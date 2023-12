OPPSCIENCE riafferma il suo impegno alla sicurezza pubblica sostenendo l’evento AGIR Meetings sponsorizzato dalla Gendarmeria nazionale francese

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–OPPSCIENCE, leader nel settore della gestione delle analisi intelligente (IAM, Intelligence Analysis Management), riafferma il suo sostegno alla sicurezza pubblica sponsorizzando l’evento AGIR. Sulla scia del lancio della versione più recente di SPECTRA, il suo software pensato per le forze di polizia, durante Milipol Paris, OPPSCIENCE contribuisce ad accelerare le iniziative della Gendarmeria nazionale francese per la ricerca di innovazioni.









AGIR MEETINGS: COMPRENDERE LE ESIGENZE DELLA GENDARMERIA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Rafforzare il dialogo tra le forze di polizia e il settore delle tecnologie è l’obiettivo dell’esposizione AGIR (Accompagnement par la Gendarmerie de l’Innovation, de l’Industrie et de la Recherche). Iniziata dall’unità per l’innovazione della Gendarmeria nazionale francese, questa esposizione consente alla community di innovatori della Gendarmeria, unità speciali, dirigenti di progetto e altri settori innovativi di riunirsi e scambiare idee. L’esposizione AGIR si è svolta il 28 novembre presso la Stazione F di Parigi, permettendo ai partecipanti di comprendere le esigenze attuali e future della Gendarmeria nella lotta contro i reati e per il rafforzamento della sicurezza.

SOFTWARE SPECTRA: DOTARE LE FORZE DI POLIZIA DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LE INCHIESTE PENALI

Una delle mission di OPPSCIENCE consiste nel sostenere le forze di polizia offrendo soluzioni su misura e altamente performanti. Il suo software consente di analizzare ed elaborare enormi quantità di dati per le forze di polizie in tutta sicurezza. SPECTRA ora può essere utilizzato del personale operativo del ministero francese tramite l’ANFSI (Agence du numérique des forces de sécurité intérieure), un’agenzia che opera sotto l’autorità congiunta dei dirigenti generali della Gendarmeria nazionale francese e della Polizia nazionale francese e che ha sostituito il ST(SI)² (il Dipartimento francese delle tecnologie e dei sistemi informatici per la sicurezza nazionale), con il quale OPPSCIENCE ha collaborato per oltre dodici anni.

L’ANFSI ha scelto OPPSCIENCE a causa delle funzionalità avanzate di SPECTRA nell’analisi di dati di qualsiasi tipo (immagini, video, audio, testo) da qualunque fonte, sistema o infrastruttura. Il software evidenzia i rapporti tra informazioni diverse per creare una visualizzazione completa e contestualizzata di dati noti su un soggetto sottoposto a ricerca. Mette in grado gli agenti investigativi di risparmiare fino al 60% del tempo automatizzando sia la raccolta e l’analisi dei dati sia i processi di contestualizzazione. L’obiettivo consiste nel rendere processi decisionali complessi e strategici più efficienti, informati ed efficaci. SPECTRA è conforme al RGPD e garantisce la sicurezza e la tracciabilità dei dati.

PARTNER CON AGIR MEETINGS PER RAFFORZARE I LEGAMI TRA LE FORZE DI POLIZIA E IL SETTORE DELL’INNOVAZIONE

Sostenendo l’edizione 2023 di AGIR Meetings insieme a GICAT, OPPSCIENCE mira ad attuare e accelerare programmi in corso della Gendarmeria nazionale francese presentando innovative soluzioni tecnologiche.

Le soluzioni OPPSCIENCE vengono implementate per migliaia di agenti di polizia, comprese varie centinaia di agenti investigativi (OPJ). Il software viene utilizzato anche dalle Forze armate del Ministero nell’ambito del progetto Artemis.IA.

Nel quadro della costante evoluzione e della sempre maggiore diversità delle minacce digitali, queste tecnologie offrono alle forze di polizia e ai servizi segreti la flessibilità essenziale per adattare i loro metodi e ottimizzare i loro interventi operativi.

Attacchi organizzati, traffici illeciti, truffe, manipolazioni dell’identità… i dati relativi a questi casi sono sparpagliati fra più sistemi. Raccoglierli manualmente, estraendo informazioni chiave che vanno contestualizzate, richiede tempi molto lunghi. Senza uno strumento in grado di utilizzare in modo completo le informazioni contenuti in dati preesistenti, aumenta il rischio di lasciarsi sfuggire elementi importanti. Dotare le forze di polizia di tecnologie innovative per assisterle nei loro compiti è cruciale per assicurare risultati positivi. I big data costituiscono una ricca fonte di conoscenze purché si disponga delle soluzioni necessarie a comprenderli. Individuare soluzioni per le forze di polizia francesi ai problemi di domani è uno degli obiettivi di questo evento.

INFORMAZIONI SU OPPSCIENCE

OPPSCIENCE è un editore francese di software specializzato in big data e nell’intelligenza artificiale. È diventato leader nel campo della gestione delle analisi intelligente progettando tecnologie finalizzate a trasformare dati sparpagliati e multiformato in conoscenze direttamente accessibili dagli utenti finali da un singolo punto d’ingresso. Le tecnologie implementate derivano dal web semantico, da tecniche di modellazione delle conoscenze e dall’elaborazione di linguaggi naturali. Le soluzioni OPPSCIENCE attualmente sono a disposizione di oltre 300,000 utenti in Francia e nel resto del mondo.

INFORMAZIONI SU AGIR

AGIR è un evento organizzato dall’unità per l’innovazione della Gendarmeria nazionale francese al fine di accelerare programmi, condividere soluzioni e scoprire esempi operativi. Sulla scia delle riunioni tenutesi durante AGIR 2021, le agenzie della Gendarmeria e del Governo hanno siglato contratti per un importo superiore a 1,5 milioni di euro. Riunisce la community di innovatori della Gendarmeria, unità speciali, dirigenti di progetti di apparecchiature e partner industriali.

Per rafforzare i legami / rapporti con forze e autorità dipartimentali e interdipartimentali.

Per condividere le nostre esigenze, sostenere iniziative di creazione di capacità e scoprire possibili soluzioni.

Per promuovere, realizzare e accelerare i programmi attuali introducendo nuove soluzioni tecniche.

Per creare un ecosistema di innovazioni in continua espansione.

Per ampliare il dialogo e iniziare comunicazioni.

SITO WEB

SOCIAL

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTI PER LA STAMPA



Comunicazioni: Marketing@oppscience.com

Partner tecnologici: techpartners@oppscience.com

Società di consulenza e partner ESN: partners@oppscience.com

Aziende: contact@oppscienc.com