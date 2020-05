C’è un nuovo cloud ibrido, Dell Technologies Cloud OneFS for Google Cloud

Dell Technologies e Google Cloud hanno presentato Dell Technologies Cloud OneFS for Google Cloud, un cloud ibrido che ha l’obiettivo di aiutare le aziende a guidare la crescita esponenziale di dati e applicazioni, facilitando il flusso dei file in transito attraverso Google Cloud e i rispettivi cloud privati.

Dell ha inoltre ridotto le barriere di ingresso e migliorato le funzionalità complessive dei deployment del cloud ibrido, introducendo ulteriori innovazioni all’interno di Dell Technologies Cloud.

I clienti possono ora movimentare i workload tra cloud pubblici e cloud privati con una maggiore flessibilità adottando un approccio di cloud ibrido che meglio risponde alle proprie necessità andando al contempo a ottimizzare i costi.

Il cloud ibrido per il file storage

OneFS for Google Cloud offre una esperienza cloud nativa che combina la scalabilità e le prestazioni dei sistemi storage scale-out network-attached Dell EMC Isilon con i servizi di analisi e calcolo di Google Cloud.

Ora le aziende possono dunque spostare e raggiungere facilmente workload HPC o comunque esigenti in termini di risorse, toccando dimensioni fino a 50 petabyte, all’interno di un unico file system implementato tra i file system on-premises di Dell Technologies e Google Cloud senza dover apportare modifiche o variazioni alle proprie applicazioni.

Dell Technologies Cloud, che integra infrastruttura e servizi attraverso il portafoglio Dell Technologies, rende i cloud ibridi più facili da implementare e gestire indipendentemente da dove risiedano i dati e le applicazioni. Con le ultime novità introdotte all’interno di Dell Technologies Cloud le aziende possono creare agevolmente un’esperienza applicativa moderna in qualsiasi cloud, colmare il gap delle competenze cloud-native e ottenere il massimo dall’intera infrastruttura.

Dell Technologies Cloud Platform traccia un percorso semplice e diretto verso Kubernetes a partire da un unico ambiente, supportando sulla medesima infrastruttura Dell EMC VxRail tanto i workload containerizzati quanto le macchine virtuali tradizionali.

Questa modalità integra VMware Cloud Foundation 4.0 e Dell EMC VxRail all’interno di un’unica soluzione attuando un approccio omogeneo che abbraccia tutte le istanze cloud. Gli amministratori VMware possono utilizzare i tool che già conoscono per gestire app moderne che combinano container e macchine virtuali da un unico ambiente operativo.

Grazie al modello di abbonamento e ai servizi di deployment di Dell Technologies Cloud Platform, disponibili attraverso Dell Technologies On Demand, i clienti hanno ora maggiori opzioni per utilizzare le infrastrutture cloud e possono essere operativi anche in sole due settimane.

Con le nuove opzioni di configurazione che partono da un minimo di soli quattro nodi, i clienti possono avviare il loro percorso verso il cloud ibrido a circa metà del costo e con un ingombro ridotto per far poi crescere il loro deployment col tempo.

Dell Technologies Cloud Platform propone una soluzione self-managed. Per coloro che preferiscono invece un servizio cloud, Dell Technologies ha annunciato la nuova generazione di VMware Cloud on Dell EMC costruita su un’infrastruttura di scala enterprise da 42 unità rack che raddoppia la quantità di core di processore, opzioni di memoria e capacità storage all-flash NVMe che la soluzione è in grado di gestire.

Ora il servizio cloud è certificato con VMware Horizon per supportare le iniziative orientate alla business continuity attraverso l’erogazione di applicazioni e desktop virtuali alla forza lavoro remota.

VMware Cloud on Dell EMC, che mette a disposizione funzionalità di Data Center as-a-service, fornisce ai clienti un’infrastruttura più semplice, sicura e scalabile all’interno dei propri data center on-premises e degli ambienti edge.

Infine, Dell Technologies Cloud ha esteso le proprie capacità in direzione del networking con i nuovi aggiornamenti di Dell EMC SD-WAN Solution powered by VMware. Ora i clienti hanno a propria disposizione una maggior quantità di opzioni in termini di capacità di banda ed appliance per il deployment rapido SD-WAN networking con un’unica soluzione, contribuendo così a migliorare le prestazioni dei workload più esigenti come VoIP, streaming video e VDI, e assicurare le prestazioni dell’applicazione e la business continuity.