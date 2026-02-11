NUBURU, Inc. completa la prima tranche della ristrutturazione del capitale privilegiato, eliminando circa 8,4 milioni di dollari di passività privilegiate di serie A

La ristrutturazione del capitale privilegiato elimina circa il 40% delle passività privilegiate di serie A senza rimborso in contanti

DENVER--(BUSINESS WIRE)--NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), uno sviluppatore di tecnologia laser blu ad alte prestazioni e di una piattaforma di tecnologia emergente per la difesa e la sicurezza, oggi ha annunciato il completamento della prima tranche di una transazione di ristrutturazione del capitale privilegiato che materialmente semplifica la sua struttura patrimoniale e riduce l'eccesso di bilancio pregresso.

La prima tranche completata è risultata nella ristrutturazione e nell'effettiva eliminazione di circa 8,4 milioni di passività privilegiate convertibili di serie A, che hanno rappresentato circa 844.938 azioni privilegiate di serie A e circa il 40% delle passività privilegiate di serie A in essere della Società, senza rimborsi in contanti da parte della Società.

Sommario della transazione – Prima tranche

Nell'ambito della transazione, un investitore terzo ha acquistato 844.938 azioni privilegiate convertibili di serie A della Società da uno stockholder privilegiato e successivamente ha scambiato quelle azioni con NUBURU con garanzia di acquisto di azioni ordinarie prefinanziati con un prezzo di esercizio nominale. Lo scambio è stato completato in base all'esenzione dalla registrazione prevista dalla Sezione 3(a)(9) del Securities Act del 1933, e successive modifiche.

Come conseguenza di questa transazione, le relative passività privilegiate sono state eliminate e convertite in strumenti classificati come capitale proprio, riducendo materialmente l'eccesso di azioni privilegiate, preservando nel contempo la liquidità della Società.

Il trattamento contabile delle azioni privilegiate convertibili di serie A prima dello scambio è descritto nella relazione trimestrale della Società sul modulo 10-Q per il periodo conclusosi il 30 settembre 2025 e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Una potenziale tranche aggiuntiva

La Società attualmente mira a completare una transazione di ristrutturazione che coinvolge circa 450.000 azioni privilegiate convertibili di serie A nel prossimo futuro. Una qualsiasi tranche aggiuntiva di questo tipo sarebbe soggetta a ulteriori accordi con l'investitore e alle condizioni applicabili. Il completamento di eventuali tranche aggiuntive non può essere garantito.

Semplificazione del bilancio e contesto strategico

Questa ristrutturazione di prima tranche segue ad altre azioni relative al bilancio intraprese dalla Società durante il 2025, tra cui pagamenti negoziati di alcuni conti fornitori precedenti. Insieme, queste azioni riflettono l'attenzione continua dell'amministrazione nell'affrontare la complessità storica della struttura patrimoniale, pur mantenendo la liquidità per sostenere l'attuale piano di trasformazione della Società.

La Società continua a valutare iniziative e acquisizioni strategiche nelle tecnologie per la difesa, la sicurezza e le infrastrutture critiche, subordinatamente ad approvazioni normative, condizioni di mercato e disponibilità di finanziamenti.

Informazioni su NUBURU

Fondata nel 2015, NUBURU, Inc. ha sviluppato la tecnologia industriale laser blu, che ha anche prodotto in passato. Nell'ottica di una visione strategica rinnovata guidata dal Presidente esecutivo e Co-CEO Alessandro Zamboni, la Società sta ampliando la propria presenza in settori complementari, tra cui la tecnologia per la difesa, la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche. NUBURU sta utilizzando una combinazione di innovazione interna e acquisizioni strategiche per sviluppare la sua Defense & Security Hub, mirando a una crescita a lungo termine e sostenibile nei mercati ad alto valore del settore pubblico e privato.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali secondo la definizione del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche e Sezione 21E del Securities Exchange Act of 1934, e successive modifiche. Tutte le dichiarazioni che non sono affermazioni di fatti storici contenute in questo comunicato stampa possono essere dichiarazioni previsionali, identificate da termini come “può”, “dovrebbe,” “prevede”, “intende”, “farà”, “stima”, “anticipa”, “ritiene”, “pianifica”, “tenta”, “mira”, “proietta”, “potrebbe”, “sarebbe”, “continua”, “ritiene” o rispettive forme negative o eventuali varianti. Queste affermazioni sono soggette a rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (1) soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura relative al collocamento privato; (2) proventi netti previsti e utilizzo dei proventi; (3) capacità di soddisfare gli standard di quotazione applicabili in borsa; (4) impatto della perdita del portafoglio brevetti della Società a seguito di pignoramento; (5) mancato raggiungimento delle aspettative relative allo sviluppo aziendale e alle strategie di acquisizione; (6) incapacità di accedere a capitali sufficienti; (7) incapacità di realizzare i benefici previsti dalle acquisizioni; (8) modifiche alle leggi o ai regolamenti applicabili; (9) fattori economici, commerciali o competitivi sfavorevoli; (10) volatilità dei mercati finanziari dovuta a fattori geopolitici ed economici; e (11) altri rischi descritti in dettaglio nei documenti SEC della Società, tra cui i più recenti Form 10-K o Form 10-Q. Questi documenti trattano ulteriori rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano da quelli delle dichiarazioni previsionali. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere tali affermazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

