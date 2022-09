Nucleus nel suo rapporto 2022 Control Tower Value Matrix inserisce MPO tra i Leader

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–MPO oggi ha reso noto di essere stata inserita da Nucleus Research tra i Leader nella relazione 2022 Control Tower Value Matrix. L’azienda ritiene che, nelle attuali supply chain globali estremamente volatili e sempre più complesse, le imprese siano consapevoli della necessità critica della visibilità oltre il semplice trasporto. MPO è orgogliosa di essere considerata come una piattaforma leader che fornisce alle organizzazioni una visibilità in tempo reale e un controllo immediato su ordini, inventario, logistica e trasporto.

“Il sempre più ampio ecosistema di partner e sistemi di diverse aziende (ERP, WMS, CRM, APS) sta mettendo alla prova la capacità delle aziende di visualizzare e orchestrare le attività in modo completo”, è il commento di Martin Verwijmeren, CEO e co-fondatore di MPO. “Siamo orgogliosi di offrire una piattaforma integrata di esecuzione logistica in grado di unificare il panorama composito di parti, sistemi e processi, che consente alle aziende di digitalizzare, ottimizzare e innovare le proprie supply chain in tutti i flussi in entrata, in uscita e di ritorno. Ci congratuliamo inoltre con Kinaxis, di cui siamo orgogliosi di far parte, per il posizionamento ottenuto nel quadrante Leader”.

L’annuncio fa seguito a una serie di recenti iniziative dell’azienda, tra cui la scelta, da parte di un importante fornitore di logistica 4PL della regione ATAM, della Control Tower di MPO per la sua espansione globale in tutta l’area EMEA e in Asia, e la recente acquisizione di MPO da parte di una delle imprese inserite tra i Leader della relazione Control Tower Value Matrix di Nucleus, Kinaxis. La combinazione del sistema di pianificazione RapidResponse® di Kinaxis con le capacità di esecuzione della piattaforma Multi Party Orchestration di MPO rappresenta un modo esclusivo per ottenere un’immagine completa e in tempo reale di ciascun ordine, per tutto il ciclo di vita, dalla pianificazione dell’impegno fino alla consegna finale.

Informazioni su MPO: MPO, un’azienda del gruppo Kinaxis, propone una piattaforma unificata sul cloud per l’orchestrazione tra più parti. La soluzione coniuga i sistemi aziendali già esistenti con la visibilità e il controllo, ottimizzando ordini, inventario e trasporti attraverso reti dinamiche e di parti diverse. MPO aiuta diversi proprietari di brand e fornitori di servizi di logistica ad affrontare la sempre maggiore complessità delle supply chain mondiali, regionali e nazionali per renderle più veloci, flessibili, agili, conformi e affidabili per i clienti. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo info@mpo.com oppure visitare il sito www.mpo.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

