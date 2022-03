Optima Italia implementa la soluzione di Incognito per l’esperienza digitale a sostegno della crescita della rete

La soluzione di Incognito introduce l’automazione per perfezionare l’esperienza del cliente e ridurre la necessità di interventi di assistenza sul campo

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Incognito Software Systems Inc., leader mondiale nello sviluppo di soluzioni software per l’orchestrazione di servizi in larga banda per provider di servizi digitali, annuncia che Optima Italia S.p.A. ha lanciato Digital Experience (DX) Solution di Incognito, una piattaforma intelligente finalizzata a ottimizzare l’esperienza del cliente. Grazie a Incognito, Optima può centralizzare e snellire la gestione di tutti i dispositivi della propria rete per offrire ai clienti un’esperienza di alta qualità, senza interruzioni, tramite una soluzione comprovata e affidabile che assicura la scalabilità del loro network e la crescita dei servizi energia e telecomunicazioni.

Optima è una smart utility italiana leader per l’offerta integrata di servizi energia (luce e gas) e telecomunicazioni (Internet, telefono e mobile) per i mercati business e consumer. Per rispondere alle esigenze di una clientela già ampia e in crescita nei centri più importanti, Optima richiedeva una soluzione che garantisse la scalabilità delle operazioni sostituendo processi manuali gravosi sia in termini di risorse umane che di tempo necessario con una piattaforma premiata. Utilizzando la soluzione dalle funzionalità complete Auto Configuration Server (ACS) a norma Broadband Forum di Incognito, la piattaforma intelligente Digital Experience automatizza la risoluzione di problemi tecnici che influiscono sulla qualità del servizio.

Optima ha scelto Incognito come partner per l’automazione sulla base del suo know-how con l’obiettivo di perfezionare l’esperienza dell’abbonato, ridurre i costi operativi e sostenere l’offerta di servizi innovativi nelle abitazioni connesse. “ È apparso subito chiaro che Incognito poteva offrire un’implementazione eccellente della piattaforma, permettendo al sistema di essere funzionale nell’arco di alcune settimane”, confida Paolo Primiani, Network & Voice engineer presso Optima Italia.

“ Siamo molto lieti di poter essere un partner tecnologico di Optima Italia per il suo lancio di servizi in larga banda con fibre ottiche ad alta velocità per i clienti presenti nelle aree che serve”, commenta Ricardo Gonzalez, Vicepresidente vendite presso Incognito. “ Optima è leader per l’offerta di servizi in larga banda in Italia, rinomata per il suo impegno a migliorare continuamente l’esperienza del cliente. La nostra mission consiste nel fornire a operatori nel settore telecomunicazioni gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza e ridurre i costi, e contiamo di aiutare Optima a conseguire i suoi obiettivi”.

Digital Experience Solution (DX) è una piattaforma premiata utilizzata in tutto il mondo dai più importanti provider di servizi in larga banda per gestire e orchestrare l’Internet degli oggetti (IoT) e le apparecchiature presso le sedi dei clienti (CPE, customer premise equipment) grazie a User Services Platform (USP / TR-369) di Broadband Forum e altri protocolli di gestione. Per maggiori informazioni su Digital Experience Solution e sulla suite di soluzioni di orchestrazione sviluppate da Incognito, visitare www.incognito.com.

Informazioni su Incognito

Incognito Software Systems Inc. offre servizi e software di orchestrazione che aiutano i provider di servizi digitali a gestire l’esperienza in larga banda di nuova generazione. Oltre 200 clienti in tutto il mondo, tra cui Claro, Cox, Digicel, Globe e Orange, utilizzano le soluzioni di Incognito per accelerare il lancio di innovativi servizi in larga banda tramite tecnologie delle fibre ottiche, cavi e infrastrutture fixed wireless, al contempo assicurando un’esperienza del cliente straordinaria. L’azienda è un business di Lumine Group, un portafoglio di Constellation Software Inc., la più grande software house indipendente canadese. Visitate www.incognito.com o seguiteci su LinkedIn e Twitter.

Informazioni su Optima Italia

Optima Italia S.p.A., è una smart utility italiana leader per l’offerta integrata di servizi energia (luce e gas) e telecomunicazioni (Internet, telefono e mobile) per il mercato business e consumer. È stata fondata nel 1999 da due giovani imprenditori, Danilo Caruso e Alessio Matrone, con l’obiettivo di creare un’azienda di servizi per semplificare la giornata di tutti, famiglie e imprese. Visitate www.optimaitalia.com o seguiteci su LinkedIn.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

