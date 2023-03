o9 Solutions amplia la sua partnership strategica con Marelli per attuare globalmente un processo automatizzato di pianificazione vendite, inventario e operazioni (SIOP)

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–o9 Solutions, l’azienda leader nel settore delle planning solutions e che fornisce una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare la pianificazione e i processi decisionali ha annunciato oggi, un ampliamento della partnership strategica con Marelli, uno dei principali produttori di componenti e sistemi nel settore automobilistico. La rinnovata partnership prevede l’adozione della piattaforma o9 Digital Brain negli stabilimenti di produzione Marelli su scala globale per attuare un processo automatizzato di pianificazione vendite, inventario e operazioni (SIOP) all’avanguardia.

Marelli, uno dei principali fornitori indipendenti al mondo nel settore automobilistico, vanta una storia comprovata di innovazione ed eccellenza manifatturiera. Per trasformare digitalmente i suoi processi di pianificazione e con l’ambizioso obiettivo di creare la soluzione portante per il settore, la multinazionale italiana aveva bisogno di un partner innovativo che appoggiasse la propria visione. Il notevole valore ottenuto da una primaimplementazione della piattaforma o9 Digital Brain, nonché l’impegno di o9 a collaborare strategicamente per aiutarla a conseguire i suoi obiettivi, hanno spinto Marelli a selezionare o9 per l’introduzione globale del processo SIOP.

La piattaforma o9 supporterà il percorso di trasformazione digitale di Marelli verso una catena di fornitura end-to-end che assicuri completa visibilità e pianificazione sull’l’intero flusso delle operazioni, dai clienti ai fornitori. Offrirà inoltre un ambiente automatizzato ed integrato per il processo SIOP con un gemello digitale alla base delle operazioni di Marelli, promuovendo una collaborazione agile e interfunzionale sia all’interno che all’esterno dell’azienda. La piattaforma consentirá a Marelli di prevedere i rischi nella catena di fornitura, migliorare la gestione dell’inventario e ridurre i costi di reazione della catena stessa. Considerando la volatilità della filiera nel settore automobilistico, Marelli potrà avvalersi di previsioni avanzate della domanda, grazie all’analisi triangolata dei segnali EDI (Electronic Data Interchange) edaltri indicatori esterni essenziali.

“Gli ultimi anni hanno dimostrato ulteriormente la necessità di digitalizzare la strategia di gestione della catena di fornitura”, spiega Carlo Chiarle, Vicepresidente e Direttore Globale delle Operazioni di Manifattura e SIOP presso Marelli. “La complessità e la volatilità presenti nel settore automobilistico richiedono una piattaforma di pianificazione che ci permetta di sviluppare un gemello digitale della nostra attività che ci permetta di creare scenari ipotetici intelligenti per prendere decisioni informate su tutti gli orizzonti temporali. Siamo fiduciosi nell’ampliamento del progetto con o9 su scala globale e nell’opportunità di diventare leader nella pianificazione della catena di fornitura nel settore automobilistico”.

“Siamo molto lieti di intraprendere questo passo successivo nella nostra innovativa partnership con Marelli per aiutarli a diventare leader nel campo della pianificazione e dei processi decisionali nel settore automotive”, commenta Chakri Gottemukkala, Cofondatore e CEO di o9 Solutions. “Il settore automobilistico avverte ancora le ramificazioni della volatilità e rapidità di evoluzione dei mercati negli ultimi anni. È evidente l’esigenza di avere una piattaforma di pianificazione in grado di adattarsi alla domanda del mercato. L’esigenza di un’innovativa piattaforma di pianificazione scalabile con la domanda del mercato è evidente. Guardiamo con fiducia al proseguimento del nostro accordo con Marelli”.

Informazioni su o9 Solutions, Inc.

o9 Solutions è una piattaforma cloud-native che sfrutta l’intelligenza artificiale, ponendosi come leader nel settore per la pianificazione aziendale integrata nonché la gestione dei processi decisionali. Sia che si tratti di aumentare la precisione del demand forecasting, allineare la domanda alla pianificazione della supply chain o gestire le iniziative commerciali, ogni processo diventa più rapido e intelligente grazie all’IA di o9. La tecnologia sviluppata da o9 consente infatti di integrare una moltitudine di dati e sistemi aziendali, generare analytics e supportare il processo di decision making con suggerimenti di ottimizzazione prescrittivi, che fanno capo ad algoritmi avanzati anche per lo sviluppo di scenari alternativi in tempo reale. o9 permette una collaborazione integrata di tutte le funzioni aziendali su un’unica piattaforma con un’interfaccia utente estremamente intuitiva. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.o9solutions.com.

