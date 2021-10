NXP Semiconductors sceglie AWS come fornitore preferito di servizi cloud per alimentare l’automazione di disegno elettronico su cloud

Il maggiore disegnatore e fabbricante europeo di semiconduttori specializzati userà la pluritestata infrastruttura e la serie ineguagliabile di capacità su cloud di AWS per migliorare la produttività in ambito progettuale e di verifica dei semiconduttori, lasciando liberi i suoi ingegneri di dedicarsi all’innovazione del circuito integrato

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Oggi Amazon Web Services (AWS), azienda del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha annunciato che NXP Semiconductors N.V. ha scelto AWS come fornitore di riferimento per i servizi cloud e sta trasferendo la maggior parte dei carichi di lavoro per l’automazione del disegno elettronico (Electronic Design Automation, EDA) dai centri dati NXP ad AWS. La capacità di avvalersi del principale cloud al mondo accresce l’efficienza di NXP e il vantaggio competitivo nella progettazione e verifica dei semiconduttori avanzati adattati alle esigenze di aziende del ramo auto, dell’Internet delle cose (Internet of Things, IoT) industriale, della telefonia mobile e delle infrastrutture per le comunicazioni. L’azienda, con sede nei Paesi Bassi, usa la collaudata infrastruttura globale e le capacità di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), di archiviazione, analitica e machine learning di AWS per migliorare la collaborazione e il rendimento EDA in dozzine dei propri centri di progettazione sparsi nel mondo e anche per ridurre i costi ridimensionando in modo elastico le risorse di calcolo e minimizzando i rischi di programmazione per i progetti di design. In aggiunta, grazie alla scala virtualmente illimitata di AWS, i tecnici NXP hanno maggior tempo da dedicare all’innovazione anziché alla gestione delle risorse di calcolo.

Operando su AWS, NXP mira a ottenere miglioramenti di processo di lungo termine, che trasformino il modo in cui i semiconduttori vengono progettati e testati. Prima che NXP possa fabbricare nuovi circuiti integrati, i suoi progetti sono sottoposti a collaudo e convalida meticolosi attraverso il processo EDA, per garantirne la sicurezza dal punto di vista funzionale, l’alta qualità e le elevate prestazioni. I complessi flussi di lavoro EDA di NXP prevedono il front-end design, la simulazione delle prestazioni e la verifica, unitamente ai carichi di lavoro back-end, che prevedono analisi dei tempi e della potenza, controlli delle regole di progetto e altre applicazioni per allestire un circuito integrato per la messa in produzione. Storicamente, le aziende di semiconduttori svolgono questi flussi di lavoro altamente ripetitivi in centri dati in situ con capacità di calcolo fissa. Ciononostante, a causa della massiccia potenza di calcolo richiesta per ogni ciclo e della crescente complessità dei progetti dei circuiti integrati, la produzione di un nuovo dispositivo può richiedere molti mesi o anche anni, a meno che le aziende non prevedano in modo accurato e installino altre infrastrutture di calcolo. Invece, avvalendosi della potenza di AWS per la sua EDA, NXP guadagna le dimensioni e l’agilità necessarie per far progredire molteplici progetti contemporaneamente on demand, a prescindere dalla loro complessità, e per eseguire decine di simulazioni di prestazione in parallelo al fine di ridurre i tempi di compimento.

Per gestire meglio la scala e la complessità delle sue attività di progettazione, NXP si affida ai servizi di analitica e machine learning di AWS per affinare costantemente i propri flussi di lavoro riguardanti ricerca e sviluppo. NXP utilizza Amazon QuickSight (servizio di AWS di raccolta informazioni aziendali fondato su machine learning) per generare dati salienti ingegneristici e operativi più potenti, che aiutano ad aumentare l’efficienza del flusso di lavoro. Per esempio, traducendo rapidamente i risultati di una fase del collaudo in modifiche per un’altra, NXP può ridurre il tempo necessario a ripetere i progetti dei circuiti integrati. NXP utilizza inoltre Amazon SageMaker (servizio di AWS che aiuta gli sviluppatori e gli scienziati dei dati a costruire, addestrare e distribuire rapidamente i modelli di machine learning nel cloud e ai margini) per ottimizzare il modo in cui struttura il calcolo, l’archiviazione e le licenze di applicazioni software di terzi. A supporto di ciò, NXP sta realizzando un data lake su AWS attraverso l’utilizzo di Simple Storage Service di Amazon (Amazon S3) e AWS Glue (il servizio offerto da Amazon per estrarre, trasformare e caricare i dati in modo semplice ed economicamente sostenibile).

Inoltre NXP sfrutta la gamma di istanze specializzate per HCP di AWS per snellire ulteriormente i propri flussi di lavoro EDA. La scelta di tipi di istanze consente a NXP di soddisfare i requisiti unici di ogni progetto, allo stesso tempo ottenendo un alto grado di rendimento in termini di prezzo. NXP utilizza Amazon FSx for Lustre (il servizio AWS che fornisce archiviazione con buon rapporto prezzo-qualità, alto rendimento e scalabilità per carichi di lavoro computazionale come l’EDA) per salvare petabyte di dati di progettazione simulata e renderli rapidamente disponibili per l’analisi.

“Riteniamo che l’EDA basata su cloud sia d’importanza cruciale per accelerare l’innovazione dei semiconduttori e portare sul mercato nuovi progetti più rapidamente, al fine di potenziare un mondo sempre più digitale in cui sempre più dispositivi e infrastrutture sono interconnessi. AWS ci offre scalabilità, presenza globale e selezione di opzioni di calcolo e archiviazione migliori, con miglioramenti continui in termini di rendimento dei prezzi, che sono per noi necessari”, ha affermato Olli Hyyppa, CIO e vicepresidente senior di NXP Semiconductors N.V. “Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto con AWS per rafforzare la prossima generazione di carichi di lavoro EDA nel cloud. Ciò restituirà tempo prezioso ai nostri tecnici progettisti, perché possano concentrarsi sull’innovazione e guidare la trasformazione del settore dei semiconduttori.”

“In AWS ci consideriamo una comunità di costruttori e questo impegno assunto con NXP rafforza ciò che è possibile quando lasci liberi i costruttori di lavorare nell’ambiente migliore, con l’infrastruttura e le capacità di cui hanno bisogno”, ha dichiarato Dave Brown, vicepresidente di Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Web Services, Inc. “Spostando i loro carichi di lavoro EDA su AWS, i progettisti NXP avranno accesso ai migliori strumenti disponibili per collaborare sul progetto e sullo sviluppo dei semiconduttori in tutto il mondo. Questa mossa aiuterà NXP a produrre circuiti integrati che alimentano l’innovazione in IoT, auto connesse e altro ancora. Siamo fieri di sostenere un alfiere dell’innovazione nel settore dei semiconduttori e nutriamo grandi aspettative per assistere al grande ventaglio di possibilità che si aprono quando la progettazione dei circuiti integrati si trasferisce su cloud in una scala così grande.”

Informazioni su Amazon Web Services



Da oltre 15 anni Amazon Web Services è l’offerta cloud più completa e ampiamente adottata a livello mondiale. AWS continua a estendere i propri servizi con l’obiettivo di sostenere virtualmente qualsiasi carico di lavoro sul cloud e offre attualmente oltre 200 servizi a funzioni piene per calcolo, archiviazione, database, networking, analitica, apprendimento macchina e intelligenza artificiale (IA), Internet delle cose (IoT), dispositivi mobili, sicurezza, ibridi, realtà virtuale e aumentata (Virtual Reality, VR e Augmented Reality, AR), mezzi multimediali nonché sviluppo, distribuzione e gestione di applicazioni da 81 zone di disponibilità in 25 regioni geografiche, con piani annunciati per 24 altre zone di disponibilità e otto nuove regioni AWS in Australia, India, Indonesia, Israele, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Milioni di clienti, comprese alcune delle imprese in fase di avviamento in più rapida crescita, alcune delle più grandi organizzazioni e alcune delle più importanti agenzie governative, fanno affidamento su AWS per alimentare le loro infrastrutture, accrescere l’agilità e ridurre i costi. Per ulteriori informazioni su AWS visitate aws.amazon.com.

Informazioni su Amazon



Amazon opera attenendosi a quattro principi: attenzione ossessionante verso il cliente anziché alla concorrenza, spirito inventivo, perseguimento dell’eccellenza operativa e lungimiranza. Amazon si sforza di essere la società più attenta al cliente, il miglior datore di lavoro e il luogo di lavoro più sicuro della Terra. Recensioni dei clienti, shopping con 1 clic, raccomandazioni personalizzate, Prime, Fulfillment by Amazon (Vendere su Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge sono alcune delle iniziative ideate da Amazon. Per ulteriori informazioni visitate amazon.com/about e seguite @AmazonNews.

Informazioni su NXP Semiconductors



NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) permette collegamenti sicuri per un mondo più intelligente, proponendo soluzioni che semplificano la vita rendendola migliore e più sicura. Dalla sua posizione di leader mondiale nelle soluzioni di connettività sicura per applicazioni integrate, NXP guida l’innovazione nei mercati auto, industriale e IoT, dei dispositivi mobili e delle infrastrutture per le comunicazioni. Basata su un mix di esperienza e competenza che si perpetua da oltre 60 anni, l’azienda ha circa 29.000 dipendenti in più di 30 Paesi, con ricavi pari a 8,61 miliardi di USD nel 2020. Altre informazioni su www.nxp.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Amazon.com, Inc.



Linea diretta per i media



Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr