OneNet P.IVA Total Wireless Plus, la velocità di internet corre sul 4G di Vodafone

Se abbiamo acquisito una certezza, in quest’anno vissuto navigando in acque sconosciute, è che le nuove infrastrutture sono tutte digitali e per accedervi è essenziale una connessione a banda larga.

Tuttavia, l’Italia è un paese particolare sia dal punto di vista geografico che da quello demografico.

La particolare morfologia del territorio, oltre alla nostra storia, ha favorito una grande frammentazione dei centri abitati. Sono infatti 7903 i comuni italiani, e moltissimi di dimensioni decisamente ridotte.

Questo ha reso non di rado complessa (e antieconomica) la diffusione di connessioni in fibra ottica in numerosi centri minori, oltre che in molteplici aree suburbane.

Vodafone è perfettamente consapevole delle esigenze di ogni suo cliente, compresi quelli che, pur risiedendo in aree meno fortunate, hanno le stesse esigenze di trasformarsi digitalmente.

Per questo la società ha pensato all’offerta OneNet P.IVA Total Wireless Plus.

Si tratta di una proposta molto interessante da un punto di vista tecnologico, che contribuisce in modo determinante alla riduzione del digital divide.

OneNet P.IVA Total Wireless Plus è un’offerta in tecnologia Fibra Misto Radio (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base) e tratto finale su rete mobile LTE/LTE Advanced, pertanto il collegamento dalla BTS fino a casa del cliente viene effettuato tramite rete mobile 4G/4G+ di Vodafone

Grazie a OneNet P.IVA Total Wireless Plus, le Piccole e medie imprese e i professionisti italiani, possono finalmente contare su un potente strumento di connettività a banda larga, permesso dalla velocità e dall’affidabilità della rete 4G Vodafone, peraltro indicata da nPerf come la più performante in Italia.

Inoltre, con la doppia rete Wi-Fi generata dalla Vodafone Station, Vodafone supporta le aziende mettendo a disposizione una rete da dedicare (ad esempio) ai clienti in visita. Oppure, per i molti che in questo periodo devono gestire la propria attività fra le mura domestiche, sarà possibile dividere il traffico internet familiare da quello lavorativo.

OneNet P.IVA Total Wireless Plus è a pieno titolo una connettività a banda larga: infatti, Vodafone riesce ad offrire una velocità fino a 100 Mbit in download e fino a 50 Mbit in upload; numeri fino a poco tempo fa riservati solo alle linee cablate più veloci.

Anche dal punto di vista del traffico mensile i clienti possono dormire sonni tranquilli, dato che Vodafone ha integrato nell’offerta ben 400 Gbyte di traffico a bimestre, più che sufficiente per gli scopi professionali più esigenti.

Inoltre, Vodafone non ha trascurato la sezione fonia: infatti OneNet P.IVA Total Wireless Plus comprende minuti Illimitati verso fissi e mobili nazionali e 100 minuti verso l’Unione Europea.

Anche quest’ultimo parametro indica con chiarezza quanto Vodafone conosca i propri clienti, che si stanno sempre più aprendo verso il mercato europeo.

Va anche segnalata la totale semplicità di installazione: il cliente può infatti iniziare ad usare in pochi semplici passi la propria Vodafone Station senza alcun intervento tecnico e godere dei vantaggi offerti da OneNet P.IVA Total Wireless Plus.