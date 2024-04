Ouro stringe una partnership con Bnext come emittente strategica per i piani di espansione europei

Dopo un anno di collaborazione al programma Correos Prepaid Mastercard, Bnext posiziona il portafoglio di brand Ouro per la crescita in Europa









AUSTIN, Texas e MADRID–(BUSINESS WIRE)–Ouro, azienda di livello internazionale innovatrice nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari per i consumatori e Bnext, un’azienda spagnola di tecnofinanza pioniera del settore, oggi hanno annunciato una partnership strategica che designa Bnext come emittente strategica di Ouro in Europa per il portafoglio di quest’ultima di prodotti e brand finanziari nel settore consumer.

L’innovativo portafoglio per pagamenti Ouro include il brand di punta Netspend – pioniere del debito prepagato per consumatori statunitensi non serviti adeguatamente che desiderano accesso migliore a prodotti per i pagamenti – e X World Wallet, un’app per pagamenti e wallet multivaluta che guadagna cashback pensata per viaggiatori internazionali e nomadi digitali che desiderano maggiore praticità e valore per i loro soldi.

“Bnext vanta una storia comprovata di innovazioni e di attenzione alle esigenze dei clienti in un mercato europeo in crescita di servizi e prodotti per pagamenti di nuova generazione”, racconta Roy Sosa, Co-fondatore e Ceo Ouro. Aggiungendo: “Il suo spirito imprenditoriale, combinato con le sue capacità tecniche e di creare prodotti per vari mercati europei ne fa un partner perfetto di Ouro per conseguire i nostri ambiziosi obiettivi”.

Insieme, Ouro e Bnext introdurranno una gamma di prodotti, programmi e accordi sviluppati e processati dalla piattaforma per pagamenti multivaluta e multilingue Ouro e lanciati da Bnext – debito prepagato, wallet digitali e altri innovativi prodotti in fase di sviluppo – in Spagna e in Europa. La partnership supporta il focus strategico di Ouro sull’innovazione, la crescita e l’espansione nei mercati globali.

Bnext e Ouro hanno iniziato la loro collaborazione l’anno scorso con il lancio e la distribuzione del prodotto Correos Prepaid Mastercard in 2.389 uffici postali spagnoli Correos in Spagna. Bnext è titolare di una licenza per l’emissione di denaro elettronico concessa dalla Banca di Spagna e passaporti per i 27 Stati membri dell’UE e la Norvegia; inoltre è titolare di una Principal Membership Mastercard.

“La nostra esperienza con i Correos dimostra il sincero impegno di Ouro a mettere i servizi finanziari alla portata di chiunque nonché la velocità e l’impatto che le nostre innovazioni congiunte possono rendere possibili nei mercati che serviamo”, conclude Guillermo Vicandi, co-fondatore di Bnext. “Guardiamo con fiducia a ciò che il futuro ci riserva mentre collaboriamo con ulteriori partner per fornire valore ancora maggiore a un numero maggiore di consumatori”.

Lanciata a marzo 2023, Correos Prepaid Mastercard è un conto di debito prepagato, accettato in tutto il mondo, a cui i clienti possono accedere con una carta e un’app per gestire le loro attività finanziarie, benefit governativi e depositi diretti dello stipendio, spese effettuare in negozi sia fisici che online, trasferimenti di fondi e l’accensione di un conto bancario spagnolo. Inoltre possono prelevare contanti da bancomat e dalla rete di uffici Correos in tutta la Spagna.

Informazioni su Ouro

Ouro è un’azienda di livello internazionale nei settori della tecnologia e dei servizi finanziari integrata verticalmente che si impegna per sviluppare soluzioni innovative che conferiscono maggiore autonomia finanziaria a consumatori in tutto il mondo. I prodotti e servizi finanziari Ouro coprono debito prepagato, pagamenti transfrontalieri e soluzioni per la fedeltà pensati per clienti e partner aziendali. Sin dalla sua costituzione nel 1999 da parte dei pionieri del settore Roy e Bertrand Sosa, i prodotti Ouro hanno processato un volume di quasi un trilione di dollari di transazioni e servito milioni di clienti In tutto il mondo. L’azienda ha sede centrale a Austin, nel Texas e sedi regionali nel mondo. Per maggiori informazioni visitare www.ouro.com.

Informazioni su Bnext

Bnext è un’entità che gestisce denaro elettronico, registrata presso la Banca di Spagna. Entro due anni dalla sua costituzione, nel 2017, ha acquisito un numero record di utenti, 500.000. La gamma sempre più ampia di prodotti e servizi Bnext include servizi finanziari, programmi di fedeltà e di rimborso nonché servizi finanziari di terze parti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Meredith DeSpain



mdespain@legendlabs.com