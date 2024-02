Objectway nominata Strong Performer nel report sulle piattaforme di Digital Wealth Management

Posizionandosi come Strong Performer, Objectway “mantiene una roadmap lungimirante e innovativa che tiene conto dei feedback dei clienti, degli aspetti normativi e tecnologici e degli sviluppi del panorama competitivo.”





MILANO & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Objectway si è posizionata come Strong Performer in “The Forrester Wave™: Digital Wealth Management Platforms, Q1 2024“1.

Secondo il report, “le società di wealth management dovrebbero cercare fornitori che: sfruttino dati e analisi per migliorare l’esperienza di investitori e advisor… offrano un ampio accesso a soluzioni fintech innovative… [e] comunichino una visione convincente focalizzata sulla tecnologia come elemento di differenziazione.”

Nel valutare la strategia di Objectway, Forrester ha affermato che “Una parte fondamentale di questa strategia consiste nell’incorporare nell’offerta strumenti di intelligenza artificiale (AI), come raccomandazioni automatizzate e next best action, utilizzando al contempo l’AI spiegabile (explainable AI) per confermare che tali funzionalità siano prive di distorsioni. Objectway mantiene una roadmap lungimirante e innovativa che tiene conto dei feedback dei clienti, degli aspetti normativi e tecnologici e degli sviluppi del panorama competitivo. Objectway dispone inoltre di un solido ecosistema di partner.”

Il report rileva inoltre che “il punto di forza di Objectway è la front-end experience, che comprende il portale per investitori/advisor e le sue funzionalità cross-channel. All’advisor, il portale fornisce una prospettiva unificata degli asset gestiti e del patrimonio totale di un cliente, monitora il livello di rischio dei portafogli e i flussi di cassa e offre una visualizzazione dello scostamento dei portafogli dall’obiettivo. La piattaforma offre strumenti di collaborazione in tempo reale, tra cui chat sicura, condivisione dello schermo e comunicazione video a distanza tra cliente e consulente.”

Objectway ha sviluppato una piattaforma basata sul cloud che facilita le varie interazioni dei clienti con i consulenti finanziari e le società di gestione patrimoniale. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha incorporato nella sua offerta funzionalità di Intelligenza Artificiale come explainable AI, Machine Learning, algoritmi, Robotic Process Automation, raccomandazioni automatizzate e next best actions.

“Siamo particolarmente soddisfatti del riconoscimento ricevuto dai nostri clienti. Come si legge nel report di Forrester, ‘le referenze dei clienti hanno rilevato che Objectway è un partner affidabile durante l’implementazione e conosce bene le modalità di integrazione della sua piattaforma con i sistemi del cliente'”, ha commentato Luigi Marciano, CEO del Gruppo Objectway. “In un contesto economico e competitivo sempre più sfidante, i wealth manager hanno bisogno di strumenti che li aiutino ad attrarre nuovi clienti, a offrire una client experience migliore e a ridurre i costi. Riteniamo che questo riconoscimento da parte di Forrester sia un’ulteriore prova del nostro impegno nell’offrire maggiore scalabilità e prestazioni migliori grazie alla nostra piattaforma completa, modulare e front-to-back.”

