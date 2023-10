Oracle NetSuite: nuove funzionalità di AI e innovazioni per aiutare le aziende

In occasione dell’edizione 2023 di SuiteWorld, l’evento mondiale dedicato alla community NetSuite in corso a Las Vegas dal 16 al 19 ottobre, Oracle NetSuite ha annunciato una serie di innovazioni che aiuteranno le organizzazioni a ridurre i costi e incrementare l’efficienza per favorire la crescita di ricavi e profitti. Queste novità riguardano l’integrazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale e AI generativa nell’intera suite, nuove soluzioni di Field Service Management (FSM) ed Enterprise Performance Management (EPM) e nuove funzionalità che aiutano i professionisti del finance e della customer experience a migliorare la velocità e l’accuratezza dei processi aziendali.

“Negli ultimi 25 anni, la nostra missione è rimasta la stessa: offrire una suite unificata di applicazioni cloud che permetta ai clienti di fare di più con meno risorse e di far crescere il loro business”, ha dichiarato Evan Goldberg, fondatore ed EVP di Oracle NetSuite. “Continuiamo ad estendere le funzionalità di NetSuite per sostenere questa missione e aiutare i nostri oltre 37.000 clienti a trarre vantaggio dalle ultime innovazioni cloud e AI. Tra i nostri nuovi aggiornamenti, ci sono ad esempio funzionalità di intelligenza artificiale tradizionale e generativa integrate in tutta la suite per aumentare la produttività degli utenti, ridurre i costi e migliorare l’efficienza complessiva dell’azienda“.

NetSuite ha introdotto nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa in tutta la suite e ha aggiunto nuove funzionalità di AI tradizionale per aiutare i clienti a migliorare la pianificazione e il budgeting, ridurre l’inserimento manuale dei dati e migliorare gli insight aziendali. Fra le nuove funzionalità basate sull’AI ci sono:

NetSuite Text Enhance: le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa consentono agli utenti di creare contenuti contestuali e personalizzati per qualsiasi area di testo in NetSuite sulla base di poche parole iniziali che descrivono l’intento. Supportato dal servizio di AI generativa di Oracle Cloud Infrastructure (OCI), NetSuite Text Enhance aiuta i team delle aree finance e contabilità, HR, supply chain e operation, vendite e marketing e assistenza clienti a migliorare la produttività sfruttando l’intelligenza artificiale per produrre bozze che possono essere riviste, modificate e approvate in modo semplice e rapido. Per scoprire di più su NetSuite Text Enhance: Oracle NetSuite incorpora l’intelligenza artificiale generativa in tutta la suite per aiutare le organizzazioni ad aumentare la produttività

le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa consentono agli utenti di creare contenuti contestuali e personalizzati per qualsiasi area di testo in NetSuite sulla base di poche parole iniziali che descrivono l’intento. Supportato dal servizio di AI generativa di Oracle Cloud Infrastructure (OCI), NetSuite Text Enhance aiuta i team delle aree finance e contabilità, HR, supply chain e operation, vendite e marketing e assistenza clienti a migliorare la produttività sfruttando l’intelligenza artificiale per produrre bozze che possono essere riviste, modificate e approvate in modo semplice e rapido. Per scoprire di più su NetSuite Text Enhance: Oracle NetSuite incorpora l’intelligenza artificiale generativa in tutta la suite per aiutare le organizzazioni ad aumentare la produttività NetSuite Planning and Budgeting: le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di NetSuite Planning and Budgeting consentono alle organizzazioni di automatizzare l’analisi dei dati per migliorare e accelerare il processo decisionale. Grazie ad algoritmi predittivi che monitorano e analizzano continuamente piani, previsioni e varianze, i clienti possono scoprire ed evidenziare in modo rapido e semplice tendenze, anomalie e correlazioni.

le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di NetSuite Planning and Budgeting consentono alle organizzazioni di automatizzare l’analisi dei dati per migliorare e accelerare il processo decisionale. Grazie ad algoritmi predittivi che monitorano e analizzano continuamente piani, previsioni e varianze, i clienti possono scoprire ed evidenziare in modo rapido e semplice tendenze, anomalie e correlazioni. NetSuite Bill Capture: le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale consentono alle organizzazioni di acquisire e classificare in modo intelligente le spese in base a dati storici. Con NetSuite Bill Capture, i clienti possono ridurre l’inserimento manuale dei dati delle fatture e aumentare la produttività dei team di contabilità.

le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale consentono alle organizzazioni di acquisire e classificare in modo intelligente le spese in base a dati storici. Con NetSuite Bill Capture, i clienti possono ridurre l’inserimento manuale dei dati delle fatture e aumentare la produttività dei team di contabilità. NetSuite Analytics Warehouse: le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in NetSuite Analytics Warehouse consolidano e centralizzano i dati provenienti da una moltitudine di fonti e aiutano le organizzazioni a velocizzare l’accesso alla visualizzazione dei dati e ai report. Grazie a una maggiore visibilità e a una comprensione più approfondita delle transazioni, i clienti possono individuare modelli e ottenere insight più rapidi per migliorare il processo decisionale. Per saperne di più su NetSuite Analytics Warehouse, visita questa pagina: NetSuite estende Analytics Warehouse per aiutare i clienti a trarre un maggiore e più rapido valore dai dati

Per aiutare i clienti a semplificare ulteriormente la pianificazione e il reporting finanziario, migliorare l’accesso al capitale circolante, accelerare i pagamenti e automatizzare la compliance, Oracle NetSuite sta migliorando le funzionalità di gestione finanziaria in tutta la suite e introducendo nuove soluzioni EPM, di pagamento digitale e di fatturazione elettronica.

NetSuite Enterprise Performance Management (EPM) : un nuovo set integrato di soluzioni per il finance che collega la pianificazione finanziaria e operativa, automatizza la riconciliazione bancaria, semplifica i processi di chiusura e migliora il tax reporting e il narrative reporting. Con NetSuite EPM i clienti possono aumentare la visibilità aziendale, migliorare il processo decisionale e stimolare la crescita. Per scoprire di più su NetSuite EPM: NetSuite presenta Enterprise Performance Management per aiutare i leader del finance aziendale ad aumentare produttività, efficienza e redditività

: un nuovo set integrato di soluzioni per il finance che collega la pianificazione finanziaria e operativa, automatizza la riconciliazione bancaria, semplifica i processi di chiusura e migliora il tax reporting e il narrative reporting. Con NetSuite EPM i clienti possono aumentare la visibilità aziendale, migliorare il processo decisionale e stimolare la crescita. Per scoprire di più su NetSuite EPM: NetSuite presenta Enterprise Performance Management per aiutare i leader del finance aziendale ad aumentare produttività, efficienza e redditività NetSuite Capital : un nuovo servizio integrato che aiuta le organizzazioni a migliorare il loro flusso di cassa e ridurre il tempo medio di incasso (Days Sales Outstanding, DSO). Con NetSuite Capital i clienti possono accelerare i pagamenti e aumentare il capitale circolante revisionando, definendo i prezzi e inviando le fatture della contabilità clienti per un pagamento immediato.

: un nuovo servizio integrato che aiuta le organizzazioni a migliorare il loro flusso di cassa e ridurre il tempo medio di incasso (Days Sales Outstanding, DSO). Con NetSuite Capital i clienti possono accelerare i pagamenti e aumentare il capitale circolante revisionando, definendo i prezzi e inviando le fatture della contabilità clienti per un pagamento immediato. NetSuite Pay: una nuova soluzione per i pagamenti digitali integrata in NetSuite che aiuta i clienti ad accelerare e semplificare il processo di richiesta e l’onboarding dei nuovi conti commerciante. Con NetSuite Pay i clienti possono integrare le soluzioni dei provider di elaborazione dei pagamenti con tariffe e commissioni pre-negoziate per migliorare la semplicità e la trasparenza dell’elaborazione dei pagamenti. Versapay è il primo partner a supportare questa nuova soluzione.

una nuova soluzione per i pagamenti digitali integrata in NetSuite che aiuta i clienti ad accelerare e semplificare il processo di richiesta e l’onboarding dei nuovi conti commerciante. Con NetSuite Pay i clienti possono integrare le soluzioni dei provider di elaborazione dei pagamenti con tariffe e commissioni pre-negoziate per migliorare la semplicità e la trasparenza dell’elaborazione dei pagamenti. Versapay è il primo partner a supportare questa nuova soluzione. NetSuite Electronic Invoicing: una nuova soluzione di fatturazione elettronica che consente alle organizzazioni di ottimizzare i pagamenti e la riscossione dei contanti, ridurre i costi e semplificare la compliance della fatturazione globale. Con la soluzione, supportata da Avalara, i clienti possono connettersi direttamente a reti nazionali e internazionali dall’interno di NetSuite per aumentare l’efficienza, ridurre i costi e rispettare la compliance agli obblighi globali di fatturazione elettronica.

una nuova soluzione di fatturazione elettronica che consente alle organizzazioni di ottimizzare i pagamenti e la riscossione dei contanti, ridurre i costi e semplificare la compliance della fatturazione globale. Con la soluzione, supportata da Avalara, i clienti possono connettersi direttamente a reti nazionali e internazionali dall’interno di NetSuite per aumentare l’efficienza, ridurre i costi e rispettare la compliance agli obblighi globali di fatturazione elettronica. NetSuite Transaction Line Distribution: una nuova funzionalità che offre alle organizzazioni un modo semplice, veloce e flessibile per dividere una singola transazione tra società controllate, dipartimenti o altri segmenti. Con questa SuiteApp, CFO e controller possono stabilire modelli di distribuzione basati su percentuali o predeterminati e automatizzare la creazione di scritture contabili per migliorare la velocità e l’accuratezza delle transazioni e dei report finanziari.

una nuova funzionalità che offre alle organizzazioni un modo semplice, veloce e flessibile per dividere una singola transazione tra società controllate, dipartimenti o altri segmenti. Con questa SuiteApp, CFO e controller possono stabilire modelli di distribuzione basati su percentuali o predeterminati e automatizzare la creazione di scritture contabili per migliorare la velocità e l’accuratezza delle transazioni e dei report finanziari. NetSuite Benchmark 360: un nuovo strumento che aiuta le organizzazioni ad analizzare le metriche operative e finanziarie chiave e a capire come stanno andando rispetto a organizzazioni simili nello stesso settore e nella stessa area. Con NetSuite Benchmark 360, i clienti ottengono insight e suggerimenti per migliorare le performance aziendali.

Per aiutare le organizzazioni a soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti e offrire esperienze complete, NetSuite sta introducendo una nuova soluzione di gestione dell’assistenza tecnica/Field Service e nuove funzionalità di gestione commerciale e degli abbonamenti:

Field Service Management: una nuova offerta di prodotti che aiuta le organizzazioni a migliorare l’efficienza delle operazioni di assistenza end-to-end e ad aumentare la soddisfazione del cliente. Con Field Service Management di NetSuite, i clienti possono migliorare le comunicazioni field-to-office semplificando la pianificazione e l’invio, automatizzando la gestione del magazzino e degli asset dei clienti e aumentando la visibilità sui dati in tempo reale.

una nuova offerta di prodotti che aiuta le organizzazioni a migliorare l’efficienza delle operazioni di assistenza end-to-end e ad aumentare la soddisfazione del cliente. Con Field Service Management di NetSuite, i clienti possono migliorare le comunicazioni field-to-office semplificando la pianificazione e l’invio, automatizzando la gestione del magazzino e degli asset dei clienti e aumentando la visibilità sui dati in tempo reale. SuiteCommerce MyAccount: un’offerta di prodotti ora disponibile per i clienti nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che aiuta le organizzazioni a migliorare la gestione degli account self-service e online. Con SuiteCommerce MyAccount, i clienti possono pagare le fatture in modo rapido e semplice, convertire i preventivi online in ordini di vendita, gestire gli abbonamenti ed effettuare acquisti ripetuti.

un’offerta di prodotti ora disponibile per i clienti nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che aiuta le organizzazioni a migliorare la gestione degli account self-service e online. Con SuiteCommerce MyAccount, i clienti possono pagare le fatture in modo rapido e semplice, convertire i preventivi online in ordini di vendita, gestire gli abbonamenti ed effettuare acquisti ripetuti. NetSuite CPQ: una nuova funzione di NetSuite CPQ consente alle organizzazioni di offrire ai clienti delle opzioni di abbonamento. Grazie al supporto per gli abbonamenti da SuiteBilling in NetSuite CPQ, i clienti possono aumentare le opportunità di profitto offrendo ai propri clienti soluzioni più configurabili.

Nuovo modello di licensing di Oracle

NetSuite sta anche introducendo un nuovo modello di licensing che fornirà ai clienti licenze specifiche per singoli task o attività, così da agevolare i dipendenti che non hanno bisogno di un accesso completo. Ad esempio, un dipendente di un magazzino che ha bisogno solo dell’accesso NetSuite per la ricezione, l’accantonamento, il prelievo e la spedizione, potrà accedere alla funzionalità di warehouse management di NetSuite di sua competenza, senza dover acquistare una subscription completa. Inizialmente disponibile per NetSuite Warehouse Management, il nuovo modello di licensing aiuterà i clienti ad aumentare la produttività, con la possibilità di dare a più dipendenti l’accesso a NetSuite.

Le nuove funzioni di Oracle NetSuite Planning and Budgeting, NetSuite Bill Capture, NetSuite Capital, NetSuite Transaction Line Distribution, SuiteCommerce MyAccount e NetSuite CPQ sono ora disponibili. Altre, nuove funzionalità della suite saranno rese disponibili nell’arco dei prossimi dodici mesi.

Leggi tutti i nostri articoli su Oracle