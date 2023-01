OPEX® migliora la tecnologia di sorting automatico del magazzino con l’integrazione della scansione RFID

MOORESTOWN, N.J.–(BUSINESS WIRE)–OPEX® Corporation, da quasi 50 anni leader globale nell’automazione di prossima generazione, espande le capacità della sua avanzata tecnologia Sure Sort® per l’automazione del magazzino con l’integrazione della scansione RFID (Radio Frequency IDentification) per rispondere alle esigenze dei clienti e aumentare velocità ed efficienza operative.

Sure Sort è un sistema di smistamento scalabile, affidabile e ad alta efficienza che da tempo si è affermato come soluzione preferita per l’automazione del magazzino presso centri di distribuzione, punti vendita al dettaglio e terze parti attive nella logistica alla ricerca di convenienza e precisione nella gestione ordini, nel cross docking e nella logistica inversa.

OPEX ha aggiunto le capacità opzionali di scansione RFID per rispondere alle crescenti esigenze dei clienti, in particolare dei produttori e dei distributori al dettaglio attivi nel settore dell’abbigliamento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Colleen Ciak



cciak@opex.com

+1 856.727.1100, int. 5350



+1 856.912.4952 cell