Palo Alto Networks: sicurezza post-quantistica con QRNG Open API per un futuro a prova di minacce

Palo Alto Networks ha annunciato la disponibilità di un framework per la generazione quantistica di numeri casuali, QRNG Open API (Quantum Random Number Generator), che consente alle aziende di prepararsi alle future minacce alla sicurezza nell’era del quantum computing. Il framework, sviluppato in collaborazione con sei innovatori del settore QRNG, risponde all’esigenza di interoperabilità multi-vendor nel settore e permette alle aziende di investire e costruire sistemi basati su QRNG che siano resilienti indipendentemente dalla tecnologia o dall’azienda sottostante.

Rich Campagna, SVP Product Management, Palo Alto Networks, sottolinea: “Aiutare il mondo a diventare più sicuro dal punto di vista quantistico richiede molto di più di quanto possa fare da sola una singola azienda di cybersicurezza, un’agenzia governativa o una società di infrastrutture critiche. Nel campo del QRNG, la collaborazione è fondamentale per essere a prova di futuro contro le minacce che nasceranno dal quantum computing, e per questo ci impegniamo a lavorare con enti di standardizzazione, governi globali e i nostri partner per aiutare a guidare il settore verso la standardizzazione. Siamo entusiasti di poter rendere disponibile QRNG Open API a beneficio del maggior numero possibile di aziende.”

La futura convergenza di AI, ML, deep learning e supercomputing classico con il quantum computing richiede la protezione dei sistemi attuali dagli attacchi quantum-enabled. QRNG è una tecnologia che utilizza i principi della meccanica quantistica per generare numeri realmente casuali, essenziali per creare chiavi crittografiche sicure. Per offrire alle aziende le migliori opportunità di protezione dalle minacce future, gli esperti raccomandano l’utilizzo degli standard di crittografia post-quantistica (PQC) del NIST, recentemente rilasciati, in combinazione con QRNG. Il framework QRNG Open API aiuta le organizzazioni globali ad accedere a operazioni crittografiche della massima qualità possibile mentre si preparano alla tecnologia di quantum computing, eliminando di fatto le barriere all’adozione di QRNG.

Disponibile tramite il portale GitHub di Palo Alto Networks, il framework QRNG Open API può essere incorporato in qualsiasi applicazione. Nei prossimi mesi, verrà supportato dai firewall di nuova generazione (NGFW) di Palo Alto Networks, consentendo alla piattaforma di sicurezza di rete di integrare l’entropia per le funzioni crittografiche.

Sviluppato da Palo Alto Networks e dai principali partner tecnologici di QRNG, Anametric, ID Quantique, Qrypt, Quantinuum, Quantropi e Quside, il framework QRNG Open API permetterà di: