OpenGate Capital perfeziona l’acquisizione di ScioTeq e TREALITY da TransDigm Group

L’acquisizione transfrontaliera di avanzati sistemi di visualizzazione per l’impiego nei settori aerospaziale e della difesa rappresenta l’ottava transazione del 2021

LOS ANGELES e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–OpenGate Capital, società di private equity di portata globale, ha annunciato oggi di avere perfezionato l’acquisizione delle attività di ScioTeq e TREALITY Simulation Visual Systems (“TREALITY”) da TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG). I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati.

ScioTeq e TREALITY sviluppano e producono avanzate soluzioni di visualizzazione, tra cui sistemi di simulazione e display rinforzati, destinate a una clientela diversificata nei mercati finali dell’avionica, aerospaziale, del controllo del traffico aereo e della sicurezza. Le due aziende contano insieme circa 450 dipendenti e operano prevalentemente in Belgio e negli Stati Uniti con una clientela globale. TransDigm Group ha ceduto le attività per riallineare la strategia aziendale della propria attività principale.

Commentando l’acquisizione, Julien Lagrèze, socio e responsabile per l’Europa di OpenGate Capital, ha dichiarato: “L’acquisizione da parte di OpenGate di ScioTeq e TREALITY è rappresentativa della concretizzazione di tutte le nostre capacità di investimento transfrontaliero. TransDigm necessitava di un acquirente esperto nell’acquisizione di attività multigiurisdizionali, condizione che siamo riusciti a soddisfare con rapidità e certezza. Intendiamo sfruttare i punti di forza di ciascuna attività per consolidare le rispettive posizioni di mercato attraverso fusioni, acquisizioni e una crescita organica, intensificando al contempo gli sforzi per un continuo miglioramento e accelerando la trasformazione digitale.”

L’acquisizione di ScioTeq e TREALITY rappresenta l’ottava transazione di quest’anno per OpenGate dopo l’acquisizione di Verdant Specialty Solutions da Solvay, Kongsberg Precision Cutting Systems da Esko, l’acquisizione “add-on” di simMachines da parte di InRule Technology e la realizzazione di Bois & Materiaux, ENERGI e delle divisioni AXTER e Skylights da SMAC.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è un’impresa d’investimento di portata globale operante nel ramo del private equity specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende allo scopo di creare nuovo valore attraverso miglioramenti a livello operativo, di innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital, la cui sede generale è ubicata a Los Angeles, in California, possiede una sede europea a Parigi, in Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni, portare a termine transizioni e sviluppare, far crescere e gestire imprese redditizie. Ad oggi OpenGate Capital, attraverso investimenti di portafoglio e tramite fondi, ha portato a termine oltre 30 acquisizioni, tra cui scorpori, MBO, situazioni speciali e transazioni con venditori privati in tutto il Nord America e l’Europa. Per maggiori informazioni su OpenGate visitate www.opengatecapital.com.

