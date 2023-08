Operatore telefonico americano di livello Tier 1 lancia applicazione per la sicurezza famigliare aggiornata e sostenuta da SafePath di Smith Micro® Platform

App per la sicurezza delle famiglie aggiornata e migliorata ora disponibile per nuovi e attuali abbonati

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ: SMSI) (Smith Micro) ha oggi annunciato che un importante operatore telefonico americano ha lanciato una versione aggiornata della propria applicazione per la sicurezza delle famiglie, che ora si basa sulla piattaforma principale SafePath Digital Family Lifestyle™ di Smith Micro. Il lancio rappresenta il culmine di mesi di lavoro per sviluppare tutte le funzioni dell’app tramite la piattaforma SafePath, aprendo così la strada a un’esperienza unificata nell’app per i clienti, offrendo al tempo stesso le migliori funzioni digitali per la sicurezza che ci sono sul mercato.





“Tenere al sicuro le famiglie è l’obiettivo principale della nostra piattaforma SafePath, è la missione che guida il nostro business”, ha riferito William W. Smith, Jr., Presidente e Chief Executive Officer di Smith Micro. “Sono felice di annunciare il lancio di un’applicazione avanzata per la sicurezza delle famiglie, sviluppata su SafePath da questo importante operatore telefonico di livello Tier 1. Ciò rappresenta un importante obiettivo raggiunto per Smith Micro, reso possibile solo dalla nostra fondamentale partnership. I miglioramenti effettuati al prodotto hanno reso quest’app ancora migliore, fornendo agli abbonati nuove funzioni e con più opzioni”.

“Le famiglie sono fondamentali sia per l’operatore telefonico, sia per Smith Micro, ed è di cruciale importanza offrirgli risorse capaci di tenerle sicure nel mondo connesso di oggi”, ha riferito Smith. “Sono molto incoraggiato dagli sforzi e dalla felicità intorno a questo lancio. SafePatch fornisce controlli avanzati digitali per i genitori e tecnologie per la localizzazione per aiutare le famiglie a prendere decisioni informate, fornendo un livello superiore di sicurezza nel mondo digitale e nel mondo reale”.

Informazioni su SafePath®

Composto da SafePath Family, SafePath IoT, SafePath Home, e SafePath Drive, la piattaforma SafePath fornisce strumenti completi e facili da usare per proteggere gli stili di vita digitali e gestire i dispositivi connessi tramite una singola app. Essendo una soluzione white-label per gli operatori telefonici, SafePath fornisce ai provider di servizi wireless e via cavo la possibilità di portare sul mercato soluzioni con tutte le funzioni per la sicurezza delle famiglie, capaci di fornire servizi molto richiesti come la localizzazione, il parental control, la gestione del tempo passato sugli schermi e il monitoraggio della guida agli abbonati da mobile. Fornita agli utenti finale come servizi a valore aggiunto, le soluzioni basate su SafePath aprono nuove opportunità di fatturato per i fornitori di servizi, aiutando però al tempo stesso ad aumentare l’affinità del brand e ridurre il tasso di perdita di abbonati. Per saperne di più, potete visitare il sito smithmicro.com/safepath.

Informazioni su Smith Micro Software, Inc.

Smith Micro sviluppa software per semplificare e migliorare l’esperienza mobile, fornendo soluzioni ad alcuni dei più importanti operatori telefonici di servizi wireless e via cavo MSO in tutto il mondo. Dal rendere realtà uno stile di vita digitale delle famiglie al fornire servizi di messaggi vocali, le nostre soluzioni arricchiscono lo stile di vita digitale e sempre connesso dei nostri giorni, creando anche nuove opportunità per coinvolgere i consumatori tramite smartphone e tramite i dispositivi IoT (Internet of Things) di tipo commerciale. Il portfolio di Smith Micro include anche una serie di prodotti per creare, condividere e monetizzare i contenuti, come il visual voice messaging, l’ottimizzazione del contenuto display dei rivenditori e le statistiche delle performance su ogni tipo di set di prodotti. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito www.smithmicro.com.

Smith Micro e il logo di Smith Micro sono marchi o marchi registrati di Smith Micro Software, Inc. Tutti gli altri marchi registrati e nomi di prodotti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Dichiarazioni previsionali

Alcune affermazioni nel presente comunicato stampa sono “dichiarazioni a carattere previsionale” secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act, incluse le dichiarazioni relative al lancio dei prodotti e servizi di Smith Micro dai nostri clienti, altre previsioni di andamento o performance e futuri piani di business, e anche i benefici che Smith Micro crede che le proprie soluzioni saranno in grado di offrire ai nostri clienti e abbonati. Incluse anche dichiarazioni identificate da parole o frasi come “prevedere”, “attendersi”, “credere” o “ritenere”, “pianificare” o “progettare”, “sarà”, “potrebbe”, “dovrebbe” ed espressioni o frasi simili. Queste dichiarazioni previsionali contengono rischi e incertezze, che potrebbero portare a risultati reali diversi materialmente da quelli espressi o a cui ci si riferisce in tali dichiarazioni previsionali. Tra i fattori principali che potrebbero causare o contribuire a tali differenze rientra il grado in cui il nostro cliente offre e promuove i nostri prodotti e servizi o il grado in cui gli abbonati adottano i nostri prodotti e servizi nel periodo di tempo che ci aspettiamo o in generale, così come il nostro affidamento a store per applicazioni di terze parti per la distribuzione delle nostre applicazioni software e il raggiungere i nostri utenti, ma anche ogni potenziale ostacolo alla distribuzione inclusi potenziali ritardi o fallimenti di tali terze parti nell’approvare le nuove versioni delle nostre applicazioni o l’implementazione delle loro policy che potrebbero danneggiare il nostro business, l’impatto della pandemia di COVID-19 sul nostro business e sui risultati finanziari, cambiamenti nella domanda dei nostri prodotti da parte dei nostri clienti o i loro utenti finali, cambiamenti nei requisiti per i nostri prodotti imposti dai nostri clienti o da fornitori di terze parti di software e/o piattaforme che usiamo, nuove e innovative tecnologie e l’adozione di tali tecnologie da parte dei clienti e il tempismo di rilascio di tali tecnologie, le nostre abilità nel competere in modo efficace con altre aziende di software e tecnologie. Tutto ciò e altri fattori discussi nei nostri filing con la Securities and Exchange Commission, incluso il nostro filing sui form 10-K e 10-Q, potrebbero causare risultati finali diversi materialmente da quelli espressi o a cui ci si riferisce in ogni dichiarazione previsionale. Tutte le dichiarazioni a carattere previsionale comprese in questo comunicato stampa sono espresse sulla base di visioni e supposizioni del management e non ci impegniamo a prendere nessuna obbligazione nell’aggiornare tali dichiarazioni per riflettere eventi o circostanze avvenute dopo la data di questo comunicato stampa.

