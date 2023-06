Onfido ottiene certificazione ETSI TS 119 461 di alta affidabilità, interoperabilità e sicurezza nella verifica dell’identità

La certificazione di verifica dell’identità da remoto ETSI consente a Onfido di mettere a disposizione dei prestatori di servizi fiduciari in tutta Europa soluzioni di verifica dell’identità conformi

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Onfido, leader mondiale in ambito di verifica automatizzata dell’identità, ha annunciato in data odierna di aver ottenuto la certificazione ETSI TS 119 461, la più recente norma tecnica europea per i servizi fiduciari e di verifica dell’identità dell’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), che consente a Onfido di fungere da fornitore di servizi di verifica dell’identità per prestatori di servizi fiduciari qualificati e di supportare l’adeguata verifica del cliente (KYC) per le imprese soggette a regolamentazioni antiriciclaggio (AML). Questa certificazione indipendente conferma Onfido quale primo fornitore al mondo in grado di appoggiare le ambizioni di espansione internazionale dei clienti con la certificazione ETSI e del Digital Identity and Attributes Trust Framework del Regno Unito.

Norme ETSI

L’ETSI supporta le normative dell’UE, per esempio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (eIDAS), al fine di standardizzare i servizi fiduciari e di identificazione elettronica in tutta l’UE. La due diligence in merito alla clientela ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo necessita di verifica KYC, la quale può essere eseguita tramite soluzioni di identificazione da remoto conformi alle norme ETSI. La certificazione ETSI TS 119 461 sottolinea la capacità di Onfido di erogare prestazioni a livello globale nel rispetto delle norme locali.

Per ottenere questa certificazione Onfido ha completato un intenso processo di verifica per dimostrare il rispetto di criteri rigorosi volti ad assicurare che le soluzioni siano conformi alle massime norme di sicurezza, interoperabilità e affidabilità, e che Onfido è un prestatore di servizi maturo, rispettabile e affermato.

Le imprese, in particolare quelle soggette a requisiti in termini di anti-riciclaggio, possono contare su Onfido in fase di espansione nei mercati europei, proteggendo la propria attività e clientela da vettori emergenti di attacchi fraudolenti, per esempio la frode sintetica, preparandosi alle future evoluzioni normative.

Onfido è il prestatore di servizi di identificazione preferito dalle più prestigiose e affermate società fintech e di servizi finanziari in Europa, quali Bank Millennium, HYPE, Mollie e BUX, nonché da fornitori di servizi di mobilità quali Europcar, Voi, Bolt e Hely.

“La conformità alle norme locali ci consente di mantenere la continuità delle attività aziendali e di innovare a livello locale conseguendo un vantaggio competitivo grazie a un’esperienza KYC senza soluzione di continuità per i nostri clienti”, ha commentato Tomasz Brzostowski, direttore delle vendite digitali presso Bank Millennium.

Conoscere i requisiti di conformità per aprire nuovi mercati

Il panorama normativo rappresenta una sfida per le aziende, che si trovano a far fronte a un mosaico di norme locali e globali e al continuo aumento del livello di sofisticazione delle frodi. ETSI TS 119 461 garantisce la sicurezza dei prestatori di servizi e delle loro soluzioni e un alto livello di affidabilità della messa in atto dei servizi e della loro accettazione in tutta l’UE.

“Le normative sono essenziali per garantire l’accesso sicuro ai servizi on-line, per prevenire le frodi e promuovere l’innovazione”, ha dichiarato Francesca Porter, General Counsel presso Onfido. “ETSI TS 119 461 per l’identificazione rappresenta un nuovo standard si sicurezza, interoperabilità e affidabilità nel settore, gettando al contempo le fondamenta per l’erogazione di servizi fiduciari in futuro, per esempio le firme elettroniche qualificate (QES). Continueremo ad appoggiare le imprese in termini di conformità, con risorse dedicate al monitoraggio delle norme e della loro evoluzione, tenendo in considerazione la nostra roadmap di prodotto”.

Con il nascere di nuove forme di identità digitale, per esempio eID, e il mutare delle frodi, le norme sono aggiornate periodicamente per rispecchiare le esigenze delle aziende e dei consumatori. Per farsi un’idea del panorama futuro di normative e compliance è possibile scaricare il libro bianco dell’EU sui requisiti KYC .

Le aziende possono integrare la piattaforma di identificazione end-to-end di Onfido per verificare l’identità degli utenti ai fini del rispetto delle norme di conformità e di contrasto alle frodi, la quale comprende una gamma di prodotti, tra cui:

Verification Suite per la verifica biometrica e di documenti, fiducia delle fonti di dati e segnali di individuazione di frodi.

Smart Capture SDKs per integrare facilmente esperienze di cattura best-in-class in applicazioni mobili e web.

Onfido Studio permette alle aziende di coordinare la piattaforma di identità e creare flussi di lavoro ad hoc in un’interfaccia drag-and-drop in grado di soddisfare le loro esigenze specifiche.

Informazioni su Onfido

Onfido rende semplice l’identità digitale. La piattaforma Onfido Real Identity Platform permette alle aziende di personalizzare i metodi di verifica in funzione di esigenze individuali in un livello di orchestrazione senza codice, combinando la verifica di documenti e dati biometrici, fonti di dati e segnali passivi di frode. La piattaforma di identificazione end-to-end è dotata dell’IA di Onfido Atlas™. Sviluppata internamente per oltre 10 anni, Onfido Atlas garantisce esiti equi, rapidi e accurati.

Leader globale riconosciuto per l’IA per autenticazione e identificazione, Onfido è sostenuta da TPG Growth, Idinvest Partners, Crane Venture Partners, Salesforce Ventures, M12 (Microsoft) e altri. Onfido collabora con oltre 900 imprese in tutto il mondo per aiutare milioni di persone ad accedere a servizi ogni settimana, da istituzioni del valore di miliardi di dollari e start-up in ipercrescita.

