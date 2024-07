One Trading ottiene un’importante approvazione regolamentare per il trading di criptoderivati in Europa

– La prima licenza OTF concessa dalle autorità di regolamentazione olandesi porta il trading di criptovalute nell’UE









– Prima sede di negoziazione MiFID II per i future perpetui nell’UE

– Il primo a offrire creazione di prodotti, negoziazioni, custodia e pagamenti in tempo reale per i derivati crittografici in un’unica sede regolamentata, senza la necessità di autorizzazione esterna.

– Prima borsa dei derivati regolamentata in Europa accessibile ai clienti al dettaglio

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–One Trading, uno scambio di cripto-asset leader in Europa, ha ottenuto la licenza di Organised Trading Facility (OTF) dall’autorità di regolamentazione del mercato finanziario olandese. Questa licenza stabilisce che One Trading è una sede di negoziazione MiFID II e segna una pietra miliare significativa nel viaggio pluriennale della società con l’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) e la Banca centrale olandese (DNB) per rivoluzionare la negoziazione dei derivati e portare i cripto future nell’UE.

Trasformare la negoziazione di derivati in Europa

Con la nuova licenza, One Trading diventa l’unica sede di trading di future perpetui nell’UE e la prima piattaforma di perpetui regolati in contanti in Europa, compreso il Regno Unito. Questa approvazione fa di One Trading la prima borsa i derivati regolamentata in Europa accessibile ai clienti al dettaglio.

Inoltre, One Trading sta effettuando l’onshoring dei criptoderivati come strumenti “negoziati in una sede di trading”, migliorando ulteriormente il quadro normativo e la sicurezza per i clienti europei. I prodotti che One Trading sta lanciando sono l’alternativa moderna ai prodotti forniti dalle tradizionali sedi di negoziazione di future come il CME o l’Eurex, ma sono più semplici, più precisi e molto più efficienti in termini di capitale rispetto ai derivati tradizionalmente compensati come i future datati.

Tecnologia innovativa e proprietaria

L’implementazione tecnica dei future perpetui fa di One Trading la prima sede di negoziazione al mondo a offrire il regolamento in tempo reale (livello di tick <1 minuto) di tutte le posizioni in derivati, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 su tutti i mercati. Questa capacità innovativa integra la tecnologia proprietaria già sviluppata per fornire la sede di trading a pronti più veloce e scalabile a livello globale. La tecnologia di One Trading integra perfettamente la custodia e il regolamento su DLT, rendendola la prima sede dell’UE a consentire l’uso di cripto-asset come garanzia per la negoziazione di strumenti finanziari regolamentati.

Compensazione e regolamento completi e integrati

Essendo l’unica borsa regolamentata che integra la creazione e la negoziazione di prodotti derivati senza la necessità di una compensazione esterna, One Trading offre una suite di servizi senza pari, tutti direttamente disponibili per i clienti professionali e retail. Grazie all’infrastruttura DLT che mobilita il collaterale in tempo reale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, One Trading sfida l’infrastruttura del mercato finanziario esistente, essendo la prima a eliminare i costosi processi di post-trading a favore di una struttura chiara, sicura e robusta, incentrata sull’obiettivo di aiutare tutti i clienti a ottenere le esposizioni che desiderano, e niente di più. Questo approccio integrato viene realizzato in un ambiente altamente regolamentato grazie all’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, che lo rende un modello unico e difficilmente replicabile nell’ambito della MiFID II.

Joshua Barraclough, Fondatore e CEO di One Trading ha commentato, “Siamo entusiasti di aver raggiunto questo traguardo, che rappresenta il culmine di anni di duro lavoro e innovazione. La visione a lungo termine dell’azienda è quella di consentire a tutti i tipi di clienti di andare long o short su qualsiasi asset, di utilizzare qualsiasi asset come garanzia, di regolare tutto all’istante e di rinnovare i contratti in modo permanente. Il nostro team si è dedicato allo sviluppo di una piattaforma che non solo soddisfa, ma supera i più elevati standard normativi. Grazie a questa licenza, siamo ben posizionati per introdurre nuovi prodotti regolamentati e offrire soluzioni di livello istituzionale a tutti i tipi di clienti, a partire dai prodotti BTC ed ETH, per i quali attualmente non esiste una sede regolamentata UE onshore. Questo è solo l’inizio del nostro viaggio per ridefinire il panorama del trading di asset digitali e titoli tradizionali. .”

Un risultato significativo nelle approvazioni normative

L’ottenimento della prima nuova licenza per un sistema di negoziazione organizzato concessa nell’UE negli ultimi tre anni sottolinea i rigorosi standard raggiunti da One Trading. Ciò riflette l’approccio innovativo e la leadership di fiducia della società, nonché la sua dedizione a rimodellare il modo in cui gli strumenti finanziari regolamentati vengono negoziati nell’era digitale.

Il consigliere generale Mario Hoessl-Neumann ha aggiunto: “ È stata una grande esperienza lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione olandesi durante gran parte di questo processo e apprezziamo la loro visione e lungimiranza nel portare nell’UE una nuova struttura di mercato per la negoziazione di derivati regolamentati. Con il lancio di una nuova forma di strumenti finanziari con una tecnologia appositamente costruita e la perfetta integrazione degli asset basati sulla DLT sulla piattaforma One Trading, non stiamo solo fornendo ai clienti europei la prima alternativa onshore alle borse non regolamentate. Stiamo invece integrando – e per certi versi sostituendo – le strutture tradizionali per la negoziazione di derivati regolamentati come i future. Per noi è sempre stato un valore fondamentale mantenere le stesse capacità per i clienti professionali e per quelli retail ed è fantastico vedere che ora siamo i primi in Europa a dare vita a una sede di negoziazione che funziona davvero per tutti. ”

One Trading è stata assistita nella richiesta di licenza da A&O Shearman (Alexander Behrens) e Freshfields Bruckhaus Deringer (Daphne van der Houwen e Stephan Pachinger).

