di premi dell’azienda mira a fungere da vero indicatore di eccellenza nell’identificare le organizzazioni e gli individui che si sono distinti nei rispettivi campi e puntare sui migliori esempi di buone pratiche. I vincitori precedenti includono giganti del mercato dei servizi finanziari come HSBC, Santander, e Stripe, società che hanno tutte evidenziato il prestigio di un tale onore.

Parlando in occasione di questo prestigioso premio, l’OCM del gruppo Libertex, Marios Chailis, si è espresso con queste parole: “Va da sé che siamo sempre soddisfatti quando il nostro duro lavoro viene riconosciuto, ma quando questo riconoscimento proviene da un’organizzazione rispettata del livello di PAN Finance, che annovera tra i suoi numerosi contributori l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e vari ex Presidenti e ministri, la sensazione è ancora più pronunciata. Ognuno a Libertex lavora instancabilmente per garantire che la nostra offerta di CFD e la qualità del servizio siano competitivi in tutti i settori, quindi è davvero un immenso onore ricevere questo riconoscimento. Sicuramente dimostra che stiamo lavorando bene! Ciononostante, ci impegniamo a mantenere questo alto livello per tutto il resto dell’anno e oltre ancora, e sono fortemente fiducioso che nei prossimi mesi potrò vantare altri riconoscimenti simili.”

Libertex cerca costantemente di migliorare il servizio offerto. Che si tratti di estendere la sua offerta di CFD per includere nuovi strumenti popolari ricercati dai trader o di collaborare con giganti dello sport a livello mondiale come l’FC Bayern per creare sinergie dinamiche ed emozionanti, Libertex cerca sempre di dare qualcosa in più. Questo approccio è direttamente collegato alla filosofia “Trade for More” , che consente ai clienti di Libertex di andare oltre il semplice trading. Per tutto il resto del 2024 e oltre, Libertex continuerà a lavorare sodo per fornire un servizio di trading di CFD degno del titolo di “Broker dell’anno”.

Maggiori informazioni su Libertex

Parte di Libertex Group, Libertex è un broker online che offre CFD negoziabili su asset sottostanti come materie prime, azioni, forex, ETF, criptovalute e altro ancora.

Nel corso degli anni, Libertex ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti e premi internazionali, tra cui “Broker CFD dell’anno – Globale” (PAN Finance Awards, 2024), “Miglior Esperienza di Trading” (Ultimate Fintech Awards, 2023) e “Miglior Broker di CFD” (World Finance Forex Awards, 2023). Libertex è il partner ufficiale per il trading online di FC Bayern, in quella che è diventata una partnership dinamica ed emozionante.

Dalla sua fondazione, nel 1997, il Gruppo Libertex si è trasformato in una potenza fintech con una presenza consolidata in varie giurisdizioni, al servizio di milioni di clienti da diversi paesi in tutto il mondo.

In Europa, la piattaforma di trading Libertex è gestita da Indication Investments Ltd., una società d’investimento cipriota regolamentata e supervisionata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza CIF numero 164/12.

In altre giurisdizioni, la piattaforma di trading Libertex è gestita da Forex Club International LLC, una società registrata a St. Vincent e Grenadine (registrazione n. 1277 LLC 2021) e MAEX LIMITED, società registrata nella Repubblica di Mauritius (n. 158250 C1/GBL e licenza № 118023400 rilasciata dalla Financial Services Commission, Mauritius).

Avviso di rischio europeo: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 73,77% dei conti degli investitori al dettaglio che fa trading di CFD con questo fornitore perde denaro. Si applicano spread ridotti. Controlla i nostri spread sulla piattaforma. Valuta se hai capito come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere il tuo denaro.

