Nuovi Dell Latitude: stile, portabilità, potenza e sostenibilità

Dell ha lanciato nuovi prodotti per l’utenza business che ha bisogno di portabilità e prestazioni, integrando processori Intel Core di 12a generazione e le più moderne opzioni di connettività, come 5G e Wi-Fi 6E.

Latitude 9430 è un laptop ultra-premium o 2-in-1, che si propone come il più piccolo Pc per utenza business da 14″ in formato 16:10.

Presenta quello che Dell definisce il miglior rapporto tra display e corpo del Pc nella categoria degli end-point business da 14″. È disponibile in un nuovo color grafite metallizzato ed è dotato anche di una nuova videocamera FHD per una qualità superiore delle videoconferenze.

Estremamente portatile quanto robusto, il nuovo Dell Latitude 7330 Ultralight è un laptop premium da 13,3″ in formato 16:9 compatto e leggero.

Ha un peso di soli 0,967 kg ed è dotato di tutte le porte necessarie per bilanciare la produttività all’interno di un fattore forma di alta qualità che non fa compromessi sull’affidabilità.

Con un incremento delle videoconferenze che mette a dura prova i sistemi – sottolinea Dell –, i nuovi modelli della serie Latitude 7000 sono dotati di processori dalle prestazioni più elevate e di opzioni di memoria DDR5. Inoltre, presentano migliori caratteristiche termiche e acustiche.

A complemento dei nuovi 2-in-1 Latitude c’è la nuova Dell Premier Rechargeable Active Pen, penna attiva con funzione di Tile location tracking che può essere localizzata via Bluetooth.

Dell ha inoltre annunciato che introdurrà un nuovo Latitude 3330.

Dell punta forte sulla sostenibilità

I portatili della serie Latitude 5000 si caratterizzano per l’impiego innovativo di materiali studiati per ridurre l’impatto ambientale e vengono presentati dall’azienda come i laptop più sostenibili mai realizzati da Dell.

La serie Latitude 5000 è quella a maggior volume di Dell, pertanto gli investimenti fatti in tema di sostenibilità hanno un impatto su vasta scala, sottolinea l’azienda.

I nuovi modelli della serie Latitude 5000 offrono un numero ancora maggiore di scelte di design studiate intenzionalmente per aumentare l’utilizzo di contenuti riciclati e rinnovabili.

Il coperchio del laptop è prodotto con il 71% di materiali riciclabili e rinnovabili come bioplastiche di origine vegetale recuperate dal settore cartario (21%), fibra di carbonio recuperata (20%) e plastica post-consumo riciclata (30%).

Concentrandosi sul secondo componente del dispositivo in ordine di peso – il coperchio – Dell ritiene di poter avere un maggiore impatto sulla sostenibilità dell’intero prodotto.

La base del sistema è realizzata con fibra di carbonio recuperata (20%) e con piedini creati con una nuova gomma bio-based prodotta dall’olio di ricino (39%). Questo materiale rinnovabile riduce la dipendenza dai materiali derivati dal petrolio, sottolinea l’azienda.

La serie Latitude 5000 segna per Dell anche un importante traguardo nell’utilizzo di plastiche altrimenti destinate a disperdersi negli oceani, adoperandole non solo per il packaging ma anche per gli stessi prodotti.

Le plastiche OBP (Ocean Bound Plastics) vengono utilizzate in questo caso per l’alloggiamento della ventola di raffreddamento (28%).

A protezione del prodotto, i modelli Latitude 5000 sono consegnati all’interno di un packaging realizzato al 100% con materiali riciclati o rinnovabili, e a sua volta riciclabile al 100%.

Leggi tutti i nostri articoli su Dell