Nuova uscita di Wondershare Filmora: per una migliore esperienza di creazione video

VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Il 25 Febbraio, Wondershare Technology, un’azienda che fornisce soluzioni semplici e potenti di creatività digitale, ha lanciato su tutte le piattaforme il suo software di punta, Filmora 11. Questa ultima versione di Filmora si concentra sul fatto che il software è molto di più di un semplice editor video. Filmora 11 ha aggiunto più funzionalità collaborando con una serie di leader negli effetti visivi video per semplificare l’editing video, rendendolo accessibile e stabile. Filmora 11 consente inoltre ai nostri utenti di crescere in modo collaborativo nella comunità e di accedere ad un’ampia gamma di supporto tramite Creator Academy e Learning Center.

“Abbiamo lavorato duramente dietro le quinte al fine di creare un software che fornisse ai nostri utenti un’esperienza a 360 gradi. Gli aggiornamenti verso una direzione più semplice, ma efficace, derivano dall’intuizione dei singoli creatori che esprimono il fatto di non avere abbastanza tempo per l’editing. Più di un semplice editor video, Filmora 11 è un team video tutto in uno”, ha affermato Tobee Wu, CEO di Wondershare.

Filmora offre agli utenti un’esperienza divertente e facile da utilizzare con diverse nuove funzionalità:

Speed Ramping: consente agli utenti di regolare la velocità del video con un migliore controllo dei fotogrammi chiave.

consente agli utenti di regolare la velocità del video con un migliore controllo dei fotogrammi chiave. Maschera: l’interfaccia è stata rinnovata ed ottimizzata al fine di supportare il mascheramento dei fotogrammi chiave.

l’interfaccia è stata rinnovata ed ottimizzata al fine di supportare il mascheramento dei fotogrammi chiave. Sincronizzazione automatica con battiti: consente agli utenti di creare una clip in linea con la selezione musicale, aggiungere effetti speciali e generare automaticamente clip.

consente agli utenti di creare una clip in linea con la selezione musicale, aggiungere effetti speciali e generare automaticamente clip. Sincronizzazione automatica: che allinea automaticamente audio e video acquisiti da più telecamere nella stessa scena.

che allinea automaticamente audio e video acquisiti da più telecamere nella stessa scena. Wondershare Drive: consente il caricamento e la condivisione di documenti e modelli di progetto e video esportati.

consente il caricamento e la condivisione di documenti e modelli di progetto e video esportati. Modalità istantanea: fornisce modelli video personalizzabili che consentono agli utenti di creare un video completo con un solo click.

fornisce modelli video personalizzabili che consentono agli utenti di creare un video completo con un solo click. Modelli predefiniti: sfoglia centinaia di modelli preimpostati per creare video in maniera rapida e senza interruzioni.

sfoglia centinaia di modelli preimpostati per creare video in maniera rapida e senza interruzioni. Effetti &Plug-in: gli utenti possono godere della royalty free di Filmstock e degli sviluppatori leader del settore di plug-in per effetti visivi, inclusi Boris FX e NewBlue FX, per l’editing video, la grafica animata e gli effetti visivi.

“Siamo entusiasti di collaborare con il team di Filmora di Wondershare. Siamo stati stupiti dalla velocità di Filmora e dall’interfaccia facile da utilizzare. L’aggiunta di più capacità di effetti con Continuum è una combinazione perfetta. Siamo sicuri che la base di utenti apprezzerà la capacità di mettere a punto effetti creativi con controlli profondi e un gran numero di preset creativi”, ha affermato Boris Yamnitsky, CEO di Boris FX.

“Conosciamo da molto tempo Wondershare e Filmora. Abbiamo studiato il prodotto con grande rispetto e siamo felici di lavorare finalmente insieme”, ha osservato Robert Sharp, Presidente di NewBlue FX.

Il download di Filmora 11 è ora disponibile su https://filmora.wondershare.it/ per la prova gratuita, sia per utenti Windows che Mac. Per tutte le ultime notizie e aggiornamenti su Filmora, visita https://filmora.wondershare.it/programmi-per-montare-video/ o seguici su YouTube e Facebook.

