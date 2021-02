Nuove leadership per Tripadvisor, e TheFork nomina un nuovo Ceo

Tripadvisor e TheFork hanno annunciato un passaggio di gestione chiave presso La Fourchette SaS, (conosciuta commercialmente come TheFork.com).

Il co-fondatore e Ceo di TheFork, Bertrand Jelensperger, ha annunciato la sua intenzione di passare al comitato consultivo di Tripadvisor, a partire dal 1 aprile 2021. In questo ruolo, Bertrand si unirà al CEO e co-fondatore di Tripadvisor, Stephen Kaufer per dare il suo contributo nella strategia di crescita e di business di TheFork.

Con questo cambio di leadership, Almir Ambeskovic è stato nominato CEO di TheFork. In questo ruolo, sarà responsabile della definizione della strategia aziendale di TheFork e guiderà le operazioni globali del marchio nei 22 mercati del mondo in cui opera.

Almir Ambeskovic, neo CEO di TheFork, ha dichiarato di non vedere l’ora di intraprendere questa nuova sfida e contribuire ancora allo sviluppo di TheFork insieme a Bertrand e Steve. Secondo il manager, la società ha una posizione di leadership globale e TheFork è un marchio amato, pronto a crescere con il miglioramento delle condizioni di mercato. Ambeskovic si è infine detto onorato della fiducia che Bertrand e Steve hanno riposto in lui, e non vede l’ora di iniziare a collaborare. La fine della pandemia porterà grandi opportunità per il settore horeca a livello globale e Tripadvisor vuole essere al fianco dei suoi partner per coglierle, aiutando i ristoranti ad attrarre sempre più clienti.

Prima di questa nomina, Almir è stato Vice Presidente Sales and Marketing di TheFork, ruolo nel quale si è occupato della crescita del business dei 22 Paesi in cui opera TheFork a livello globale. Ancor prima, dal 2015 in avanti, Almir ha guidato diversi mercati di TheFork come General Manager.

La sua carriera presso l’azienda è iniziata nel 2014 in qualità di Country Manager Italia a seguito dell’acquisizione da parte di Tripadvisor di RestOpolis, startup di prenotazione online dei ristoranti che ha fondato e guidato dal 2011.

Nato a Sarajevo nel 1977, Almir ha iniziato la sua carriera come consulente e imprenditore nel settore IT. Come startupper ha fondato 3 aziende, per poi lavorare come top manager di una scale-up digitale quale TheFork. Alla sua attività imprenditoriale, ha inoltre sempre accompagnato un lavoro di evangelizzazione sull’innovazione, ideando e conducendo nel 2012 una trasmissione TV sul tema e ricoprendo il ruolo di vicepresidente del gruppo giovani imprenditori di Assolombarda, con la delega alle startup per sei anni fino al 2016.