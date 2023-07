OAG acquisisce Infare e riceve nuovi investimenti da parte di Vitruvian Partners

Questa acquisizione aggiunge dati sui viaggi aerei alla piattaforma software, leader del settore, di OAG

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–OAG, la piattaforma leader del settore per dati relativi all’industria turistica, ha acquisito Infare, società leader nella fornitura di dati relativi ai viaggi aerei, da Ventiga Capital, in un accordo che ha portato la valutazione dell’entità combinata alla cifra di $500 milioni di USD. OAG e Infare affronteranno insieme un percorso di crescita eccezionale in veste di leader di mercato, un percorso basato sulla propria piattaforma di dati end-to-end al servizio di aziende che hanno bisogno di dati e informazioni sui viaggi aerei in tutto il mondo.

Con un’esperienza conclamata nel settore, entrambe le società condividono la stessa passione per la qualità, per la precisione e per l’attenzione ai clienti. Insieme, OAG e Infare avranno un’importante opportunità per offrire servizi ancora migliori alle compagnie aeree partner e a tutto il settore viaggi, potendo fare affidamento su dati di qualità e soluzioni innovative.

Infare è il partner perfetto per tutte le compagnie aeree che cercano le fonti migliori per la qualità dei dati sui propri competitor, così da poter supportare la propria crescita. Unendo le soluzioni dati già esistenti di OAG con i dati sui viaggi aerei di Infare, si viene a creare un’offerta imbattibile per i clienti, che potranno così avere una panoramica ancora più ampia sulla stato della domanda e offerta nel settore. In tal modo, i clienti potranno prevedere al meglio la gestione delle risorse, valutare con precisione la domanda in ambito viaggi e analizzare attentamente la competizione, costruendo modelli più avanzati e più innovativi per ottenere una maggiore crescita nei profitti.

Tramite l’acquisizione, OAG ora arriva ad avere 300 dipendenti in 10 uffici in tutto il mondo.

Phil Callow, CEO di OAG, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“ Il dinamismo in costante aumento nel settore dei viaggi e le nuove tecnologie stanno alimentando la necessità di avere più dati elaborati e granulari per analizzare, gestire e ottenere una crescita nel settore dei viaggi aerei. L’acquisizione di Infare rinforza la nostra capacità di fornire informazioni accurate e in modo costante servendo tutta la catena di domanda e offerta. Le nostre società, ora insieme, consentiranno ai nostri attuali e nuovi clienti di prosperare innovando prima dei propri competitor. Sono felice di dare il benvenuto ai colleghi di Infare nella grande famiglia di OAG.”

Nils Gelbjerg-Hansen, CEO di Infare, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“ L’accesso a dati precisi ed esaurienti è di fondamentale importanza per prendere decisioni di business razionali. Le compagnie aeree si affidano ai dati per estrapolare informazioni utili e di valore riguardo ai comportamenti dei loro clienti, ai trend del mercato e all’efficienza operativa. La tecnologia della nostra piattaforma, i nostri set di dati e il nostro software si sposano perfettamente con l’offerta di OAG e questa unione porterà tanti benefici a tutti i nostri clienti nel mondo. Consideriamo questa unione come un’opportunità unica per espandere l’offerta dei nostri servizi e introdurre nuovi innovativi prodotti per i nostri clienti, con grandi aspettative per il percorso che abbiamo davanti a noi e che percorreremo insieme.”

Entrambi i team manageriali rimaranno nel Gruppo e continueranno ad avere partecipazioni azionarie, con un nuovo investimento fornito da Vitruvian Partners.

Ben Johnson, uno dei Partner a Vitruvian, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“ OAG e Infare sono entrambe due società leader nei loro settori a livello mondiale. Questa unione va a creare nuove opportunità di crescita per entrambe le società. Vitruvian è felice di supportare questa ambiziosa unione e le loro innovative tecnologie, rinnovando la nostra collaborazione con queste società per gli anni a venire.”

Niclas Gabrán, Managing Partner a Ventiga Capital Partners, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“ È stato un piacere lavorare insieme a Nils e il suo team per far crescere Infare in una società leader nel settore dei dati legati ai viaggi aerei, tramite un percorso di crescita organica e acquisizioni mirate. Il prossimo futuro di Infare come parte della famiglia di OAG porterà sicuramente nuove opportunità di crescita sia dentro, sia fuori il settore dei viaggi aerei.”

Informazioni su OAG

OAG è la piattaforma per dati leader nel settore dei viaggi turistici, fornendo servizi per la crescita e l’innovazione nel mercato dei viaggi aerei fin dal 1929. La società possiede il network più grande di informazioni legate ai viaggi aerei, capace di coprire ogni aspetto di un viaggio, dalla pianificazione fino all’esperienza a bordo di chi viaggia. Tra i clienti dell’azienda rientrano compagnie aeree, aeroporti, aziende che operano nelle tecnologie per i viaggi, aziende di servizi per l’aviazione, enti governativi, istituzioni finanziarie e aziende di consulenza. Con base nel Regno Unito, OAG ha uffici operativi negli USA, Singapore, Giappone, Cina e Lituania. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito : www.oag.com e seguiteci su Twitter @OAG Aviation.

Informazioni su Infare

Infare è la società leader nella fornitura di dati legati ai viaggi aerei, consentendo alle compagnie aeree di stabilire in modo informato i prezzi per i propri servizi. La missione di Infare è fornire ai sistemi delle compagnie aeree dati accurati sui competitor nel settore dei viaggi aerei, su base giornaliera, più volte a giorno o anche in tempo reale. Fondata nel 2000 e con sede a Copenaghen, in Danimarca, la società è operativa in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.infare.com e seguiteci su LinkedIn.

Informazioni su Vitruvian Partners

Vitruvian è una società indipendenti di investimenti orientati alla crescita, con sede a Londra e operativa in tutto il mondo. Vitruvian investe in contesti dinamici caratterizzati da crescita rapida e cambiamenti repentini, operando in settori molto diversi: dalla tecnologia ai servizi finanziari, dal settore della sanità ai business e servizi al consumatore. Vitruvian è tra i pool di capitale più grandi in Europa, supportando l’innovazione e la crescita di molte aziende. Vitruvian Funds ha investito in oltre 90 aziende e gestisce asset per un valore di oltre €15 miliardi. Tra gli investimenti più importanti effettuati si ricordano quelli su aziende innovative e leader di mercato nei loro settori, come Skyscanner, Sykes Holiday Cottages, CFC Underwriting, CallCredit, Travel Counsellors, Trustpilot, Farfetch, Just Eat, Wise, e Global-e.

Informazioni su Ventiga Capital Partners

Ventiga è una società di investimenti orientati alle imprese e al sostenere la loro crescita, andando a supportare imprenditori e team manageriali eccezionali nel raggiungimento di una crescita profittevole e sostenibile, tramite un supporto attivo, attento e responsabile ai valori delle rispettive società. Ventiga investe in compagnie con crescite profittevoli e un buon potenziale di espansione per il loro business, principalmente nel settore dei servizi B2B.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la Stampa

pressoffice@oag.com

UK/EMEA /ASPAC



Dom Conolly/ Harvard PR

Nord America



Chrissy Azevedo



Corporate Ink per OAG