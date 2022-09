OBJECTWAY NOMINA HASSAN SUFFYAN MANAGING DIRECTOR PER L’AREA UK

La nomina di Hassan Suffyan rafforza il team internazionale alla guida di Objectway. Hassan è un manager con una vasta esperienza nel wealth management e nel private banking che incrementerà la crescita di Objectway nel Regno Unito e in Irlanda.





MILANO & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–#UK–Objectway, tra i primi 100 provider a livello mondiale di banking, wealth & asset management software, ha nominato Hassan Suffyan Managing Director di Objectway per l’area UK.

Hassan si unisce alla dirigenza di Objectway per contribuire a guidare l’espansione dell’azienda nel Regno Unito e in Irlanda. La sua vasta conoscenza ed esperienza potenzieranno la capacità del Gruppo di accompagnare l’abilitazione digitale di wealth manager, banche private e asset manager. Hassan lavorerà inoltre con il team esecutivo per attuare le iniziative di sviluppo strategico a livello di Gruppo.

Hassan vanta oltre 10 anni di esperienza nel Wealth & Private Banking, con una notevole competenza in ambito di business, tecnologico e consulenziale. Prima di entrare in Objectway, Hassan ha ricoperto il ruolo di Head of Wealth Technology Practice per Ernst & Young UK e ha precedentemente lavorato per Coutts Private Bank come Director nella Wealth & Asset Management Delivery, nonché per altri rinomati Wealth Manager.

Frutto del costante impegno e degli investimenti di Objectway nel settore, l’azienda ha registrato una crescita significativa nell’area UK, dove annovera tra i suoi clienti molti dei principali wealth manager. In qualità di Managing Director, Hassan sarà responsabile dell’accelerazione della crescita di Objectway in questo mercato, fondamentale nei piani di sviluppo del Gruppo.

Hassan Suffyan ha commentato la sua nomina: “Sono rimasto realmente colpito dall’offerta di prodotti, dalla cultura e, soprattutto, dalle persone che ho incontrato in Objectway. Sono felice di entrare a far parte dell’azienda e di contribuire alla sua crescita, supportando le priorità strategiche dei nostri clienti con un approccio incrementale e agile all’abilitazione digitale, finalizzata ad attrarre e fidelizzare gli investitori, migliorare i costi di servizio e raggiungere la scalabilità.”

Luigi Marciano, CEO del Gruppo Objectway, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Hassan nel nostro team esecutivo. La sua vasta esperienza e capacità si adattano perfettamente alla nostra strategia di crescita, che si focalizza sul portare il banking, il wealth e l’asset management al livello successivo di industrializzazione grazie a un approccio as-a-service. Questo è un ulteriore passo per preparare la nostra organizzazione alla futura crescita e per soddisfare la forte domanda di software e servizi da parte dei clienti.

