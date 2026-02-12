NUBURU stabilisce una posizione strategica di capitale in Heckler & Koch AG, promuovendo la strategia della piattaforma per la difesa integrate

L'allineamento di capacità non cinetiche a sistemi di difesa NATO dispiegati a livello globale

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), società con piattaforma Defense & Security (difesa e sicurezza) a duplice uso incentrata su effetti non cinetici, tecnologie di energia diretta e sistemi di difesa orchestrati da software, oggi ha annunciato di aver stabilito una posizione strategica di capitale in Heckler & Koch AG (“H&K”), uno dei produttori più rinomati al mondo di piccole armi e sistemi di difesa cinetici al servizio della NATO e delle forze alleate.

L'investimento rappresenta un'iniziativa mirata nella strategia di NUBURU di posizionare le sue tecnologie non cinetiche assieme alle piattaforme cinetiche dispiegate a livello globale in moderne architetture di difesa in diversi domini.

Allineamento strategico industriale all'interno dell'ecosistema di difesa globale

NUBURU è impegnata in un dialogo strategico a livello senior con H&K per esplorare come le sue tecnologie di energia diretta e contromisure ottiche, tra cui sistemi laser di blocco dei sensori ed effetti di difesa orchestrata dal software, possono completare piattaforme cinetiche consolidate in ambienti operativi in costante evoluzione.

I moderni scenari di difesa richiedono sempre più spesso architetture stratificate che integrano:

Proiezione di forza cinetica,

Elettronica militare,

Capacità di energia diretta,

Sistemi counter-UAS e counter-ISR e

Resilienza operativa basata sul software.

Secondo NUBURU, le tecnologie non cinetiche avranno un ruolo espansivo nell'affrontare le minacce asimmetriche e la proliferazione di sistemi senza pilota a basso costo, dove gli effetti “soft-kill” possono risultare in vantaggi operativi ed economici.

Questa iniziativa riflette la continua esecuzione della trasformazione di NUBURU in una piattaforma di Defense & Security verticalmente integrata.

Potenziale percorso verso una più ampia cooperazione industriale

Subordinatamente al costante allineamento tecnico, operativo e normativo, NUBURU e H&K possono valutare opportunità per un impegno industriale più ampio.

Qualsiasi cooperazione futura mirerebbe a riunire:

le piattaforme militari dispiegate a livello globale e la tradizione manifatturiera pluridecennale di H&K, con

le tecnologie non cinetiche scalabili di NUBURU progettate per ottimizzare le architetture multilivello della difesa, l'adattabilità delle missioni e l'efficienza dei costi.

Nel tempo, NUBURU potrebbe valutare un allineamento strategico più profondo, subordinatamente alle consuete approvazioni aziendali e normative.

Rafforzamento della hub Defense & Security di NUBURU

L'investimento in H&K rafforza l'ecosistema militare in espansione di NUBURU, che comprende:

Tekne S.p.A. – veicoli militari e sistemi elettronici specializzati;

Orbit S.r.l. – software di resilienza operativa mission-critical;

Lyocon S.r.l. – ingegneria e fotonica laser all'avanguardia.

Insieme, queste capacità posizionano NUBURU per integrare hardware, software e tecnologie non cinetiche in soluzioni per la difesa di nuova generazione.

Con l'aumento dei budget per la difesa a livello globale e l'evoluzione della dottrina militare verso strategie di deterrenza a più livelli, l'integrazione di tecnologie di energia diretta e contromisura ottica è sempre più spesso considerata un complemento critico ai sistemi tradizionali.

Commento della Direzione

“ Questo investimento riflette il posizionamento strategico disciplinato all'interno della base industriale globale della difesa”, ha dichiarato Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo e co-AD di NUBURU. “ Stiamo eseguendo una strategia di piattaforma Defense & Security a lungo termine, progettata per integrare le tecnologie non cinetiche in moderne architetture operative”.

Dario Barisoni, Co-AD di NUBURU e AD di Nuburu Defense, ha aggiunto: “Il campo di battaglia sta cambiando. I sistemi di difesa a più livelli richiedono sempre più spesso capacità non cinetiche scalabili, precise ed economicamente efficienti. Il nostro impegno con H&K riflette il nostro impegno a portare avanti questa convergenza”.

Struttura della transazione

L'investimento è stato completato secondo un accordo di acquisto di titoli negoziati privatamente. Il corrispettivo è stato realizzato con l'emissione di un titolo convertibile subordinato.

Ulteriori dettagli riguardanti la transazione sono disponibili nel Current Report sul Modulo 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Informazioni su Heckler & Koch AG

Heckler & Koch AG è un produttore di sistemi di difesa riconosciuto a livello mondiale con sede in Germania, fornitore di piccole armi da fuoco e relativi sistemi agli stati membro della NATO e alle forze militari alleate. Le piattaforme H&K vengono dispiegate in applicazioni militari, di polizia e di sicurezza in tutto il mondo e sono quotate su Euronext Paris con il ticker MLHK.

Per maggiori informazioni, visitare: www.heckler-koch.com.

Informazioni su Nuburu, Inc

Founded in 2015, Nuburu sta implementando una trasformazione strategica da azienda produttrice di tecnologia laser a fornitore di piattaforme per la difesa e la sicurezza a duplice uso. Attraverso una combinazione di tecnologie proprietarie di energia diretta, capacità di difesa non cinetiche, software mission-critical e collaborazioni industriali e acquisizioni mirate, Nuburu si rivolge ai mercati ad alto valore della difesa, della sicurezza e della resilienza operativa.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net.

Informazioni su Nuburu Defense LLC

Una controllata di NUBURU, Inc., Nuburu Defense offre soluzioni avanzate per applicazioni in ambito di difesa, sicurezza e infrastrutture critiche, a supporto della strategia Defense & Security Hub di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche:

Informazioni su Nuburu Subsidiary, Inc

Una controllata di NUBURU, Nuburu Subsidiary, Inc è interamente proprietaria di Lyocon S.r.l. (“Lyocon”) azienda italiana produttrice di tecnologia laser specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi laser blu ad alta potenza per applicazioni industriali.

Lyocon opera come controllata operativa interamente consolidata all'interno del gruppo NUBURU e rappresenta la piattaforma industriale centrale per l'attività laser blu riattivata di NUBURU.

Per maggiori informazioni, visitare anche Home Page - Lyocon.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato; (2) proventi netti previsti e utilizzo dei proventi; (3) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (4) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (5) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (7) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (10) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

