Nuovo Presidente per Mitsubishi Electric in Italia

Mitsubishi Electric annuncia la nomina di Mario Poltronieri in qualità di Presidente della filiale italiana, ruolo in cui succede al Tomoyuki Sugai.

Il nuovo incarico si inserisce nel percorso di crescita e di continuo miglioramento che la società ha intrapreso nei molteplici settori in cui opera.

Poltronieri Ha affermato di sentirsi onorato per questa nomina e pronto ad affrontare le sfide che lo attendono, potendo contare su una squadra affiatata e capace, con cui continuare il cammino di successo della filiale italiana di Mitsubishi Electric.

Il nuovo Presidente ha inoltre dichiarato che opererà con l’obiettivo di rafforzare gli obbiettivi di business di Mitsubishi Electric in Italia, implementando nuove modalità di lavoro e nuove strategie di sviluppo delle risorse umane, nel contesto della “nuova normalità’”.

Tomoyuki Sugai, ex Presidente della filiale italiana di Mitsubishi Electric, si è detto lieto di passare il testimone a Mario Poltronieri, manager di consolidata esperienza, che avrà la responsabilità di condurre le attività della società giapponese in Italia d’ora in poi.

Laureato in Economia e Commercio, prima di entrare in Mitsubishi Electric nel 1999 come Responsabile di tutta l’Area Finance & Accounting, quindi di tutta l’Area Corporate, Mario Poltronieri ha maturato diverse esperienze in aziende multinazionali come Auditor e Consultant.