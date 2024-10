OptConnect completa l’acquisizione di Capestone ed espande le soluzioni di connettività globale

Espande il suo raggio d’azione in Europa e rafforza la sua posizione di fornitore globale

KAYSVILLE, Utah–(BUSINESS WIRE)–OptConnect, leader nei servizi gestiti wireless, ha annunciato oggi l’acquisizione dell’olandese Capestone, provider di soluzioni IoT 4G e 5G in tutta Europa. Capestone segue l’acquisizione di Premier Wireless Solutions e M2M DataGlobal, completate rispettivamente nel novembre 2021 e nel gennaio 2024. Assieme, creano una tra le migliori piattaforme di connettività wireless gestita globale, in grado di supportare i clienti in svariati settori e con diverse esigenze di soluzione in tutto il mondo.





L’acquisizione di Capestone aumenta notevolmente la copertura globale di OptConnect e migliora il numero di mercati finali e verticali che l’azienda combinata può supportare. Capestone aggiunge un ricco patrimonio di hardware e una serie proprietaria di software, servizi e connettività IoT raggruppati sotto il marchio Comgate. In termini di portata, Capestone è attiva in oltre 60 paesi e supporta oltre 1.000 partner di canale e imprese.

Con sede a Leida, nei Paesi Bassi, Capestone per 15 anni ha messo a punto soluzioni IoT, tra cui affidabili soluzioni Internet mobile, reti IoT e comunicazioni critiche in diversi settori. Questi includono, tra gli altri, sanità, trasporti, settore marittimo, edilizia, IoT industriale, vendita al dettaglio e sorveglianza. Capestone e OptConnect condividono un modello incentrato sul cliente che semplifica la connettività e fornisce un’ampia gamma di servizi gestiti. Con le soluzioni completamente gestite, i clienti possono concentrarsi sulle decisioni aziendali principali anziché gestire i propri dispositivi cellulari. Per supportare i clienti con diverse soluzioni e piani tariffari competitivi in tutta Europa e oltre, Capestone si relaziona con molti operatori locali.

Nel gennaio 2024, OptConnect ha acquisito M2M DataGlobal, espandendo la propria portata e i servizi in America Latina. Collettivamente, OptConnect, M2M DataGlobal e Capestone forniscono servizi gestiti wireless a più di 10.000 clienti unici in tutto il mondo.

“Questa nuova partnership è un passo fondamentale per rafforzare la nostra presenza globale”, ha dichiarato Chris Baird, CEO di OptConnect. “Con l’aggiunta di Capestone, OptConnect può ora espandere in modo significativo le proprie capacità in Europa e fornire soluzioni di connettività wireless affidabili e lineari in tutto il mondo. Il nostro obiettivo rimane quello di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi IoT e questa mossa strategica ci garantisce di continuare a fornire valore e innovazione su scala globale”.

Capestone continuerà a operare con il nome Capestone presso la sua sede europea di Leida, nei Paesi Bassi. L’azienda continuerà a operare anche a Dusseldorf, in Germania, e a Londra, nel Regno Unito. Resta confermato Jos Ouwerkerk nel ruolo di amministratore delegato della divisione di Capestone.

“La nostra azienda ha sempre dato priorità all’offerta di soluzioni di connettività all’avanguardia per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti”, ha dichiarato Jos Ouwerkerk, amministratore delegato di Capestone. “Unendo le forze con OptConnect, non solo espandiamo il nostro raggio d’azione, ma miglioriamo anche la nostra capacità di fornire soluzioni IoT ancora più innovative e scalabili. Questa partnership ci permette di sfruttare l’esperienza globale di OptConnect, continuando a fornire l’eccezionale servizio e le soluzioni su misura che i nostri clienti si aspettano”.

Per maggiori informazioni su Capestone, visitare https://capestone.com/en/. Per maggiori informazioni su OptConnect, visitare www.optconnect.com.

Informazioni su Capestone

Con sede a Leida, nei Paesi Bassi, Capestone è un fornitore di soluzioni di connettività gestita e del relativo hardware per applicazioni IoT che servono settori in forte crescita, tra cui la sanità, l’IoT industriale e i trasporti. Disponibile principalmente nei Paesi Bassi, Regno Unito e Germania, Capestone è un provider leader di connettività differenziata che ha stabilito relazioni con i principali distributori di hardware e operatori internazionali in tutta Europa.

Informazioni su OptConnect

Sin dagli esordi nel 2009, OptConnect si è affermata come provider leader di servizi di connettività cellulare per un’ampia gamma di settori e applicazioni, tra cui sistemi di sicurezza, sportelli bancomat, chioschi interattivi, micro mercati, casseforti intelligenti, segnaletica digitale, parcheggi e mobilità, sistemi di irrigazione e molte altre applicazioni M2M. Molte migliaia di clienti in tutto il mondo si affidano a OptConnect per il suo approccio “easy button”, l’hardware plug-and-play, i servizi gestiti e l’assistenza clienti di prim’ordine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media



Gateway Group



Christina Lockwood, Ryan Deloney



(949) 574-3860



optconnect@gateway-grp.com