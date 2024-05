OneStock annuncia un investimento di 72 milioni di dollari per aiutare i brand e i retailer a massimizzare il loro potenziale omnicanale

L’investitore Summit Partners è all’origine di questo investimento che ha come scopo di accelerare l’espansione internazionale dell’azienda e di sostenere la sua continua leadership di prodotto nella categoria OMS.









TOLOSA, Francia & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–OneStock, un fornitore leader di sistemi di gestione degli ordini (Order Management System o OMS in inglese), annuncia oggi un investimento di 72 milioni di dollari da parte dell’investitore di private equity Summit Partners.

OneStock è stata fondata in Francia nel 2015 dal CEO Romulus Grigoras e dal CTO Benoit Baccot per aiutare i retailers e i brand a meglio gestire i loro stock e a migliorare le loro operazioni di evasione e di consegna degli ordini nella crescente complessità del commercio omnicanale. La soluzione cloud-native dell’azienda fornisce a tutti i retailer una piattaforma progettata per gestire più facilmente l’evasione degli ordini e dare allo stesso tempo una migliore esperienza cliente, fornendo loro più visibilità e consentendo loro un’esperienza “ compra ovunque, fatti consegnare ovunque, restituisci ovunque”.

“ Fin dall’inizio della nostra storia, OneStock ha sempre proposto esperienze di acquisto più omnicanale, più facili e più sostenibili. La nostra partnership con Summit segna un nuovo capitolo emozionante nel nostro percorso” ha commentato il CEO Romulus Grigoras. “ Con il supporto di Summit e il vantaggio della loro profonda esperienza nel settore del mondo del retail, siamo pronti ad accelerare ulteriormente la nostra crescita. La nostra chiara ambizione è emergere come il leader globale numero uno nella categoria OMS.”

Offrendo un alto ROI facilmente misurabile e una soluzione ricca in funzionalità, OneStock ha registrato una forte crescita negli ultimi anni, raggiungendo un aumento di 2,5 volte del ricavo ricorrente ARR) rispetto al 2021. L’azienda ha visto un’ampia adozione da parte di grandi clienti in vari settori, dai beni di lusso ai pezzi di ricambio per auto, dal cibo per animali ai mobili, dai rivenditori tradizionali B2C alle reti di franchising e al commercio B2B. Oggi, più di 100 rivenditori e brand internazionali in 25 paesi utilizzano OneStock, con la piattaforma che facilita oltre 2,5 miliardi di euro in ordini annualmente. OneStock annovera come client marchi prestigiosi quali l’italiano Pittarello, Yves Rocher, WHSmith, Intersport, ManoMano e S.Oliver.

“ Con la proliferazione dei canali di vendita online e offline e le aspettative dei consumatori sempre più crescenti per quello che riguarda la disponibilità dei prodotti e la loro consegna rapida, crediamo che un OMS sia diventato un modulo fondamentale da avere per meglio gestire gli ordini. A nostro avviso, OneStock ha sviluppato la soluzioni OMS più intuitiva, scalabile e differenziata del mercato, concepita appositamente per aiutare i brand e i rivenditori a pianificare meglio le loro operazioni di evasione degli ordini, crescere più rapidamente, vendere di più e avere meno sprechi,” commenta Steffan Peyer, un Managing Director di Summit Partners che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di OneStock.

Questo nuovo finanziamento sarà utilizzato per alimentare l’espansione internazionale di OneStock, in particolare nel mercato statunitense, e per aiutare ad accelerare la visione dell’azienda verso un mondo retail in cui la gestione degli ordini sarà semplice e agile. L’azienda, presente sul mercato italiano dal 2022, prevede anche di rafforzare il proprio team sul territorio nazionale e assicurare un’offerta di alto livello ad aziende Enterprise che vorranno assicurare ai propri clienti un’esperienza di omnicanalità senza interruzioni.

OneStock è un partner Gold di Adobe, uno dei pochi fornitori di OMS certificati MACH dalla MACH Alliance e il primo OMS al mondo con un’integrazione ufficiale con la piattaforma Shopify. L’azienda ha come ambizione di diventare l’OMS più facile da integrare sul mercato e per fare ciò svilupperà ancor più le sue relazioni con i partner, estenderà la gamma di integrazioni offerte nel portale OneStock Extensions e aprirà presto la sua piattaforma ad agenzie e clienti che potranno così sviluppare ulteriori estensioni per casi d’uso e settori particolari. Inoltre, l’azienda prevede di accelerare lo sviluppo del prodotto in diverse aree, tra cui B2B, IA e iniziative di economia circolare.

“ OneStock è conosciuta nel mercato retail per avere un impressionante track record di innovazioni, includendo quelle che riteniamo siano funzionalità pionieristiche come la gamificazione del suo servizio Ship from Store, la Business Intelligence Suite e la Promessa di Consegna che è probabilmente il servizio del genere più sofisticato del settore,” ha detto Nik Ohri, un Vice President di Summit Partners che entrerà anche lui nel Consiglio di Amministrazione di OneStock.

“ Siamo entusiasti di collaborare con questo team altamente esperto e non vediamo l’ora di lavorare con Romulus e Benoit per aiutare ad accelerare la loro visione ed espandere la portata dell’impatto globale di OneStock.”

Il CEO Romulus Grigoras ha aggiunto: “ Voglio estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutto il team di OneStock e a tutti i nostri partner e clienti, il cui duro lavoro e collaborazione sono stati strumentali nell’aiutare OneStock a raggiungere questo fantastico traguardo. Rimaniamo dedicati a supportare il successo dei nostri clienti e a definire, insieme a loro, il futuro del retail!”

Informazioni su OneStock

OneStock è un fornitore leader di sistemi di gestione degli ordini (OMS) e di servizi omnicanale quali Ship from Store e scaffale infinito, presente in Italia con un ufficio a Milano sin dal 2022. Aiutiamo i merchant del mondo intero a massimizzare il loro potenziale omnicanale e a offrire ai loro clienti una migliore esperienza di acquisto.

Una visione unica dell’inventario su tutte le posizioni di stock e la possibilità di vendere questo stock, ovunque esso sia, via qualsiasi canale di vendita, consente ai nostri clienti di massimizzare le loro vendite, migliorare le opzioni di consegna degli ordini, ottimizzare l’orchestrazione degli ordini e gestire senza soluzione di continuità i resi. OneStock è un membro delle MACH Alliance e annovera più di 100 clienti, tra cui: InterSport, Pittarello, Sorelle Ramonda, Yves Rocher, ManoMano, Imperial. Per ulteriori informazioni, visita onestock-retail.com/it/.

Informazioni su Summit Partners

Fondata nel 1984, Summit Partners è una società di investimento con capitale dedicato a opportunità di equity di crescita, reddito fisso e equity pubblico. Summit investe in settori di crescita dell’economia e ha investito in più di 550 aziende nei settori della tecnologia, della sanità e di altri settori in crescita. Investimenti notevoli nei settori della retailtech includono RELEX, Akeneo, Klaviyo, Optimove, Later e Mi9 Retail. Summit possiede uffici in Nord America e Europa e investe in aziende in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita www.summitpartners.com o seguici su LinkedIn.

Contacts

Lorenzo Stranges



lstranges@onestock-retail.com