Otto Group adotta un sistema di orchestrazione di robot basato su AI e il digital twin di Roboverse Reply

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ha supportato il retailer globale Otto Group nell’implementazione di un sistema di controllo virtuale centralizzato, basato sull’intelligenza artificiale, per l’orchestrazione intelligente dei sistemi robotici. Sviluppato nell’ambito di una collaborazione strategica tra Otto Group, Reply e NVIDIA, il Robotic Coordination Layer consente di addestrare, simulare e coordinare robot mobili autonomi e sistemi robotici, contribuendo ad accelerare i tempi di consegna e a migliorare i livelli di servizio.

Al centro della soluzione si trova un digital twin ad alta fedeltà, che riproduce in modo accurato l’ambiente del magazzino, rappresentando con precisione le posizioni, i movimenti e le interazioni di tutti i sistemi robotici. Realizzato grazie alle competenze di Roboverse Reply nell’integrazione robotica e nel 3D computing, il digital twin fornisce una base dati unificata che consente l’ottimizzazione continua dei processi e un’analisi dettagliata delle operazioni.

Il Robotic Coordination Layer, implementato dal provider tecnologico Otto Group one.o, si integra sul digital twin collegandolo ai sistemi chiave dell’ecosistema logistico, tra cui le soluzioni di gestione delle flotte robotiche e il Warehouse Management System (WMS). Grazie a questa interazione, il Robotic Coordination Layer consente non solo di visualizzare, coordinare e gestire centralmente tutte le flotte robotiche, ma anche di riconfigurare virtualmente le aree di magazzino e simulare nuovi layout o soluzioni robotiche prima della loro implementazione fisica. Questo approccio permette di gestire in modo efficiente i picchi operativi, ridurre i tempi di inattività, facilitare l’integrazione rapida di nuove tecnologie robotiche e garantire un funzionamento fluido in cui diverse tipologie di robot collaborano in modo efficace.

Per raggiungere il livello di precisione richiesto per questo digital twin, Roboverse Reply ha utilizzato scanner e sistemi di acquisizione immagini ad alta precisione montati sul robot Spot di Boston Dynamics. I dati raccolti vengono elaborati attraverso un flusso di post-processing e costituiscono la base per la creazione dei modelli 3D. Sfruttando l’infrastruttura di simulazione AI NVIDIA Omniverse e la piattaforma NVIDIA Isaac, dedicata allo sviluppo di soluzioni AI e robotiche, viene realizzato un ambiente di controllo virtuale che consente il calcolo accurato dei KPI e supporta decisioni data-driven anche in scenari complessi, permettendo di simulare, addestrare e rendere rapidamente operative diverse tipologie di robot.

“Creare un digital twin significa andare oltre la semplice rappresentazione di uno spazio: significa abilitare un’orchestrazione intelligente su larga scala”, ha commentato Kai Uwe Ernst, Executive Partner di Reply. “Combinando le tecnologie all’avanguardia di NVIDIA con la nostra esperienza in ambito AI e robotica, stiamo ponendo le basi per nuovi modelli di coordinamento dei sistemi robotici. Questa soluzione consentirà a flotte eterogenee di robot di comunicare e collaborare in modo integrato, abilitando maggiore efficienza e adattabilità nelle operazioni logistiche”.

ll progetto pilota è in fase di avvio presso il centro logistico Hermes Fulfilment di Löhne, in Germania, e rappresenterà il modello di riferimento per un’adozione progressiva in altre sedi del Gruppo Otto a livello globale.

“Più di tre anni fa abbiamo avviato un percorso volto all’introduzione di AI e robotica nella logistica. L’esperienza maturata ha dimostrato il notevole potenziale in termini di efficienza e qualità del servizio”, ha dichiarato Kay Schiebur, membro del Consiglio di Amministrazione di Otto Group, responsabile dei Servizi. “Insieme a NVIDIA e Reply siamo ora pronti a portare l’automazione intelligente a un livello superiore. Questa partnership fornisce una struttura fondamentale — un approccio realmente innovativo alla comunicazione tra i robot — che ci consentirà di scalare rapidamente le soluzioni robotiche all’interno di operazioni complesse, rafforzando la nostra leadership in un modello di business responsabile, in particolare in Europa”.

Questa iniziativa con Otto Group e NVIDIA conferma il ruolo di Roboverse Reply come partner di riferimento per l’implementazione di soluzioni di robotica basate su AI e Physical AI nel settore logistico. Attraverso lo sviluppo del digital twin, Roboverse Reply supporta Otto Group nella trasformazione progressiva dei propri siti logistici in un ecosistema di magazzini connessi, virtualizzati e altamente scalabili, garantendo consegne più rapide, costi operativi ridotti e una maggiore flessibilità.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply è specializzata in scenari di integrazione legati alla robotica e al Reality Capture con Mixed Reality, in contesti in cui infrastrutture cloud o on-premises richiedono soluzioni enterprise-ready. Le soluzioni di Roboverse Reply includono AI Skills per il rilevamento di anomalie basato su sensori, sistemi di Fleet Management per l'Internet of Robotic Things, Digital Twins e componenti Business Logic per fornire un supporto end-to-end ai clienti. La Roboverse Reply Platform abilita inoltre attività di ispezione preventiva autonoma, per prolungare la vita utile delle infrastrutture, e servizi di telepresenza interattiva, fondamentali per esigenze di safety e security. www.roboverse-reply.com

Otto Group

Con una solida tradizione di impresa familiare e valori profondamente radicati, Otto Group guarda al futuro con fiducia. In oltre 75 anni, l’azienda è passata dalla vendita per corrispondenza tramite catalogo a un gruppo internazionale di retail digitale e servizi, con 36.300 dipendenti e un ampio portafoglio di società, brand e partecipazioni in oltre 30 Paesi, principalmente in Germania, nel resto d’Europa e in Nord America. Le attività del Gruppo si articolano nei segmenti Platforms, Brand Concepts, Retailers, Services e Financial Services. Nell’esercizio 2024/25 (chiuso il 28 febbraio), Otto Group ha generato ricavi pari a 15 miliardi di euro. In qualità di principale retailer online di origine europea, contribuisce a definire l’evoluzione del retail e dei servizi digitali, valorizzando competenze di mercato e capacità tecnologiche per offrire a milioni di clienti prodotti di qualità, un assortimento distintivo e un’ampia gamma di servizi. Otto Group dimostra che un approccio orientato ai valori e il successo economico possono procedere insieme. La tutela dell’ambiente è inoltre uno degli obiettivi aziendali dal 1986. www.ottogroup.com

