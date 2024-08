Pamela Fletcher, leader nel settore automobilistico e dei trasporti, entra a far parte di Sion Power in qualità di amministratore delegato

All’avanguardia negli ambiti di elettrificazione e innovazione aziendale, Fletcher guiderà il percorso di Sion Power verso la commercializzazione

TUCSON, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Sion Power Corporation, sviluppatore leader della tecnologia di batterie di prossima generazione per veicoli elettrici (EV), ha annunciato oggi che Pamela Fletcher è entrata a far parte dell’azienda in qualità di nuovo amministratore delegato. Veterana dell’industria automobilistica, Fletcher vanta una comprovata esperienza nello sviluppo e nella diffusione di veicoli elettrici, che sfrutterà per accelerare la transizione dell’azienda verso la commercializzazione. Fletcher prenderà il posto di Tracy Kelley, che passerà al ruolo di Presidente e Chief Science Officer di Sion Power e continuerà a operare per lo sviluppo di una tecnologia delle batterie del massimo livello.





Recentemente Fletcher è stata Vicepresidente senior, Chief Sustainability Officer di Delta Air Lines, dove ha guidato gli sforzi di sostenibilità e innovazione della compagnia aerea al servizio del futuro a zero emissioni dell’azienda. In tale ruolo ha definito una strategia per azzerare le emissioni entro il 2050 e ha attivato iniziative in tutta l’organizzazione per raggiungere gli obiettivi a breve e lungo termine, una novità assoluta nel settore. Prima di entrare in Delta Air Lines, ha trascorso più di 15 anni alla General Motors, dove ha rivestito posizioni chiave di leadership, tra cui quella di vicepresidente dell’innovazione globale e di vicepresidente della divisione veicoli elettrici. Ha guidato i team che hanno portato sul mercato le vetture elettriche Chevrolet Bolt e Chevrolet Volt, nonché la prima vera tecnologia di assistenza alla guida a mani libere: Super Cruise.

“Pam è stata sempre in prima linea nel settore automobilistico, guidando team pluripremiati di prodotti, tecnologie e nuove imprese. Ha una grande passione per l’innovazione e un’esperienza consolidata nella scalata di imprese a forte crescita, nel rivoluzionare settori consolidati e nell’attrarre nuovi clienti. Dispone delle competenze e della passione necessarie per guidare la commercializzazione dell’innovativa tecnologia delle batterie Licerion® di Sion Power e siamo entusiasti di questo nostro prossimo capitolo”, ha dichiarato Stefan Jacoby, Presidente del Consiglio di amministrazione di Sion.

“Sion Power è pronta ad essere la prima azienda a commercializzare un anodo litio-metallo attraverso la sua tecnologia Licerion® per applicazioni per EV in grandi volumi, rivoluzionando in tal modo l’industria globale delle batterie”, ha dichiarato Fletcher, CEO di Sion Power. “La commercializzazione significa veicoli elettrici più accessibili per i consumatori in tempi più brevi, favorendo l’adozione e, in ultima analisi, aiutandoci a raggiungere l’obiettivo di un mondo a zero emissioni. Sono onorata di entrare a far parte di questa incredibile azienda e desidero ringraziare Tracy Kelley per la sua leadership fino a questo punto cruciale e per tutto ciò che continuerà a fare per il nostro team”.

Sion Power sviluppa batterie al litio da più di trent’anni. Negli ultimi otto anni si è concentrata sulle batterie basate su una tecnologia proprietaria e brevettata. Questo rivoluzionario sistema di accumulo dell’energia è in grado di fornire il doppio dell’energia specifica rispetto alle attuali batterie convenzionali agli ioni di litio. Per saperne di più, visitare il sito sionpower.com.

Informazioni su Sion Power

Sion Power sta facendo progredire il settore delle batterie ricaricabili grazie alla sua tecnologia Licerion®. Licerion® si avvale di una strategia avanzata per le batterie al litio-metallo che contengono il doppio dell’energia a parità di dimensioni e peso rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. Con una capacità di 500 Wh/kg, le batterie Licerion® sono prodotte su scala in celle di grande formato. Di conseguenza, le batterie Licerion® sono potenzialmente in grado di migliorare sensibilmente le prestazioni dei veicoli elettrici commerciali e di consumo. Visitare il sito di Sion Power all’indirizzo sionpower.com.

