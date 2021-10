Open Fiber e Windtre, connessioni a 10 Gbit per aziende

La partnership tra Open Fiber e Windtre si estende per offrire connnessioni e servizi ultra broadband ad alte prestazioni ai clienti enterprise e business.

Il nuovo accordo fra il player in ambito di infrastrutture FTTH e l’operatore mobile, che segue quello già attivo per la commercializzazione di servizi a banda ultralarga FTTH in oltre 7.000 piccoli comuni e 271 città italiane, permetterà a Windtre di fornire a imprese e Pubblica Amministrazione soluzioni innovative caratterizzate da banda garantita simmetrica e velocità di navigazione fino a 10 Gigabit al secondo, da tempi di latenza minimi e dai più alti standard di sicurezza.

L’offerta è rivolta a enti e aziende che hanno la necessità di scambiare una grande mole di dati e si avvalgono anche delle tecnologie in cloud per rendere più efficace ed efficiente il proprio operato.

La nuova opportunità per aziende di medie e grandi dimensioni, si legge in una nota di Open Fiber, vuole essere un punto di svolta sia nel fornire servizi digitali avanzati ai clienti, sia nel rendere più rapido e agevole il lavoro dei propri dipendenti, anche da remoto. Inoltre, una connettività di ultima generazione è essenziale per andare incontro alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso dialogano con le istituzioni utilizzando servizi digitali.